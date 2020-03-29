نيمار لا يستحق مكافأة من برشلونة ويجب عليه دفع تعويض لفريقه السابق

رفض القضاء الإسباني اليوم الجمعة (19 يونيو/حزيران 2020) مطالبة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار فريقه السابق برشلونة بدفع 43.6 مليون يورو كمكافأة لم يتقاضاها على تمديد عقده، وذلك بعد انتقاله الى ناديه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي في 2017، وألزمه بدفع تعويض للنادي بقيمة 6,7 ملايين يورو (7,53 ملايين دولار أمريكي).

وقال برشلونة، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة إن على مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، يجب عليه رد 6.7 مليون يورو إلى ناديه السابق عقب خسارته دعوى قضائية بشأن مكافأة لم يحصل عليها.

وأضاف برشلونة في بيانه "يعرب برشلونة عن رضاه بالحكم المعلن اليوم، فيما يتعلق بالدعوى القضائية التي تخص نادي برشلونة واللاعب نيمار جونيور بشأن مبلغ مكافأة التوقيع لآخر تجديد لعقد اللاعب". واضاف "رفض الحكم تماما ادعاء اللاعب بحقه في الحصول على 43.6 مليون يورو وقبل جانبا كبيرا من دفاع برشلونة، ونتيجة لذلك يجب على اللاعب رد 6.7 مليون يورو للنادي".

وانتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل مبلغ قياسي بلغ 222 مليون يورو في 2017. وبتفعيل بند فسخ عقده مع فريقه الكاتالوني السابق "لم يحق (لنيمار) تقاضي المبلغ" الذي طلبه و"يتعين عليه تسديد الزيادة الاضافية لمكافأة التمديد، لانه وضع حدا لعقده دون مسوغ"، بحسب ما كتبت المحكمة الجمعة.

وكان البرازيلي قد طلب في 2017 تفعيل الشرط الجزائي لفسخ التعاقد معه على الرغم من معارضة برشلونة، لتكون صفقة انتقاله الاغلى في تاريخ كرة القدم (222 مليون يورو).

ورغم النزاع القانوني الطويل بين الطرفين، حاول برشلونة التعاقد مع نيمار العام الماضي لدرجة أن اللاعب امتنع عن التدريب مع باريس سان جيرمان في محاولة لإجبار النادي على الموافقة على رحيله ما أثار احتجاجات غاضبة ضده من جماهير النادي الفرنسي.

ولم تتم الصفقة في النهاية، حيث ادعى ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان أن برشلونة فشل في دفع المبلغ الذي طلبه النادي للمهاجم الذي شكل ثلاثيا هجوميا خطيرا مع ليونيل ميسي ولويس سواريز بين عامي 2014 و2017.

ع.ج.م/ع.ش (رويترز، أ ف ب)

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