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صورة من: Stephanie Englert/DW
نينا هازه
@NinaHaase
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موضوعات من نينا هازه
ألمانيا ـ محادثات "تقنية" مع طالبان في "منطقة رمادية"!
ألمانيا ـ محادثات "تقنية" مع طالبان في "منطقة رمادية"!
تسعي برلين إلى تنفيذ مزيد من عمليات الترحيل إلى أفغانستان، ويدور حديث عن "محادثات تقنية" مع طالبان. فماذا يعني ذلك؟
سياسة
2024/9/7
٧ سبتمبر ٢٠٢٤
ألمانيا وجنوب شرق آسيا .. مصالح مشتركة ومواقف سياسية متباينة
ألمانيا وجنوب شرق آسيا .. مصالح مشتركة ومواقف سياسية متباينة
خيمت حرب غزة على زيارة وزيرة خارجية ألمانيا لجنوب شرق آسيا، ورغم تباين المواقف بقيت العلاقات الاقتصادية محور الاهتمام.
سياسة
2024/1/18
١٨ يناير ٢٠٢٤
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