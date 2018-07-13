نيكو كوفاتش..بداية موفقة توحي بقصة نجاح قادمة

كثير كانت الأقلام التي كتبت عن نيكو كوفاتش حين تمّ الاعلان رسميا قبل أشهر أنه سيصبح مدرب فريق بايرن ميونيخ لكرة القدم. هذا الاختيار كان مفاجئا للكثيرين، ودار النقاش بين قطبين، الأول اعتبر أنها مغامرة فاشلة سيخوضها البافري مع المدرب الجديد، فيما ذهب القسم الثاني إلى أن الأخير ابن بايرن والأعلم بشعاب "آليانس أرينا".

يوم السبت الماضي في كلاغنفورت النمساوية، خاض كوفاتش أول اختبار، وكان ذلك أمام باريس سان جيرمان ومدربه الجديد توماس توخل في إطار الاستعدادات للموسم القادم. المباراة انتهت بفوز الفريق الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، فوز رأى فيه رموز البايرن تأكيدا على صحة قراره، إذ ذكر القيصر فرانتس بيكنباور "نعم إنه قادر (على انجاز مهمته)".

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أما كوفاتش نفسه، فقلل من قيمة هذا الفوز مشددا أنه "لا ينبغي المبالغة في قيمة المباريات الودية، ما يحدث في فترة الإعداد ليس على هذا القدر من الأهمية". وقد يكون كوفاتش محقا في كلامه، إلا أن هناك بعض النقاط ظهرت في صفوف بايرن وهي مرتبطة بشخصه ويتوجب الوقوف عندها.

كوفاتش يقترب من الوصفة في التعامل مع سانشيز

التحق سانشيز بصفوف بايرن في موسم 2016 قادما من بنيفيكا البرتغالي. بايرن دفع مبلغ 35 مليون يورو للحصول على خدماته، وكانت التوقعات أكبر مما حققه اللاعب مع الفريق الألماني إلى حد الآن، وحتى خلال فترة إعارته لسوانزي سيتي الموسم الماضي. في حين أنه فاز بلقب بطولة الأمم الأوروبية 2016 مع منتخب بلاده البرتغال وهو في الـ18 من العمر.

عكس ذلك، ظهر سانشيز بمستوى قوي أمام سان جيرمان وسجل الهدف الثاني لبايرن، ليقول كوفاتش: "لقد وصل سانشيز إلى التدريبات في حالة من الحماس الشديد، إنه يعمل على تطوير ذاته، لذا أشعر بالسعادة لظهوره بمستوى طيب وتسجيله هدفا رائعا من ضربة حرة".

البرتغالي سانشيز

ويعتقد كوفاتش أن أمام الدولي البرتغالي فرصة كبيرة "للعب العديد من المباريات الجيدة مع فريقه هذا الموسم". وهو يبدي تفهما كبيرا للاعب لأنه "عندما يأتي لاعب من دولة أخرى، ثقافة أخرى، بيئة أخرى، لا ينبغي أن تتوقع تأقلمه سريعا"، حسب كوفاتش. ما يعني أن ربان سفينة حامل لقب الدوري الألماني يراهن اتجاه سانشيز على الدعم النفسي أولا لاحتواءه داخل وحول محيط بايرن ميونيخ، الذي بقي مقفلا في وجه اللاعب الشاب إلى الماضي القريب.

برنامج كوفاتش التدريبي

الملاحظ أيضا أنه وعلى ملعب كلاغنفورت كان لاعبو البايرن في أتم جهوزيتهم البدنية، "لأجل ذلك عملنا بجهد" يقول آرين رون. وهذا الأمر يوحي بأن البرنامج التدريبي لكوفاتش يعطي أكله. ومعروف أن كوفاتش وضع خطة تدريب قاسية لمدة ساعتين يوميا لجميع اللاعبين.

وبالنسبة لقيصر الكرة الألمانية فإنه بات على كوفاتش الآن "اقناع الفريق بأنه على الطريق الصحيح، وعندها سيواصل نجاحه".

و.ب/ع.خ