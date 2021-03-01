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نيكولا ساركوزي

تولى نيكولا ساركوزي رئاسة فرنسا من مايو 2007 ولغاية مايو 2012. شغل قبل ذلك منصب وزير داخلية بلاده ورئيس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية. لمع اسمه مؤخرا بعد اتهامه بتلقي أموال ليبية لتمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني.

نيكولا ساركوزي من مواليد باريس 1955. درس العلوم السياسية في جامعة المدينة وتدرج في مسؤوليات عدة قبل وصوله إلى سدة الرئاسة الفرنسية. منذ تموز تموز/ يوليو 2012 لاحقته التهم وتحقيقات الشرطة التي داهمت مكتبه في إطار التحقيقات بتهمة تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني. وفي مارس/ آذار 2018 أوقفته الشرطة لاستجوابه في تهمة تمويل هذه الحملة من قبل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

Nicolas Sarkozy, ehemaliger Präsident von Frankreich, trifft im Gerichtssaal ein. Im aufsehenerregenden Prozess gegen Frankreichs ehemaligen Präsidenten Sarkozy wird an diesem Montag das Urteil erwartet. Der 66-Jährige muss sich mit zwei weiteren Beschuldigten wegen mutmaßlicher Bestechung und unerlaubter Einflussnahme verantworten. +++ dpa-Bildfunk +++

الحكم بسجن رئيس فرنسا الأسبق ساركوزي على خلفية اتهام بالرشوة 01.03.2021

قضت محكمة فرنسية بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة ثلاثة أعوام، منها عامين مع وقف التنفيذ على خلفية اتهام يتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ ليصبح ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد جاك شيراك.
GRANADA, SPAIN - MAY 28: King Juan Carlos attends the wedding of Lady Charlotte Wellesley and Alejandro Santo Domingo at Illora on May 28, 2016 in Granada, Spain. (Photo by Daniel Perez/Getty Images)

من القذافي للسعودية.. شبهات وأزمات بالغرب سببها أموال عربية 04.08.2020

تدفق الأموال العربية من قبل بعض القادة العرب في الغرب يتسبب في إثارة الأزمات والاتهامات بقضايا فساد تكون نتائجها غير مرضية غالباً. في هذا التقرير لمحة عن بعض "الصداقات" المالية التي أشعلت الساحة السياسية في الغرب.
A protester wearing yellow vest, a symbol of a French drivers' protest against higher fuel prices, burns flare on the the Champs-Elysee in Paris, France, November 24, 2018. REUTERS/Benoit Tessier

احتجاجات "السترات الصفراء".. أي دور لعرب ومسلمي الضواحي؟ 10.12.2018

أسابيع عدة ولم يخفت وهج حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية في فرنسا. ملامح هوية الحركة وطبيعتها لا تزالان موضع خلاف وتكهنات تصل إلى حد التضارب. ولكن ما دور أبناء الضواحي من العرب والمسلمين فيها؟
29.08.2018+++Dakar, Senegal+++ dpatopbilder - 29.08.2018, Senegal, Dakar: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird von Macky Sall, dem Präsidenten der Republik Senegal, am Flughafen begrüßt. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

أخطاء محرجة تنغص زيارات دولة 08.09.2018

تتسم زيارات الساسة إلى الخارج بالجدية، لكن غالبا ما تحدث الأخطاء خلال هذه اللقاءات. فيما يلي قائمة غير مكتملة من الفضائح والإحراجات الناتجة عنها.

27.11.2016*** Francois Fillon, former French prime minister and member of Les Republicains political party, delivers his speech after partial results in the second round for the French center-right presidential primary election in Paris, France, November 27, 2016. Fillon, a socially conservative free-marketeer, is to be the presidential candidate of the French centre-right in next year's election, according to partial results of a primaries' second-round vote showed on Sunday. REUTERS/Philippe Wojazer

فرانسوا فيون - مرشح كاثوليكي محافظ لمواجهة اليمين المتطرف 28.11.2016

تعهد رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون بتوحيد معسكره خلف مشروع يهدف إلى القيام بإصلاحات جدرية في فرنسا. جاء ذلك في خطاب له بعد الفوز بترشيحه من طرف المحافظين لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة. فمن هو فيون؟
Official campaign posters for French President and UMP political party candidate Nicolas Sarkozy (R) and Socialist Party candidate Francois Hollande, for the 2012 French presidential election, are displayed on a wall in Paris April 16, 2012. REUTERS/Philippe Wojazer (FRANCE - Tags: POLITICS ELECTIONS) // eingestellt von nis

