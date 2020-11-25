نيمار يفجر قنبلة: "أنا مستعد للتخلي عن مركزي داخل الملعب لميسي!"

في تصريحات لشبكة "اي اس بي أن" الأمريكية على إثر فوز فريقه باريس سان جرمان الفرنسي على مانشستر يونايتد الانكليزي 3-1 في دوري ابطال اوروبا الأربعاء (الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2020) قال النجم البرازيلي نيمار "ما اريده أكثر من أي شيء آخر، هو الاستمتاع مجددا بالتواجد معه على أرضية الملعب". وأضاف "أرغب جدا في اللعب مجددا معه، يتعين علينا القيام بذلك العام المقبل". وتابع مازحا "أنا مستعد للتخلي له عن مركزي داخل الملعب".

ولعب نيمار إلى جانب ميسي على مدى أربع سنوات قبل ان ينتقل الى باريس سان جرمان عام 2017 مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو. وحاول الفريق الكاتالوني استعادة خدمات نيمار عام 2019 لكنه لم ينجح في اقناع الادارة الباريسية. أما الآن، فإن برشلونة يعاني من ضائقة مالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وقام النادي بالتفاوض مع لاعبيه لتخفيض أجورهم بما يوفر على خزائن النادي مبلغا مقداره 122 مليون يورو، وبالتالي من المستبعد قيامه بأي خطوة لاستعادة نجمه البرازيلي.

لكن في المقابل، يستطيع ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في حزيران/يونيو المقبل ترك فريقه بعدما حاول ذلك في نهاية الموسم الماضي لكن رئيس النادي آنذاك (استقال لاحقا) جوسيب ماريا بارتوميو رفض التخلي عنه ولن تعرف هوية خلفه الا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الثاني/يناير المقبل.

وتناولت الصحف الاسبانية تصريحات نيمار ووصفتها "ماركا" تحت عنوان عريض بـ"قنبلة نيمار". وأضافت الصحيفة "ثمة خياران لكي يتحقق حلم نيمار: برشلونة أو باريس سان جرمان من الناحية المنطقية". وتابعت "ميسي كما هو معروف ينتهي عقده في حزيران/يونيو 2021 وينتظر نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة قبل اتخاذ القرار بتجديد عقده من عدمه" مشيرة إلى أن "عودة نيمار لن تكون سهلة، أما وصول ميسي إلى باريس فليس بالمشكلة" على الرغم من ان الصحيفة تشك في رغبة الأخير بالانتقال إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

أما بالنسبة الى "آس" فاعتبرت بان "باريس سان جرمان ومانشستر سيتي هما المرشحان في حال قرر اللاعب عدم تجديد عقده" وذكرت بان ايميلي روسو أحد المرشحين لرئاسة النادي الكاتالوني وعد بجمع نيمار وميسي في برشلونة مجددا عام 2021".

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب)