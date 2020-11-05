 ″هارا هاشي بو″.. سر الصحة والعمر المديد لدى اليابانيين | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 01.01.2021

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صحة

"هارا هاشي بو".. سر الصحة والعمر المديد لدى اليابانيين

"هارا هاشي بو"؛ إنها أكثر من حمية غذائية، إنها فلسفة حياة لدى اليابانيين للاعتناء بالصحة وضمان عمر مديد. فما هي هذه الفلسفة؟

سوشي ـ الوجبة اليابانية الشهيرة

"سوشي" ـ الوجبة اليابانية الشهيرة

في أوكيناوا اليابانية يعمر الناس لأكثر من مائة عام وهم بصحة جيدة، فما السر وراء ذلك؟

العالم الجغرافي والكاتب دان بوتنر نشر مؤخرا تقريرا في موقع "CNBC" معتبرا أن سرّ الجزيرة اليابانية يكمن في النظام الغذائي المتبع من قبل سكانها أي في " هارا هاشي بو".

مختارات

تحذر منظمة الصحة العالمية من "القاتل الصامت"، لأنه لا تظهر على معظم المصابين به أي أعراض. إلا أن مخاطر تضرر القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية تزداد لديهم. فيما يلي بعض النصائح لخفض ضغط الدم المرتفع بدون أدوية.

أكدت نتائج أبحاث حديثة أن استعمال عقار جديد تم طويره بالاعتماد على الطب الصيني يمكنه أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة في خفض وزنهم عبر التحكم في الشبع. كيف ذلك؟

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار الكثير منا باستمرار إلى أحدث اكتشافات العلماء من معدات وأدوية لعلاج بعض الأمراض المستعصية، توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول العسل مع الماء الدافئ فقط يمكن أن يساهم في علاج الكثير من الأمراض.

من أهم مبادئ هذه الحمية هي القناعة، بمعنى أن الاكتفاء بالأكل إلى حدّ أقصى 80 في المائة مما نريد تناوله، حتى لا نصل إلى مستوى الشبع. وهكذا نتحكم في معدل السعرات الحرارية التي نعطيها لأجسامنا، ويوضح  بوتنر بأن المعدل لدى سكان أوكيناوا لا يتجاوز 1900 سعرة حرارية في اليوم.

ببلوغه 112 عاما، بات شيتيتسو واتانابي الياباني أكبر معمر في العالم

ببلوغه 112 عاما، بات شيتيتسو واتانابي الياباني أكبر معمر في العالم

السر الآخر الثاني لا يقل أهمية، ويكمن في الأكل البطيء، وهو أمر منطقي جدا: فقد وجد الأطباء أن الجسم بحاجة من 15 إلى 20 دقيقة تقريبا للشعور بالشبع، هذا يعني كلّما أكلنا ببطء كلّما أحسسنا في الوقت المناسب بالشبع.

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كفاح عقيم ضد السمنة

وفي حوار لـ"CNBC" يقول خبير التغذية براين وانسنكن إن "هناك فارق واضح في عدد السعرات الحرارية المسجلة، لدى الأمريكي حين يعلن أنه "شبع" ولدى مواطن جزيرة أوكيناوا حين يقول "إنه لم يعد يشعر بالجوع"". ولخص الباحث إلى أننا "نزيد في الوزن بشكل خفي، لأننا نأكل كثيرا أو لأننا نأكل كل يوما كمية أكبر دون التفكير في الأمر".

ولم يعد خافيا على أحد أن الحياة المعاصرة تضع الانسان أمام تحديات جمة، وأمام آلاف المنتوجات الاستهلاكية مع ضيق الوقت، ووجود أسباب لانتشار السمنةوما لذلك من آثار وخيمة على صحة الإنسان.

مع ذلك لا ينصح الخبير الجغرافي بوتنار باتباع حميات غذائية، وإنما باتباع فلسفة "هارا هاشي بو" اليابانية ومفتاحها الإصغاء لأجسادنا والأكل ببطء.

و.ب/ع.ج.م

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