انطلاق الاقتراع في فرنسا لاختيار رئيس جديد للبلاد 22.04.2012

بدأ الفرنسيون اليوم في الادلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي يرجح أن تؤدي إلى منافسة شديدة بين نيكولا ساركوزي وخصمه الاشتراكي فرانسوا هولاند
ARCHIV - Francois Hollande (Archivfoto vom 04.01.2012) und Nicolas Sarkozy (Archivfoto vom 17.06.2011). 100 Tage vor dem Urnengang in der zweitstärksten Volkswirtschaft der Euro-Zone haben die Medien in Deutschlands wichtigstem Partnerland die Umfrageinstitute befragt. Sarkozy hat nach einem Popularitätstief zwar kontinuierlich aufgeholt, liegt aber weiter hinter seinem größten Herausforderer, dem Sozialisten François Hollande. Foto: dpa

فرنسا: كيف سيصوت المسلمون والعرب في الانتخابات الرئاسية؟ 27.02.2012

أعلن الرئيس نيكولا ساركوزي عن رغبته في الترشح لولاية ثانية على رأس الجمهورية الفرنسية. وسيواجه ساركوزي المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند. أغلب التوقعات تقول إن العرب والمسلمين سيدعمون هولاند انتقاما من ساركوزي.
British Prime Minister David Cameron, center, and French President Nicholas Sarkozy, second right, meet patients at the Tripoli Medical Center in Tripoli, Libya Thursday Sept. 15, 2011. British Prime Minister David Cameron and French President Nicolas Sarkozy arrived in Tripoli on Thursday _ the first heads of government to visit Libya since revolutionary forces seized the capital, a major endorsement for the North African nation's new rulers. (Foto:Stefan Rousseau, Pool/AP/dapd)

أصدقاء الثوار يتسابقون على طرابلس وألمانيا تحاول اللحاق ولو متأخرة 15.09.2011

دشن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون اليوم أول زيارة لزعيمين غربيين إلى ليبيا لتهنئة الليبيين بالتخلص من حكم القذافي. بينما يرى مراقبون أنها زيارة لجني ثمار مساعدة الثوار.
French President Nicolas Sarkozy, center, gestures during the group photo at the Elysee Palace in Paris, Thursday, Sept.1, 2011. Heads of state and top officials gather in Paris to work out how to support Libya's opposition leaders after Gadhafi's fall from power. From left first row are: U.N secretary general Ban Ki-Moon, Jordan King Abdullah II, Libyan National Transitional Council chairman Mustafa Abdel Jalil, Libyan Transitional National Council Prime Minister Mahmoud Jibril, French President Nicolas Sarkozy, Britain's Prime Minister David Cameron, Qatar's Sheick Hamad bin Khalifa al Thani, unidentifed Qatari official, and German Chancellor Angela Markel. (Foto:Michel Euler/AP/dapd)

مؤتمر "أصدقاء ليبيا" أنهى تغريد الجزائر خارج السرب العربي 01.09.2011

وجه مؤتمر"أصدقاء ليبيا" الدولي دعما سياسيا للمجلس الانتقالي وتعهدات بتمكينه من استعادة الأموال الليبية المجمدة في الخارج. الدول العربية كان حضورها بارزا في مؤتمر باريس وأثنى الرئيس ساركوزي على دورها في إسقاط القذافي.
French President Nicolas Sarkozy, right, reacts during a meeting with Palestinian President Mahmoud Abbas at the Elysee Palace Monday, Sept. 27, 2010 in Paris. Palestinian President Mahmoud Abbas said Sunday that Israel must choose between peace or settlements as Israel's 10-month settlement construction slowdown expired. (AP Photo/Jacques Brinon)

عباس يدعو نتانياهو من باريس لتمديد تجميد الاستيطان وميتشل يتوجه على الفور الى المنطقة 27.09.2010

طالب محمود عباس من باريس إسرائيل بتمديد وقف الاستيطان في الضفة الغربية بضعة أشهر أخرى. وفي واشنطن أعلنت الخارجية الأميركية أن ميتشل سيتوجه على الفور للمنطقة بهدف تأمين مواصلة المفاوضات.
Protesters hold a banner reading No to State Racism and a doctored image of President Nicolas Sarkozy in a fez, at a march to protest French President Nicolas Sarkozy's security policies, including the recent expulsions of Gypsies, or Roma, in Paris, Saturday, Sept. 4, 2010. A whistle-blowing, drum-beating crowd of thousands demonstrated in Paris on Saturday against expulsions of Gypsies as well as other new security measures adopted by President Nicolas Sarkozy's government. (AP Photo/Francois Mori)

احتجاجات واسعة ضد سياسة ساركوزي الأمنية 04.09.2010

نظمت في أكثر من مائة مدينة فرنسية وأمام السفارات الفرنسية في عدد من العواصم الأوروبية مظاهرات تندد بسياسة ساركوزي الأمنية. وذلك عقب تشديد الإجراءات ضد الأجانب وترحيل مئات الغجر الروم، الذين يقيمون بصفة غير شرعية في فرنسا
In this July 7, 2010 file photo French President Nicolas Sarkozy reacts as he waits for his newly elected German counterpart Christian Wulff, unseen, at the Elysee Palace in Paris. French President Nicolas Sarkozy is going on national television Monday July 12, 2010 amid a scandal involving the L'Oreal cosmetics fortune that has rocked his government. The affair has helped diminish Sarkozy's already low popularity, with barely a quarter of the population approving of his governance. (AP Photo/Michel Spingler, File)

ساركوزي يؤكد مقتل الرهينة الفرنسي المحتجز في صحراء مالي 26.07.2010

عقب اجتماع ضم مجلساً مصغراً للدفاع والأمن أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مقتل الرهينة الفرنسي ميشال جيرمانو الذي اختطفه "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وحث المواطنين الفرنسيين على تفادي السفر إلى منطقة الساحل.
Burka

مجلس الدولة الفرنسي يرفض حظرا شاملا للنقاب 30.03.2010

أصدر مجلس الدولة الفرنسي فتوى قانونية تستبعد منعا شاملا للنقاب فيما يشكل كبحا لجماح رغبة الرئيس الفرنسي في سن قانون يمنع النقاب في الأماكن العامة، لكن مجلس الدولة سوغ "لدواع أمنية" منع النقاب في بعض الأماكن.
French President Nicolas Sarkozy exits the polling box prior to cast his vote for the second round of the regional elections in Paris, Sunday, March 21, 2010. President Nicolas Sarkozy's conservative party was bracing for a massive setback Sunday as frustrated French voters cast ballots in regional run-off elections likely to favor the opposition left and to set the stage for the 2012 presidential race. (AP Photo/Philippe Wojazer, Pool)

ساركوزي يدرس الخيارات المتاحة بعد خسارة حزبه للانتخابات 22.03.2010

أكدت الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية في فرنسا خسارة الاتحاد من أجل حركة شعبية بزعامة الرئيس نيكولا ساركوزي، ما جعل الأخير يستعد لتعديل وزراي في حكومته وإعادة النظر في إستراتيجيته للفترة المتبقية من ولايته.
Supporters of the French Socialist Party cheer at the party's headquarters in Paris Sunday, March 14, 2010. The Socialist-led left is leading over France's President Nicolas Sarkozy conservative party in the first round of regional elections.(AP Photo/Michel Euler)

هزيمة حزب ساركوزي أمام الاشتراكيين في الانتخابات الإقليمية 15.03.2010

أظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الإقليمية في فرنسا خسارة حزب الإتحاد من أجل حركة شعبية الذي يتزعمه ساكوزي في مواجهة الحزب الاشتراكي المعارض، وتبدو حظوظ حزب ساركوزي في الجولة ثانية من الانتخابات ضعيفة.
People gather in the street after an earthquake in Port-au-Prince, Haiti, Tuesday, Jan. 12, 2010. A 7.0-magnitude earthquake, the largest ever recorded in the area, rocked Haiti on Tuesday. (AP Photo/Jorge Cruz) ** NO PUBLICAR EN REPUBLICA DOMINICANA **

الأمم المتحدة تسعى إلى جمع 560 مليون دولار كمساعدة طارئة لهايتي 15.01.2010

أعلن مسؤول في الأمم المتحدة إلى أن المنظمة الدولية ستوجه نداء لجمع 560 مليون دولار كمساعدة طارئة لهايتي، لتوفير الطعام والمواد الطبية والمياه والخيام لضحايا الزلزال، الذي ألحق الدمار بالجزيرة الفقيرة.
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