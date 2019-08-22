نيمار يخوض تجربة التمثيل في مسلسل على نتفليكس

في خضم الصراع بين برشلونة وريال مدريد على الموهبة البرازيلية نيمار، أعلن نجم باريس سان جيرمان، عن مشاركته في مسلسل إسباني. وأعلن اللاعب الشاب (27 عاما) عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن ظهوره كضيف شرف في المسلسل الذي تنتجه شركة "نتفليكس"، بمثابة تحقيق حلم له.

وغرد نيمار عبر صفحته على موقع "تويتر": "تمكنت الآن من تحقيق حلمي والانضمام لمسلسلي المفضل..الآن يمكنني مشاركة الأمر معكم"، وشارك بلقطة من دوره في مسلسل "لا كاسا ديل بابيل" (بيت المال) الذي يحظى بنسب مشاهدة مرتفعة.

يذكر أن "نتفليكس" قامت بقص مشاهد صور نيمار في المسلسل، بعد اتهام عارضة أزياء برازيلية، له بالاغتصاب، لكنها أعادت المشاهد مرة أخرى بعد أن أعلنت السلطات البرازيلية وقف التحقيقات بحقه الشهر الماضي. وتدور أحداث المسلسل حول عصابة من لصوص البنوك وتخطيطهم للسطو على البنك المركزي الإسباني. الطريف أن اللاعب الشهير يظهر في المسلسل في دور شخص "لا يحب كرة القدم ولا الحفلات"، كما يرد على لسان الشخصية.

ا.ف/ ط.أ