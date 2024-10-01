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نيك مارتن

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موضوعات من نيك مارتن

يقول خبراء إن استهدف منشآت إيران النفطية قد يضر باقتصادها الذي يعتمد بشكل رئيسي على العائدات النفطية

رد إسرائيلي "محتمل" على إيران - هل يربك الاقتصاد العالمي؟

رد إسرائيلي "محتمل" على إيران - هل يربك الاقتصاد العالمي؟

ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد التكهنات حيال احتمالية استهداف إسرائيل منشآت نفطية في إيران. فما تداعيات ذلك على سوق النفط؟
سياسة١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
يعد اليوان أحد رموز قوة الصين الاقتصادية على مستوى العالم

هل يستطيع اليوان الصيني هزّ عرش الدولار؟

هل يستطيع اليوان الصيني هزّ عرش الدولار؟

أدت العقوبات الغربية على روسيا بعد غزوها أوكرانيا إلى زيادة قياسية في حجم التجارة بين موسكو وبكين التي تتم باليوان.
سياسة١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
تنتح فولكسفاغن سيارات مخصصة للسوق الأوروبي في مصانع بالصين

أزمة فولكسفاغن.. شجرة تخفي غابة مشاكل الاقتصاد الألماني

أزمة فولكسفاغن.. شجرة تخفي غابة مشاكل الاقتصاد الألماني

أعلنت مجموعة فولكسفاغن عن عزمها غلق عدد من مصانعها في ألمانيا. فما تداعيات ذلك على أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي؟
سياسة١١ سبتمبر ٢٠٢٤
تصاعد ألسنة الدخان عقب الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة في 20 يوليو/ تموز 2024

إسرائيل والحوثيون وتفاقم أزمة الملاحة في البحر الأحمر

إسرائيل والحوثيون وتفاقم أزمة الملاحة في البحر الأحمر

حذر خبراء من أن هجوم إسرائيل على ميناء الحديدة يمثل تصعيدا خطيرا سيفاقم أزمة الملاحة الدولية، لماذا؟
سياسة٢٦ يوليو ٢٠٢٤
ضجة كبيرة اثارتها تصريحات أدلى بها المرشح الرئيسي لحزب "البديل" في الانتخابات الأوروبية المقبلة، ماكسيميليان كراه.

ألمانيا - تعثر حزب البديل الشعبوي قبيل الانتخابات الأوروبية

ألمانيا - تعثر حزب البديل الشعبوي قبيل الانتخابات الأوروبية

يعيش حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي أسابيع عاصفة قبل الانتخابات الأوروبية. فهل سيؤثر ذلك على حظوظه فيها؟
سياسة١ يونيو ٢٠٢٤
صورة من الأرشيف للرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي بوتين خلال زيارة الأخير لبكين في أكتوبر 2023

هكذا ساهمت الصين في كسر طوق العقوبات الغربية على روسيا

هكذا ساهمت الصين في كسر طوق العقوبات الغربية على روسيا

قال مراقبون إن الصين باتت طوق نجاة الاقتصاد الروسي عقب فرض عقوبات غربية على موسكو ردا على توغلها العسكري في أوكرانيا.
اقتصاد١٦ مايو ٢٠٢٤
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