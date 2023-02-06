هابيك يتوجه لواشنطن لبحث التضخم والاستثمار الأخضر

يبدأ وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الاثنين (السادس من شباط / فبراير 2023) لبحث الخلافات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن قانون خفض التضخم الأمريكي الجديد الذي يتضمن برنامج استثمار حكومي بمليارات الدولارات لخفض معدل التضخم وتشجيع الاستثمار في مشروعات إنتاج الطاقة المحلية مع خفض الانبعاثات الكربونية.

كما يناقش الوزير الألماني في واشنطن السياسات التجارية والموقف الجيوسياسي . وتشعر الدول الأوروبية بالقلق من احتمالات تضرر شركاتها من قانون خفض التضخم لأنه يعطي تخفيضات ضريبية للشركات التي تستخدم منتجات أمريكية أو تصنع منتجاتها على الأراضي الأمريكية. ويعتزم الوزير الألماني لقاء ممثلي الشركات الألمانية، قبل أن يلتقي ونظيره الفرنسي برونو لو مير مع المسؤولين الأمريكيين لشرح وجهة النظر الأوروبية.

ونقلت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الأحد عن هابيك قوله في جدول الاجتماعات المزمع عقدها بمشاركة نظيره الفرنسي برونو لومير "يمكننا بناء جسر أخضر عبر المحيط الأطلسي وبناء أسواق خضراء مشتركة ...".

ونقلت رويترز يوم السبت عن مسؤولين فرنسيين قولهم إن هابيك ولو مير سيستغلان الاجتماعات لحث كبار المسؤولين الأمريكيين على عدم محاولة اقتناص استثمارات خضراء من أوروبا وسط مخاوف أوروبية بشأن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لشركات التكنولوجيا الخضراء الأمريكية.

وقال هابيك "توجه الولايات المتحدة الآن اقتصادها نحو الأسواق الخضراء وتحقيق تقدم في خفض التكاليف في تطوير تقنيات صديقة للمناخ. "هذا أمر طيب، لكن من المهم أن يحدث هذا في ظل منافسة ودية وعادلة وبالتالي يؤدي إلى التقدم في التقنيات المعززة للمناخ".

من ناحيتها ترى المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن أوروبا نفسها تحتاج لاستثمار مئات المليارات من اليورو في التكنولوجيا الصديقة للبيئة، في مجالات الطاقة المتجددة ومضخات التدفئة وإنتاج البطاريات بالإضافة إلى استخدام وتخزين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة بالمناخ. كما ترغب المفوضية في توسيع نطاق الحصول على دعم مماثل للدعم الأمريكي بالنسبة للشركات الأوروبية ومنح دول الاتحاد الأوروبي حرية أكبر في إقرار برامج دعم موجه للشركات في مجالات محددة.

ووصف هابيك هذه المقترحات بأنها مهمة وتمثل ردا أوروبيا مناسبا على القانون الأمريكي، لكنه شدد على وجود فرصة لتجنب نزاعا تجاريا بين جانبي المحيط الأطلسي.

وتستهدف زيارة وزيري اقتصاد ألمانيا وفرنسا للولايات المتحدة ضمن إعفاءات للصادرات الأوروبية من القواعد الأمريكية الجديدة إلى جانب زيادة الشفافية بشأن مخصصات الدعم حيث يعتزم الوزيران اقتراح آلية محددة لضمان هذه الشفافية. وتعليقا على رحلة هابيك ولومير قالت وزارة الاقتصاد الفرنسية إن "هدف الزيارة هو الدفاع عن ظروف المنافسة العادلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

ع.خ/ (رويترز، د ب ا)