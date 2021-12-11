نيوزلندي يتلقى تطعيم كورونا عشر مرات في يوم واحد!

بدأت السلطات الصحية النيوزيلندية تحقيقاً بعد مزاعم بشأن تلقي رجل تطعيم ضد فيروس كورونا، لما يصل إلى عشر مرات، في يوم واحد، طبقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع "ستاف" الإخباري الالكتروني اليوم السبت (11 كانون الأول/ ديسمبر) أنه يعتقد حصول الرجل على مال، مقابل تلقيه اللقاحات، نيابة عن أشخاص آخرين.

وذكرت مديرة برنامج التطعيم، استريد كورنيف لموقع "ستاف" إن وزارة الصحة في البلاد، تأخذ هذا الأمر على محمل الجد.

وأضافت "لدينا مخاوف بشأن هذا الوضع ونعمل مع الهيئات المعنية". وأضافت "أن وجود حالة تطعيم غير دقيقة، لا يعرضك فحسب لمخاطر، إنما يعرض أصدقاءك وأسرتك ومجتمعك لمخاطر وفرق الرعاية الصحية، التي تعالجك الآن، في المستقبل".

وفي نيوزيلندا، لا يتعين أن يكشف المواطنون عن هوياتهم، عند تلقي اللقاح.

وتلقى حوالي 89 في المائة من مواطني نيوزيلندا تطعيما كاملا. وأبلغت البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها، خمسة ملايين نسمة، عن حوالي 12 ألف و500 حالة إصابة و46 حالة وفاة، منذ بدء الجائحة.

ر.ض/خ.س (د ب أ)