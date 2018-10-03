 نيمار يوضح حديثه المتذمر مع توخل في مباراة النجم الأحمر | عالم الرياضة | DW | 04.10.2018

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عالم الرياضة

نيمار يوضح حديثه المتذمر مع توخل في مباراة النجم الأحمر

مثلما تألق ميسي أمام توتنهام تألق نيمار أمام النجم الأحمر في مباراة فريقه سان جرمان بدوري أبطال أوروبا. وبعد تسجيله الهدف الشخصي الثالث مباشرة أخرجه المدرب توماس توخل وظهر الغضب على النجم البرازيلي.

UEFA Champions League | Paris St Germain vs. Crvena Zvezda Thomas Tuchel (Reuters/C. Platiau)

عاش  فريق باريس سان جرمان ليلة سعيدة أمس الأربعاء بعد فوزه بنتيجة 6-1 على النجم الأحمر البلغاري في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا. وشهدت المباراة تألق النجم البرازيلي نيمار (26 عاما)، الذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف قبل أن يستبدله المدرب الألماني توماس توخل في الدقيقة 82، بعد تسجيله هدفه الثالث مباشرة.

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أيام قليلة قبل إسدال الستار على فترة الانتقالات الصيفية، بدأت بعض المعلومات ترشح عن تفاصيل تفضيل بعض اللاعبين البقاء مع أنديتهم. مدرب باريس سان جيرمان توماس توخل لجأ إلى خطة خاصة لإقناع نيمار بالبقاء مع الفريق الباريسي. (25.08.2018)

حسم نادي باريس سان جرمان التكهنات حول هوية مدربه الجديد، بإعلانه تعيين الألماني توماس توخيل خلفا لأوناي إيمري، لتولي الإشراف على جهازه الفني إلى شخص عرف بسعة حيله التكتيكية وميله إلى الهجوم رغم تواضع سجله في الألقاب. (14.05.2018)

ظهر نيمار متألقا في المباراة وممسكا بزمام اللعب في خط الوسط وسجل هدفين من أهدافه الثلاثة من خلال ركلتين حرتين. لكن عند خروجه دار بينه وبين توخل (45 عاما) نقاش وظهرت تعابير وجهه وحركاته غاضبة.

وقال نيمار بعد المباراة "قلت له لا تخرجني يا رجل"، ثم تابع النجم البرازيلي "كانت هذه مزحة فأنا أرتبط به بشدة ونتحدث كثيرا جدا. غير أنني أريد دائما اللعب لمدة 90 دقيقة"، حسب ما نقل موقع بيلد الألماني اليوم الخميس.

أما المدرب الألماني فقال : نيمار كان متعطشا (للمزيد) وأراد أن يصنع الفارق". وقال نيمار "أنا سعيد جدا جدا، أريد الفوز في المقام الأول، وعندما أسجل أنا أهدافا يكون الأمر (بالنسبة لي) أجمل".

ص.ش/ ي. ف

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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