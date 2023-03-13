نيمار دا سيلفا س. جونيور

البرازيلي نيمار من أبرز نجوم المستديرة على مستوى العالم. يلعب في منتخب بلاده كمهاجم وهو أحد أبرز اللاعبين في نادي باريس سان جيرمان. يُعرف عنه تصرفاته المثيرة للسخرية والقدرة العالية على المرواغة وتمرير الأهداف.

نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور، لاعب كرة قدم برازيلي، محترف لعب في أندية مشهورة مثل برشلونة الإسباني قبل أن ينتقل إلى سان جيرمان الباريسي. يعد أحد أفضل لاعبي خط الهجوم إلى جانب الأرجنتيني ميسي وسواريز من الأورغواي.