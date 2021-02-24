نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

نيكولاس مادورو

يتولى نيكولاس مادورو رئاسة فنزويلا منذ عام 2013 رغم المعارضة القوية والاحتجاجات الشعبية لتوليه السلطة. ويتزعم رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا حركة المعارضة ضد مادورو ونظام حكمه.

تصدّر نيكولاس مادورو المشهد السياسي بعد الأزمة الصحية التي أدت إلى وفاة سلفه هوغو تشافيز بسبب إصابته بالسرطان. وفي عام 2012 طلب تشافيز من الشعب الفنزويلي انتخاب مادورو خلفا له وهذا ما حصل في عام 2013. وفي انتخابات 2018 فاز أيضا على مرشح المعارضة التي قاطعت الانتخابات بشكل واسع. شغل مادورو قبل توليه الرئاسة عدة مناصب أخرى أبرزها منصب وزير الخارجية في عهد تشافيز.

Chief of the European Union (EU) Delegation in Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa (L), addresses the media next to Romania s Ambassador to Venezuela Emil Ghitulescu, in Caracas, Venezuela, 02 May 2018. The EU delegation in Venezuela organized over 30 cultural activities to commemorate the Month of Europe . Venezuela commemorates Month of Europe with over 30 cultural activities !ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMiguelxGutierrezx VZL02 20180502-636608883885877895

الاتحاد الأوروبي يندد بقرار طرد سفيرته من فنزويلا 24.02.2021

في أعقاب توسيع الاتحاد الأوروبي لدائرة المسؤولين الفنزويليين المشمولين بسلسلة من العقوبات، أعلنت خارجية فنزويلا طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي من أراضيها وحددت مهلة 72 ساعة لمغادرتها البلاد.
26.11.2018, Russland, Kertsch: Dieses Bild aus einem Video der russischen Küstenwache, veröffentlicht vom russischen Bundessicherheitsdienst, zeigt den Vorfall zwischen der russischen Küstenwache und einem ukrainischen Marineboot. Russland zufolge fuhren drei ukrainische Schiffe unbefugt durch russische Hoheitsgewässer, während die Ukraine behauptet, dass eines ihrer Boote von einem russischen Küstenwachschiff gerammt wurde. Foto: AP/Russia's Federal Security Service/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

قارب بحرية فنزويلي يهاجم سفينة سياح ألمانية...فماذا كانت النتيجة؟ 03.04.2020

في حادثة غريبة، ​​​​​​​غرق قارب دورية تابع للبحرية الفنزويلية في المياه الدولية بعد أن اصطدم بسفينة سياحية ألمانية. ويبدو أن القارب الفنزويلي أراد إخراج السفينة عن خط سيرها إلا أنه لم ينجح.
ARCHIV - 14.01.2019, Russland, Moskau: KOMBO - Sergei Lawrow (l), Außenminister von Russland (am 14.01.2019 in Moskau), und Mike Pompeo, Außenminister der USA (am 08.04.2019 in Washington). Pompeo und sein russischer Amtskollege Lawrow wollen sich am Mittwoch in einem Telefonat über die Situation in Venezuela austauschen. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

أمريكا تطالب روسيا وحلفاءها بمغادرة فنزويلا وموسكو ترد بحزم 05.05.2019

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن على روسيا والدول الأخرى المتحالفة مع نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "الرحيل" من فنزويلا. فيما دعت موسكو واشنطن إلى التخلي عن "خططها المتهورة" في فنزويلا.
Venezuelan opposition leader Juan Guaido, who many nations have recognised as the country's rightful interim ruler, gestures as he speaks to supporters during a rally against the government of Venezuela's President Nicolas Maduro and to commemorate May Day in Caracas Venezuela, May 1, 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

"الإضراب العام" استرتيجية غوايدو للإطاحة بمادورو 02.05.2019

بعد محاولته الفاشلة التي استعان خلالها ببعض الضباط داخل الجيش في سبيل قلب نظام حكم نيكولاس مادورو، زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو يدعو لخطة جديدة وهي "الإضراب العام".

30.04.2019 April 30, 2019 - Valencia, Carabobo, Venezuela - The Venezuelans start a new protest against Maduro. The interim president Juan Guaido call to take the street in all Venezuela. These photos are from the Valencia city, Carabobo state. Valencia Venezuela PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAhe3_ 20190430_zbp_he3_026 Copyright: xJuanxCarlosxHernandezx

مادورو يعلن "إفشال محاولة انقلابية" وغوايدو يدعو إلى "أكبر مسيرة" 01.05.2019

في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن "محاولة انقلابية" قد هُزمت، دعا زعيم المعارضة خوان غوايدو إلى "أكبر مسيرة في تاريخ البلاد"، في خطوة تعد اختبارا لشعبيته، وسط ردود فعل دولية متباينة.

Venezuelan opposition leader and self declared acting president Juan Guaido speaks during meeting with workers and union leaders, in Caracas on February 14, 2019. - Venezuela's military reinforced a blockade on Thursday morning at the border with Colombia where opposition leader Juan Guaido has vowed to bring in desperately-needed humanitarian aid despite President Nicolas Maduro's vow to keep it out. (Photo by Federico PARRA / AFP) (Photo credit should read FEDERICO PARRA/AFP/Getty Images) // Venezuela's President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores attend a rally in support of the government and to commemorate the Day of the Youth in Caracas, Venezuela, February 12, 2019. REUTERS/Fausto Torrealba NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY

"عرب" فنزويلا ورحى الصراع بين مادورو وغوايدو! 20.02.2019

بحضور بدأ قبل أكثر من قرن ونصف وبنسبة نحو 5 بالمئة من عدد السكان، فرضت الجالية العربية حضوراً وازناً في المشهد السياسي الفنزويلي. من هم أبرز رجالات مادورو "العرب"، وهل من مناصرين فاعلين لغوايدو؟ ما خلفيات الاصطفافات؟
REFILE - CORRECTING ASSEMBLY NAME Juan Guaido, lawmaker of the Venezuelan opposition party Popular Will (Partido Voluntad Popular) and the new President of the National Assembly, gestures while arriving at congress in Caracas, Venezuela January 5, 2019. REUTERS/Manaure Quintero

ألمانيا ودول أوروبية أخرى تعترف بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا 04.02.2019

أعلنت عدة دول أوروبية اعترافها بخوان غوايدو كرئيس انتقالي لفنزويلا وذلك بعد انتهاء مهلة كان الاتحاد الأوروبي حدد انتهائها يوم أمس الأحد، وهو ما رفضه الرئيس نيكولاس مادورو الذي رفض تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.
29.01.2019 *** Venezuela's President Nicolas Maduro speaks during a broadcast at Miraflores Palace in Caracas, Venezuela January 29, 2019. Picture taken January 29, 2019. Miraflores Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

مادورو يرفض المهلة الأوروبية للدعوة لانتخابات رئاسية 04.02.2019

رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مهلة انتهت ليلة أمس الأحد كانت حددتها دول أوروبية من أجل الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا، وإلا فإنها ستعترف بخصمه خوان غوايدو رئيسا بالوكالة.
Links: Juan Guaido, President of Venezuela's National Assembly, reacts during a rally against Venezuelan President Nicolas Maduro's government and to commemorate the 61st anniversary of the end of the dictatorship of Marcos Perez Jimenez in Caracas, Venezuela January 23, 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins Rechts: (190125) -- BEIJING, Jan. 25, 2019 (Xinhua) -- Image provided by Venezuela's Presidency shows Venezuelan President Nicolas Maduro (C) taking part in a rally in support of his government, at the Miraflores Palace, in Caracas, Venezuela, on Jan. 23, 2019. Venezuelan President Nicolas Maduro on Wednesday announced he was severing diplomatic and political ties with the United States after the U.S. authorities recognized the opposition leader Juan Guaido as the nation's interim president. (Xinhua/Venezuela's Presidency) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

صراع شرس على السلطة في فنزويلا 03.02.2019

عدد متزايد من الناس يخرجون في فنزويلا إلى الشارع، بعضهم يدعمون الرئيس نيكولاس مادورو وآخرون يحتفون بخصمه خوان غوايدو، إذ يظل التوتر السياسي في ازدياد. مشاهد من بلد يشهد غلياناً سياسياً واجتماعياً.
02.02.2019 Venezuela's President Nicolas Maduro gestures as he speaks during a rally in support of the government and to commemorate the 20th anniversary of the arrival to the presidency of the late President Hugo Chavez in Caracas, Venezuela February 2, 2019. REUTERS/Manaure Quintero NO RESALES. NO ARCHIVES.

