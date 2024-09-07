نيكول كيدمان أفضل ممثلة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

بسبب وفاة والدتها لم تتسلم كيدمان بنفسها جائزة أحسن ممثلة في مهرجان البندقية عن أدائها في فيلم دراما الإغراء "بيبي غيرل"، الذي ظهرت فيه في مشاهد ندر لها أن أدّت بمثل جرأتها، وقد ترك الفيلم أثرا كبيرا فيها، حسب قولها.

فازت النجمة الأسترالية الأمريكية نيكول كيدمان السبت (السابع من سبتمبر/ أيلول 2024) بجائزة "كأس فولبي" لأفضل ممثلة في الدورة الـ81 لمهرجان البندقية (فينيسيا) السينمائي، عن دورها في "بيبي غيرل" Babygirl الذي يعيد إحياء أفلام الإغراء ولكن بنفحة نسوية، للمخرجة الهولندية هالينا رين.

وتدور أحداث الفيلم حول سيدة أعمال تدخل علاقة حب مع متدرب أصغر منها، يقوم بدوره هاريس ديكينسون. وظهرت كيدمان في فيلم "بيبي غيرل" في مشاهد ندر لها أن أدّت بمثل جرأتها، وقد ترك الفيلم أثرا كبيرا على نجمة فيلمي "ايز وايد شات" (1999) و"مولان روج" (2001)، وفق ما قالت كيدمان في مقابلة مع مجلة "فانيتي فير".

غادرت لوفاة والدتها

لكنّ الممثلة البالغة 57 عاما غابت عن حفلة اختتام المهرجان، وتلت مخرجة الفيلم هالينا رين رسالة باسم كيدمان على المسرح جاء فيها "لقد علمتُ بعد وقت قصير من وصولي إلى البندقية بوفاة والدتي جانيل كيدمان. أنا في حالة صدمة ويجب أن أكون مع عائلتي. أهدي هذه الجائزة لها". وأَضافت كيدمان في حديثها عن والدتها "لقد شكّلتني، وأرشدتني، وصنعتني. أنا ممتنة للغاية لأنني أستطيع أن أقول اسمها لكم جميعا من خلال هالينا".

هذا، فيما تم تكريم الفرنسي فينسنت ليندون بجائزة كأس فولبي لأفضل ممثل. وفاز ليندون بجائزة أفضل ممثل عن دورة في فيلم "بلايينغ ويذ فاير" (اللعب بالنار) للمخرجتين ديلفين وموريل كولين، ويقوم بدور أب أعزب.

بقية الجوائز

وفاز بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم: "ذي روم نكست دور" لبيدرو ألمودوفار (إسبانيا).

والأسد الفضي وجائزة لجنة التحكيم الكبرى: "فيرميليو" لمورا ديلبيرو (إيطاليا - فرنسا - بلجيكا)

والأسد الفضي لأفضل مخرج: "ذي بروتاليست" لبرايدي كوربت (بريطانيا)

و جائزة أفضل سيناريو: موريلو هاوسر وهيتور لوريغا في "جو سوي أنكور إيسي" لوالتر سالز (البرازيل - فرنسا)

وجائزة لجنة التحكيم الخاصة: "أبريل" لديا كولومبيغاشفيلي (فرنسا - إيطاليا - جورجيا)

وجائزة مارتشيلو ماستروياني لأفضل ممثل شاب أو ممثلة شابة: بول كيرشر في "لور زانفان أبريه أو" للودوفيك بوكيرما وزوران بوكيرما (فرنسا)

ف.ي/ص.ش (أ ف. ب د ب أ)