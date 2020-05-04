 ″نيويورك تايمز″ تحصد العدد الأكبر من جوائز بوليتزر 2020 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.05.2020

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"نيويورك تايمز" تحصد العدد الأكبر من جوائز بوليتزر 2020

حصدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية العدد الأكبر من جوائز بوليتزر العريقة لعام 2020 مع إعلان الفائزين عبر الانترنت بسبب انتشار وباء كوفيد-19 عوض إعلانها وكما هو معتاد من مركز جامعة كولومبيا في نيويورك.

أرشيف: مديرة مجلس جوائز بوليتزر العريقة دانا كانيدي

مديرة مجلس جوائز بوليتزر العريقة دانا كانيدي خلال إعلانها أسماء الفئزين العام الماضي

أعلنت مديرة مجلس جوائز بوليتزر العريقةدانا كانيدي أسماء الفائزين من غرفة الجلوس في منزلها من خلال بث مباشر عبر موقع "يوتيوب" بدلا من مراسم تقام عادة في جامعة كولومبيا في نيويورك. وبعدما تميزت جوائز العام الماضي بتركيزها على دونالد ترامب والعام 2018 على فضائح التحرش الجنسي وحركة #مي تو، لم تأخذ جوائز بوليتزر هذه السنة أي طابع خاص.

وفازت "نيويورك تايمز" بثلاث جوائز من بينها تقرير استقصائي لبراين روزنتال حول أوساط النقل بالأجرة في نيويورك ألقى الضوء على وجود قروض تستغل السائقين الضعفاء. ونالت الصحيفة كذلك جائزة أفضل تقرير دولي عن سلسلة من المقالات حول نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونالت مقالة طويلة بقلم نيكول هانا-جونز جائزة أفضل "تعليق" وقد تناولت فيها أصول الولايات المتحدة من منظار الأفارقة المستعبدين. وتعد جوائز بوليترز أعرق المكافآت التي تمنح لصحافيين أو مؤسسات مقرها في الولايات المتحدة.

الصورة من مظاهرة في هونغ كونغ

حصدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية العدد الأكبر من جوائز بوليتزر العريقة للعام 2020

مختارات

يواجه صحفيون عبر العالم العنف والاعتقالات والاضطهاد والاستعداء لأنهم يكتبون بحياد عن جائحة كورونا. مؤسسة دويتشه فيله DW تكافئ جهودهم بجائزة حرية الرأي. تكريم يأتي في يوم الاحتفال بحرية الصحافة في العالم. (03.05.2020)

أماطت مجلة "دير شبيغل" اللثام عن فضيحة من العيار الثقيل بطلها أحد "ألمع" صحافييها واسمه كلاس غيلوتيوس الذي فاز بعدد من أبرز الجوائز الصحافية في البلاد، غير أنه اتضح أن معظم مقالاته، قصص مختلقة "ابدعها" خياله الواسع. (20.12.2018)

وعلى صعيد التغطية الأميركية الداخلية، فاز ثلاثة صحافيين من موقع "بروبابليكا" بجائزة حول تحقيق أظهر خللاً كبيراً في الأسطول السابع في البحرية الأميركية. وقد تقاسم هؤلاء جائزتهم مع مراسلين في "سياتل تايمز" كتبوا مقالات عدة حول مشاكل في التصميم أدت إلى فضيحة طائرة "737 ماكس" من صنع "بوينغ".

ونالت صحيفة "كوريري-جورنال" في ليكزينغتن في ولاية كنتاكي جائزة تغطية الأخبار العاجلة عن تغطيتها لقرارات عفو أصدرها في اللحظة الأخيرة حاكم الولاية مات بفين عن محكومين بالاعدام. واستحدثت جوائز بوليتزر العام 1917 وهي تكافئ عمل صحافيين ومنشورات أميركية وصحف يومية ومجلات ومواقع إخبارية. وتمنح كذلك في مجال التصوير الصحافي والرسم والإذاعة والأدب والشعر والموسيقى.

ع.ش/و.ب (أ ف ب)

 

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