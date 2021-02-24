يتولى نيكولاس مادورو رئاسة فنزويلا منذ عام 2013 رغم المعارضة القوية والاحتجاجات الشعبية لتوليه السلطة. ويتزعم رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا حركة المعارضة ضد مادورو ونظام حكمه.

تصدّر نيكولاس مادورو المشهد السياسي بعد الأزمة الصحية التي أدت إلى وفاة سلفه هوغو تشافيز بسبب إصابته بالسرطان. وفي عام 2012 طلب تشافيز من الشعب الفنزويلي انتخاب مادورو خلفا له وهذا ما حصل في عام 2013. وفي انتخابات 2018 فاز أيضا على مرشح المعارضة التي قاطعت الانتخابات بشكل واسع. شغل مادورو قبل توليه الرئاسة عدة مناصب أخرى أبرزها منصب وزير الخارجية في عهد تشافيز.