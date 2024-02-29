نيوزيلندا تصنف حماس منظمة إرهابية وتفرض عقوبات على مستوطنين

انضمت نيوزيلندا إلى قائمة دول غربية تصنف حماس بكامل وحداتها على قائمة الكيانات الإرهابية، كما فرضت حظر سفر على مستوطنين إسرائيليين "متطرفين" قالت إنهم أقدموا على شن هجمات عنيفة ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

صنفت نيوزيلندا الجناح السياسي لحركة حماس كياناً إرهابياً. وأعلنت الحكومة أيضاً حظر سفر العديد من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفقا لصحيفة نيوزيلاند هيرالد. تتبنى نيوزيلندا موقفاً ثابتاً يعد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكاً للقانون الدولي.

وأصدر رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ووزير الخارجية وينستون بيترز اليوم الخميس (29 شباط/فبراير 2024) بياناً أكدا فيه انضمام الجناح السياسي لحماس إلى جناحها العسكري باعتباره كياناً إرهابياً.

وجرى تصنيف الجناح العسكري للحركة الفلسطينية كياناً إرهابياً في عام 2010.

وقالت الحكومة النيوزيلندية إن "المنظمة بأسرها تتحمّل مسؤولية تلك الهجمات الإرهابية المروّعة"، معتبرة بذلك الذراعين العسكرية والسياسية كياناً إرهابياً، في خطوة تعني عملياً تجميد أصول الحركة في نيوزيلندا وحظر تقديم أي "دعم مادي" لها.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون في بيان إن "الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في تشرين الأول/أكتوبر عام 2023 كانت وحشية وقمنا بإدانتها بشكل لا لبس فيه".

وشدد لوكسون على أن التصنيف يتعلق بحماس "ولا ينعكس على الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن الدعم الإنساني سيستمر. وأضاف أن "هذا التصنيف لا يمنع نيوزيلندا من تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية المستقبلية لفائدة المدنيين في غزة".

وقالت الحكومة إنها ستواصل دعم إقامة دولة فلسطينية في المستقبل ضمن حل الدولتين عن طريق التفاوض، وتحث على إنهاء الصراع الحالي واستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط بشكل عاجل.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

خ.س/ع.ج.م/ع.ج. (د ب أ، أ ف ب، رويترز)