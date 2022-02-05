نيكاراغوا.. التزلج على البركان "مغامرة تستحق التجربة"

مارد لكن في سبات عميق

يعد بركان "سيرو نيغرو" أحد أكثر البراكين نشاطا في نيكاراغوا حيث ثار لأكثر من 23 مرة حتى الآن، وكان آخر ثوران في عام 1995. ويقول الخبراء إنّ ثورانا كبيرا للبركان سيحدث في المستقبل، لكن يمكن توقع موعد هذا الثوران بدقة وهو ما يصب في صالح السائحين ويجعل هذا البركان آمنا لممارسة التزلج.