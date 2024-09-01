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Nina Haase Trobridge
صورة من: Stephanie Englert/DW

نينا هازه

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موضوعات من نينا هازه

مبنى السفارة الأفغانية في برلين ـ لا يوجد تمثيل دبلوماسي لطالبان في ألمانيا فط قنصيلة في ميونيخ (16.08.2021)

ألمانيا ـ محادثات "تقنية" مع طالبان في "منطقة رمادية"!

ألمانيا ـ محادثات "تقنية" مع طالبان في "منطقة رمادية"!

تسعي برلين إلى تنفيذ مزيد من عمليات الترحيل إلى أفغانستان، ويدور حديث عن "محادثات تقنية" مع طالبان. فماذا يعني ذلك؟
سياسة٧ سبتمبر ٢٠٢٤
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك شرعت في جولة آسيوية عقب جولتها في الشرق الأوسط

ألمانيا وجنوب شرق آسيا .. مصالح مشتركة ومواقف سياسية متباينة

ألمانيا وجنوب شرق آسيا .. مصالح مشتركة ومواقف سياسية متباينة

خيمت حرب غزة على زيارة وزيرة خارجية ألمانيا لجنوب شرق آسيا، ورغم تباين المواقف بقيت العلاقات الاقتصادية محور الاهتمام.
سياسة١٨ يناير ٢٠٢٤
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