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نيك مارتن
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موضوعات من نيك مارتن
رد إسرائيلي "محتمل" على إيران - هل يربك الاقتصاد العالمي؟
رد إسرائيلي "محتمل" على إيران - هل يربك الاقتصاد العالمي؟
ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد التكهنات حيال احتمالية استهداف إسرائيل منشآت نفطية في إيران. فما تداعيات ذلك على سوق النفط؟
سياسة
2024/10/14
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
هل يستطيع اليوان الصيني هزّ عرش الدولار؟
هل يستطيع اليوان الصيني هزّ عرش الدولار؟
أدت العقوبات الغربية على روسيا بعد غزوها أوكرانيا إلى زيادة قياسية في حجم التجارة بين موسكو وبكين التي تتم باليوان.
سياسة
2024/9/18
١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
أزمة فولكسفاغن.. شجرة تخفي غابة مشاكل الاقتصاد الألماني
أزمة فولكسفاغن.. شجرة تخفي غابة مشاكل الاقتصاد الألماني
أعلنت مجموعة فولكسفاغن عن عزمها غلق عدد من مصانعها في ألمانيا. فما تداعيات ذلك على أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي؟
سياسة
2024/9/11
١١ سبتمبر ٢٠٢٤
إسرائيل والحوثيون وتفاقم أزمة الملاحة في البحر الأحمر
إسرائيل والحوثيون وتفاقم أزمة الملاحة في البحر الأحمر
حذر خبراء من أن هجوم إسرائيل على ميناء الحديدة يمثل تصعيدا خطيرا سيفاقم أزمة الملاحة الدولية، لماذا؟
سياسة
2024/7/26
٢٦ يوليو ٢٠٢٤
ألمانيا - تعثر حزب البديل الشعبوي قبيل الانتخابات الأوروبية
ألمانيا - تعثر حزب البديل الشعبوي قبيل الانتخابات الأوروبية
يعيش حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي أسابيع عاصفة قبل الانتخابات الأوروبية. فهل سيؤثر ذلك على حظوظه فيها؟
سياسة
2024/6/1
١ يونيو ٢٠٢٤
هكذا ساهمت الصين في كسر طوق العقوبات الغربية على روسيا
هكذا ساهمت الصين في كسر طوق العقوبات الغربية على روسيا
قال مراقبون إن الصين باتت طوق نجاة الاقتصاد الروسي عقب فرض عقوبات غربية على موسكو ردا على توغلها العسكري في أوكرانيا.
اقتصاد
2024/5/16
١٦ مايو ٢٠٢٤
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