نيمار في برشلونة...صفقة رابحة لكل الأطراف!

منذ انتقال نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان، في صفقة قياسية في عالم الساحرة المستديرة (222 مليون يورو)، والأخبار لا تتوقف عن متابعة النجم البرازيلي، الذي يبدو أنه يعض أصابع الندم على رحيله المفاجئ عن برشلونة قبل سنتين.

ومن المتوقع، أن يشهد قريباً اجتماع رابطة الأندية الأوروبية في مدينة ليفربول، تطوراً بشأن ملف انتقال نيمار دا سيلفا إلى برشلونة، فقد أوضح موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن رئيس البلوغراناً جوسيب ماريا بارتيمو وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، سيلتقيان وجها لوجه لحسم الصفقة، التي ستكون مربحة لكل الأطراف.

تقدم لنيمار

ويعد نيمار دا سيلفا أول الرابحين من عودته إلى ناديه السابق برشلونة، فقد أدرك الموهوب البرازيلي أن خروجه من "البلوغرانا" كان خطوة للوراء في مسيرته الكروية، لاسيما وأن مستوى الدوري الفرنسي أقل بالمقارنة مع الدوري الإسباني، فضلاً عن فشل نيمار في التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي ترفع بشكل كبير من حظوظ الفوز بالكرة الذهبية.

ورغم أن نيمار سيتقاضى راتباً أقل مما يحصل عليه حالياً مع باريس سان جيرمان، إلاّ أن النجم البرازيلي يمكنه تعويض ذلك من خلال الإعلانات. بالإضافة إلى ذلك، لن يحتاج نيمار إلى وقت كبير من أجل التأقلم مع برشلونة، فقد سبق له أن حمل قميص الفريق، وكوّن شراكة قوية مع ليونيل ميسي ولويس سواريز.

تقوية قبضة مدرب سان جيرمان

أبدى باريس سان جيرمان ليونة واضحة في مسألة رحيل نيمار عن الفريق. وسيستفيد فريق العاصمة الفرنسية مالياً من صفقة نيمار، خاصة وأن باريس سان جيرمان أبرم عدة صفقات في "الميركاتو" الصيفي. فضلاً عن تخلص الفريق من راتب نيمار الضخم.

ولن يعاني باريس سان جيرمان كثيراً من رحيل نيمار، إذ تعج تشكيلة الفريق بأكثر من لاعب قادر على القيام بدور النجم البرازيلي في الفريق مثل دي ماريا ودراكسلر. كما أن قبضة المدرب الألماني توماس توخيل، ستتقوى بشكل كبير بعد رحيل نيمار، الذي قام في أكثر من مرة بسلوكيات لا تتماشى مع فلسفة توخيل، وهو المعروف بصرامته الكبيرة داخل وخارج المستطيل الأخضر.

دفعة قوية لبرشلونة

بدوره، سيستفيد برشلونة من صفقة عودة نيمار إلى صفوف الفريق، حيث سيساعد النجم البرازيلي كثيراً الفريق في مواصلة سيطرته على البطولات المحلية في السنوات الأخيرة، فضلاً عن ذلك، سترتفع حظوظ "البلوغرانا" بشكل كبير في التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائن الفريق في السنوات الأخيرة.

كما أن عودة نيمار إلى برشلونة، ستكون رداً قوياً على خصمه اللدود ريال مدريد، الذي أبرم في فترة الانتقالات الصيفية عدة صفقات من العيار الثقيل، أبرزها النجم البلجيكي إيدين هازارد.