مع تزايد الضغوط عليه.. مادورو يحذر من حرب أهلية 03.02.2019

وصفت باريس بـ "المهزلة" اقتراح الرئيس الفنزويلي مادورو إجراء انتخابات تشريعية مبكرة رداً على ضغوط عليه لإجراء انتخابات رئاسية. وفي حين لم يستبعد ترامب استخدام القوة في فنزويلا، حذّ مادورو من نشوب حرب أهلية في بلاده.
Opposition activists pour to the streets to back Venezuelan opposition leader Juan Guaido's calls for early elections, in Caracas on February 2, 2019. - Tens of thousands of protesters were set to pour onto the streets of Caracas to back self-proclaimed acting president Guaido's calls for early elections as international pressure increased on President Nicolas Maduro to step down. Major European countries have set a Sunday deadline for Maduro to call snap presidential elections. (Photo by Federico PARRA / AFP) (Photo credit should read FEDERICO PARRA/AFP/Getty Images)

انشقاق جنرال كبير عن مادورو والمعارضة تحشد ضده 02.02.2019

أعلن جنرال في سلاح الجو الفنزويلي أنه لم يعد يعترف بالسلطة "الديكتاتورية" للرئيس نيكولاس مادورو ويؤيد خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة، هذا في وقت انطلقت مظاهرات مؤيدة لطرفي الصراع المحتدم منذ عشرة أيام.
Turkish President Tayyip Erdogan and Venezuela's President Nicolas Maduro attend an agreement-signing ceremony between Turkey and Venezuela at Miraflores Palace in Caracas, Venezuela December 3, 2018. REUTERS/Manaure Quintero

تركيا وفنزويلا ـ تحالف جديد؟ 31.01.2019

بعد الأزمة في كراكاس يظهر تقارب بين تركيا وفنزويلا، وحتى جوانب اقتصادية مثل تجارة الذهب تلعب دورا مهما في التقارب. ورغم اختلاف الإديولوجيات بين البلدين فإن التشابه بين رئيسي الدولة حاصل.
29.01.2019 Venezuela's President Nicolas Maduro holds a copy of the Venezuelan constitution while he speaks during a meeting with members of the Venezuelan diplomatic corp after their arrival from the United States, at the Miraflores Palace in Caracas, Venezuela January 28, 2019. Miraflores Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

مادورو يؤيد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في فنزويلا 30.01.2019

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مجددا أنه مستعدّ للتفاوض مع المعارضة التي تعتزم التظاهر الأربعاء سعيا لإقناع الجيش بالاعتراف بخوان غوايدو. وفي خطوة مفاجئة أعلن مادورو استعداده لإجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة.
Venezuela's self-declared interim leader Juan Guaido speaks to supporters in a public plaza in Las Mercedes neighborhood of Caracas, Venezuela, Saturday, Jan. 29, 2019. Venezuela's political showdown moves to the United Nations where a Security Council meeting called by the United States will pit backers of President Nicolas Maduro against the Trump administration and supporters of Guaido. (AP Photo/Rodrigo Abd) |

فنزويلا: هل يستطيع غوايدو كسب الجيش لصالحه؟ 28.01.2019

دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة إلى تظاهرات جديدة الأربعاء والسبت ضد الرئيس نيكولاس مادورو لدفع الجيش إلى تغيير موقفه ومواكبة المهل التي حددها الأوروبيون لإجراء انتخابات جديدة.
People gather in support of Venezuela's opposition leader Juan Guaido, in Bogota, Colombia January 23, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez

واشنطن تحذر من "رد قوي" في حال التعرض للمعارضة الفنزويلية 27.01.2019

حذرت واشنطن نظام الرئيس نيكولاس مادورو من القيام بأي عمل "ترهيبي أو عنيف" بحق المعارضة أو بعثتها الدبلوماسية في كراكاس، مهددة بـ"رد قوي" في حال حصول ذلك، فيما نفى الكرملين وجود مقاتلين روس في فنزويلا.
25.01.2019 Venezuela's opposition leader Juan Guaido gestures as he attends a news conference in Caracas, Venezuela, January 25, 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

غوايدو يعد العسكريين بالعفو في حال الانشقاق عن مادورو 27.01.2019

خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا بالوكالة، يزيد من ضغوطه على الرئيس نيكولاس مادورو، عبر وعود قدمها للجيش تقضي بمنح العفو للعسكريين في حال انشقاقهم عن حكومة كراكاس.

مزيد من المقالات