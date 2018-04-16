لمع اسم نيكي هايلي على الصعيد الدولي بعد توليها منصب السفيرة الأمريكية. تؤيد هايلي بقوة قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وهي معروفة بانتقاداتها الشديدة ضد روسيا وإيران وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

ولدت نيكي هايلي في ولاية كارولينا الجنوبية عام 1972 لأبويين هنديين. دخلت عالم السياسة في سن مبكرة وتولت مناصب عدة قبل أن تصبح حاكمة للولاية. لمع اسمها في أعقاب مذبحة كنسية للسود في تشارلستون عام 2015. انتقدت ترامب أكثر من مرة، غير أن علاقتها به تحسنت بعد قيامه بتعيينها سفيرة لواشنطن لدى منظمة الأمم المتحدة.