نيمار يوضح حديثه المتذمر مع توخل في مباراة النجم الأحمر

عاش فريق باريس سان جرمان ليلة سعيدة أمس الأربعاء بعد فوزه بنتيجة 6-1 على النجم الأحمر البلغاري في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا. وشهدت المباراة تألق النجم البرازيلي نيمار (26 عاما)، الذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف قبل أن يستبدله المدرب الألماني توماس توخل في الدقيقة 82، بعد تسجيله هدفه الثالث مباشرة.

ظهر نيمار متألقا في المباراة وممسكا بزمام اللعب في خط الوسط وسجل هدفين من أهدافه الثلاثة من خلال ركلتين حرتين. لكن عند خروجه دار بينه وبين توخل (45 عاما) نقاش وظهرت تعابير وجهه وحركاته غاضبة.

وقال نيمار بعد المباراة "قلت له لا تخرجني يا رجل"، ثم تابع النجم البرازيلي "كانت هذه مزحة فأنا أرتبط به بشدة ونتحدث كثيرا جدا. غير أنني أريد دائما اللعب لمدة 90 دقيقة"، حسب ما نقل موقع بيلد الألماني اليوم الخميس.

أما المدرب الألماني فقال : نيمار كان متعطشا (للمزيد) وأراد أن يصنع الفارق". وقال نيمار "أنا سعيد جدا جدا، أريد الفوز في المقام الأول، وعندما أسجل أنا أهدافا يكون الأمر (بالنسبة لي) أجمل".

ص.ش/ ي. ف