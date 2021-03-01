تولى نيكولا ساركوزي رئاسة فرنسا من مايو 2007 ولغاية مايو 2012. شغل قبل ذلك منصب وزير داخلية بلاده ورئيس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية. لمع اسمه مؤخرا بعد اتهامه بتلقي أموال ليبية لتمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني.

نيكولا ساركوزي من مواليد باريس 1955. درس العلوم السياسية في جامعة المدينة وتدرج في مسؤوليات عدة قبل وصوله إلى سدة الرئاسة الفرنسية. منذ تموز تموز/ يوليو 2012 لاحقته التهم وتحقيقات الشرطة التي داهمت مكتبه في إطار التحقيقات بتهمة تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني. وفي مارس/ آذار 2018 أوقفته الشرطة لاستجوابه في تهمة تمويل هذه الحملة من قبل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.