نيمار يضع ثلاثة شروط للانتقال إلى ريال مدريد

ذكر موقع "سبورتس كيدا"، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا وضع ثلاثة شروط أساسية، من أجل موافقته على حمل قميص ريال مدريد، الذي يرغب منذ مدة طويلة في الحصول على خدمات صاحب أعلى صفقة في عالم الساحرة المستديرة (222 مليون يورو).

ويُشير موقع "سبورتس كيدا"، وفقا لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن شرط نيمار دا سيلفا الأول للانتقال إلى ريال مدريد، يتمثل في الحصول على راتب سنوي أعلى مما يحصل عليه نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي.

وتابع نفس المصدر، أن شرط نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الثاني هو حصول والد نيمار، الذي هو في نفس الآن وكيل أعماله على علاوة من "الميرنغي" تبلغ قيمتها المالية حوالي 30 مليون يورو.

أما شرط الدولي البرازيلي الثالث والأخير، فهو إبرام ريال مدريد لصفقات كروية مع لاعبين يتمتعون بمستوى كبير، وأضاف أن نيمار (26 عاما) يُريد اللعب برفقة نجوم كبار يُساعدونه على تحقيق حلمه في التتويج بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في عالم الساحرة المستديرة.

من جهة آخرى، تُشير عدة تقارير صحفية أن ريال مدريد، وضع عدة خطط بديلة في حال لم ينجح في ضم نيمار دا سيلفا، وتُضيف أن النجم البلجيكي إدين هازارد والنجم الفرنسي كيليان مبابي من ضمن الأهداف الرئيسية للأبيض الملكي.