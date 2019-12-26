هؤلاء أبرز الفائزين في الشطر الأول من منافسات الدوري الألماني!

أنهى فريق لايبزيغ الشطر الأول من الدوري الألماني لكرة القدم/ بوندسليغا، متصدرا قائمة الترتيب العام، خلفه فريق مونشنغلادباخ. بينما اكتفى بايرن ميونيخ بالمركز الثالث وجاء غريمه الكلاسيكي دورتموند في المركز الرابع. معادلة تبشر بمزيد من التشويق والإثارة في الدوري الألماني.

لكن ماذا عن اللاعبين، أيهم كان الأكثر تألقا، ونجح في هذه المدة القصيرة في فرض حضوره، أربعة أسماء برزت بقوة:

ماركوس توران

ماركوس تورام

من أبرز وجوه الشطر الأول للبوندسليغا. دفع مونشنغلادباخ تسعة ملايين يورو لنادي غانغامب الفرنسي مقابل الحصول على خدمات ماركوس تورام. ابن الدولي الفرنسي الحائز على لقب مونديال فرنسا 1998، ليليان تورام، أحرز لفريقه الحالي مونشنغلادباخ ستة أهداف، وصنع خمسة آخرين. ورغم قامته الطويلة التي تبلغ 1,92 مترا، إلا أن حركيته تمتاز بأناقة وانسيابية لافتة.

ألفونسو دافيس (وسط) الظهير الأيسر في بايرن ميونيخ.

ألفونسو دافيس

هذا اللاعب لم ينتبه إليه الكثيرون إلى غاية اللحظة. وهو يبلغ من العمر 19 عاما، وأصبح الآن ضمن التشكيلة الرئيسية لفريق بايرن ميونيخ لكرة القدم. يلعب كظهير أيسر، ويتميز بسرعته الفائقة والضغط الكبير الذي يمارسه على منافسيه. الملفت أن اللاعب الكندي انتقل إلى بايرن في الصيف الماضي وتحديدا من فانكوفر، وفي الأسبوع الثالث من منافسات الدوري أشركه لأول مرة المدرب السابق نيكو كوفاتش. وهي المباراة التي فاز فيها البافاري على ماينز بستة أهداف مقابل هدف يتيم، وشهدت هذه المباراة هدفا لألفونسو دافيس.

الدولي تيمو فيرنر.

تيمو فيرنر

كان الدولي الألماني تيمو فيرنر على أهبة الرحيل من لايبزيغ الألماني. لكن المهاجم قرر البقاء ويبدو أنه لم يندم على ذلك. ولقد تألق مهاجم شتوتغارت السابق مع فريقه الجديد، وأثبت علو كعبه بـ18 هدفا كما أنه صنع ستة أهداف أخرى.

وتتويج فريقه الحالي "بطلا للخريف"، سيفتح شهيته حتما للمزيد. ويضاف إلى ذلك أن لايبزيغ تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مارتن مارتن هينتيرغير لاعب أنتراخت فراكفورت.

مارتن هينتيرغير

في الصيف الماضي واجه لاعب أوغسبورغ انتقادات شديدة بعد أن شوهد مخمورا تماما في إحدى القرى. بعد ذلك انتقل اللاعب النمساوي إلى نادي فرانكفورت وهناك بدأت صفحة جديدة. فهو محارب دفاعي هائل، كما أن خطورته في التهديف لا يمكن تجاهلها، إذ أن رصيده من الأهداف إلى غاية اللحظة بلغ ستة أهداف، ولا يوجد مدافع واحد في البوندسليغا له ذات الرصيد من الأهداف. ويضاف إلى كل هذا أنه محبوب جدا لدى المشجعين.

و.ب