هؤلاء النجوم العالميون يحتاجون لمساعدة عاجلة

يجري الحديث هذه الأيام عن اهتمام بايرن ميونيخ بالنجم الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح فريق برشلونة الإسباني. فالفريق البافاري يبحث بقوة حاليا عمن يسد الفراغ الذي خلفه رحيل جناحي الفريق أرين روبن وفرانك ريبيري.

ورغم الموهبة الكروية لديمبلي إلا أنه "بحاجة للمساعدة" والإرشاد في تصرفاته خارج الملعب، فحسب ما ذكر كاي فِلدهاوس بموقع بيلد الألماني، يُقال إن ديمبلي يدفع لأحد أصدقائه 15 ألف يورو شهريا، فقط لكي يلعب هذا الصديق معه "بلاي ستيشن".

ويضيف فِلدهاوس إن هناك أصواتا في دورتموند كانت تقول إن هذه الأموال كان من الأفضل أن تذهب إلى خادمة لتنظف له منزله في دورتموند. فعندما غادر ديمبلي دورتموند ترك المنزل في حالة فوضى عارمة، حيث كانت بقع الأوساخ منتشرة في أرضية المنزل وصناديق القمامة ممتلئة عن آخرها، داخل وخارج المنزل، ما دفع بالمؤجر إلى رفع قضية على اللاعب وطالبه بتعويض قدره 21 ألف يورو.

ديمبلى تألق مع دورتموند على أرض الملعب لكنه أهمل نظافة منزله لدرجة أن المؤجر طالبه بـ21 ألف يورو تعويضا

غير أن لويس سواريز، زميله في برشلونة، بحاجة للمساعدة أيضا، فبعدما أدرك "البيتسوليرو" (المقاتل) خطأ "عض الخصوم"، صار بحاجة الآن لمن يشرح له قاعدة "لمسة اليد"، التي تستوجب ركلة جزاء.

فقد احتج مؤخرا لدى حكم مباراة بلده أورغواي ضد تشيلي بكأس كوبا أميركا، مطالبا باحتساب ركلة جزاء على حارس مرمى تشيلي، الذي حول الكرة بيده إلى ركنية.

أما البرازيلي نيمار دا سيلفا، زميلهما السابق في برشلونة، الذي ربما يعود إلى البرسا الموسم المقبل، فيحتاج المساعدة أيضا. "نيمار ربما يحتاج لشخص يقوم دائما بنقل أثاث منزله ذهابا وإيابا بين باريس وبرشلونة"، حسب "بيلد".

أما الألماني أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونيخ فيبحث بشدة عن شخص يدري حقاً ما يملكه ناديه بالفعل من كوادر استعدادا للموسم المقبل.

أما خامس هؤلاء فهو حسن صالح أمجيتش، مدير الكرة، بحاجة إلى عاملة تليفونات تجري له المكالمات والاتصالات في الوقت المناسب، "حتى لا يصل دائمًا إلى اللاعبين المميزين، بينما يكونون يجرون بالفعل الفحص الطبي لدى المنافسين"، تقول بيلد.

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