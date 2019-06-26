 هؤلاء النجوم العالميون يحتاجون لمساعدة عاجلة | عالم الرياضة | DW | 29.06.2019

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عالم الرياضة

هؤلاء النجوم العالميون يحتاجون لمساعدة عاجلة

إنهم نجوم لديهم مواهب كروية كبيرة، وحققوا بالفعل إنجازات رائعة مع أنديتهم وبلادهم، غير أنهم بحاجة إلى من يقدم لهم يد العون فوراً. ومن بين هؤلاء نجوم في الدوري الإسباني والفرنسي وكذلك في عالم كرة القدم الألمانية.

Champions League Paris vs Barcelona Suarez (Getty Images/AFP/M. Bureau)

نيمار عندما كانا زميلا لسواريز في برشلونة

يجري الحديث هذه الأيام عن اهتمام بايرن ميونيخ بالنجم الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح فريق برشلونة الإسباني. فالفريق البافاري يبحث بقوة حاليا عمن يسد الفراغ الذي خلفه رحيل جناحي الفريق أرين روبن وفرانك ريبيري.

ورغم الموهبة الكروية لديمبلي إلا أنه "بحاجة للمساعدة" والإرشاد في تصرفاته خارج الملعب، فحسب ما ذكر كاي فِلدهاوس بموقع بيلد الألماني، يُقال إن ديمبلي يدفع لأحد أصدقائه 15 ألف يورو شهريا، فقط لكي يلعب هذا الصديق معه "بلاي ستيشن".

ويضيف فِلدهاوس إن هناك أصواتا في دورتموند كانت تقول إن هذه الأموال كان من الأفضل أن تذهب إلى خادمة لتنظف له منزله في دورتموند. فعندما غادر ديمبلي دورتموند ترك المنزل في حالة فوضى عارمة، حيث كانت بقع الأوساخ منتشرة في أرضية المنزل وصناديق القمامة ممتلئة عن آخرها، داخل وخارج المنزل، ما دفع بالمؤجر إلى رفع قضية على اللاعب وطالبه بتعويض قدره 21 ألف يورو.

Deutschland DFB-Pokal Halbfinale FC Bayern München - Borussia Dortmund (Reuters/M. Dalder)

ديمبلى تألق مع دورتموند على أرض الملعب لكنه أهمل نظافة منزله لدرجة أن المؤجر طالبه بـ21 ألف يورو تعويضا

غير أن لويس سواريز، زميله في برشلونة، بحاجة للمساعدة أيضا، فبعدما أدرك "البيتسوليرو" (المقاتل) خطأ "عض الخصوم"، صار بحاجة الآن لمن يشرح له قاعدة "لمسة اليد"، التي تستوجب ركلة جزاء.

مختارات

فقد احتج مؤخرا لدى حكم مباراة بلده أورغواي ضد تشيلي بكأس كوبا أميركا، مطالبا باحتساب ركلة جزاء على حارس مرمى تشيلي، الذي حول الكرة بيده إلى ركنية.

أما البرازيلي نيمار دا سيلفا، زميلهما السابق في برشلونة، الذي ربما يعود إلى البرسا الموسم المقبل، فيحتاج المساعدة أيضا. "نيمار ربما يحتاج لشخص يقوم دائما بنقل أثاث منزله ذهابا وإيابا بين باريس وبرشلونة"، حسب "بيلد".

أما الألماني أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونيخ فيبحث بشدة عن شخص يدري حقاً ما يملكه ناديه بالفعل من كوادر استعدادا للموسم المقبل.

أما خامس هؤلاء فهو حسن صالح أمجيتش، مدير الكرة، بحاجة إلى عاملة تليفونات تجري له المكالمات والاتصالات في الوقت المناسب، "حتى لا يصل دائمًا إلى اللاعبين المميزين، بينما يكونون يجرون بالفعل الفحص الطبي لدى المنافسين"، تقول بيلد.

ص.ش/ف.ي

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    عضة سواريز

    انضم مدافع المنتخب الإيطالي جورجيو كيلليني لقائمة ضحايا"عضة " المهاجم الأوروجواي لويس سواريز. وقام سواريز أثناء لقاء إيطاليا والأوروجواي بالجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة لكأس العالم بـ"عض" كيلليني داخل منطقة جزاء إيطاليا. ويواجه سواريز عقوبة الإيقاف والحرمان من مواصلة كأس العالم. ولازال الاتحاد الدولي لكرة القدم يحقق في النازلة لتحديد العقوبة المناسبة.

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    عضة سواريز ونطحة زيدان تتصدر أشهر المخالفات في كأس العالم

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    عضة سواريز ونطحة زيدان تتصدر أشهر المخالفات في كأس العالم

    توني شوماخر يكسر أسنان الفرنسي باتريك باتيستون

    كاد المهاجم الفرنسي باتريك باتيستون أن يفقد حياته على إثر تدخل عنيف من طرف حارس المنتخب الألماني توني شوماخر وذلك في نهائي كأس العالم 1982 في إسبانيا الذي جمع بين فرنسا وألمانيا. وبعد هذا التدخل العنيف فقد باتيستون الوعي وأصيب في عموده الفقري وبارتجاج في دماغه، كما فقد اثنين من أسنانه. وما أثار غضب المتتبعين هو رد فعل شوماخر الذي لم يكترث بما أصاب باتيستون وكان يطالب بمواصلة اللعب.

    الكاتب: هشام الدريوش


مختارات

عضة سواريز ونطحة زيدان تتصدر أشهر المخالفات في كأس العالم

لا يكاد يخلو كأس العالم في كل مرة من مخالفات يرتكبها اللاعبين وتظل خالدة في الأذهان. في هذه الجولة المصورة تتعرفون على أشهر المخالفات في تاريخ المونديال. أبرزها عضة سواريز ونطحة زيدان بالإضافة إلى بصقة ريكارد على فولر. (26.06.2014)  

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