نيمار في برشلونة...صفقة رابحة لكل الأطراف!

منذ انتقال نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان، في صفقة قياسية في عالم الساحرة المستديرة (222 مليون يورو)، والأخبار لا تتوقف عن متابعة النجم البرازيلي، الذي يبدو أنه يعض أصابع الندم على رحيله المفاجئ عن برشلونة قبل سنتين.
ومن المتوقع، أن يشهد قريباً اجتماع رابطة الأندية الأوروبية في مدينة ليفربول، تطوراً بشأن ملف انتقال نيمار دا سيلفا إلى برشلونة، فقد أوضح موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن رئيس البلوغراناً جوسيب ماريا بارتيمو وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، سيلتقيان وجها لوجه لحسم الصفقة، التي ستكون مربحة لكل الأطراف.
تقدم لنيمار
ويعد نيمار دا سيلفا أول الرابحين من عودته إلى ناديه السابق برشلونة، فقد أدرك الموهوب البرازيلي أن خروجه من "البلوغرانا" كان خطوة للوراء في مسيرته الكروية، لاسيما وأن مستوى الدوري الفرنسي أقل بالمقارنة مع الدوري الإسباني، فضلاً عن فشل نيمار في التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي ترفع بشكل كبير من حظوظ الفوز بالكرة الذهبية.
ورغم أن نيمار سيتقاضى راتباً أقل مما يحصل عليه حالياً مع باريس سان جيرمان، إلاّ أن النجم البرازيلي يمكنه تعويض ذلك من خلال الإعلانات. بالإضافة إلى ذلك، لن يحتاج نيمار إلى وقت كبير من أجل التأقلم مع برشلونة، فقد سبق له أن حمل قميص الفريق، وكوّن شراكة قوية مع ليونيل ميسي ولويس سواريز.
تقوية قبضة مدرب سان جيرمان
أبدى باريس سان جيرمان ليونة واضحة في مسألة رحيل نيمار عن الفريق. وسيستفيد فريق العاصمة الفرنسية مالياً من صفقة نيمار، خاصة وأن باريس سان جيرمان أبرم عدة صفقات في "الميركاتو" الصيفي. فضلاً عن تخلص الفريق من راتب نيمار الضخم.
ولن يعاني باريس سان جيرمان كثيراً من رحيل نيمار، إذ تعج تشكيلة الفريق بأكثر من لاعب قادر على القيام بدور النجم البرازيلي في الفريق مثل دي ماريا ودراكسلر. كما أن قبضة المدرب الألماني توماس توخيل، ستتقوى بشكل كبير بعد رحيل نيمار، الذي قام في أكثر من مرة بسلوكيات لا تتماشى مع فلسفة توخيل، وهو المعروف بصرامته الكبيرة داخل وخارج المستطيل الأخضر.
دفعة قوية لبرشلونة
بدوره، سيستفيد برشلونة من صفقة عودة نيمار إلى صفوف الفريق، حيث سيساعد النجم البرازيلي كثيراً الفريق في مواصلة سيطرته على البطولات المحلية في السنوات الأخيرة، فضلاً عن ذلك، سترتفع حظوظ "البلوغرانا" بشكل كبير في التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائن الفريق في السنوات الأخيرة.
كما أن عودة نيمار إلى برشلونة، ستكون رداً قوياً على خصمه اللدود ريال مدريد، الذي أبرم في فترة الانتقالات الصيفية عدة صفقات من العيار الثقيل، أبرزها النجم البلجيكي إيدين هازارد.
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في كرة القدم الأمريكية لا يزال بإمكان النجوم جني الكثير من المال، حتى من دون الفوز بالألقاب، على غرار ماتيو ستافورد الذي يلعب في فريق ديترويت ليونز. إذ يكسب ستافورد (30 عاما) من ممارسة هذه الرياضة 50,7 مليون يورو سنويا.
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ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.
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المرتبة السابعة: روجر فيدرير
مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.
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المرتبة السادسة: ليبرون جيمس
يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الخامسة: نيمار
في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور
من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو
تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الثانية: ليونيل ميسي
قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الأولى: فلويد مايويذر
نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
الألماني الأفضل...
إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
لا إمرأة في القائمة
المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي
الكاتب: مهدوي رضوان