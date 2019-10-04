 نيران الحب.. شاب يقتحم السجن ليستعيد صديقته السابقة! | عالم المنوعات | DW | 27.10.2019

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منوعات

نيران الحب.. شاب يقتحم السجن ليستعيد صديقته السابقة!

لم يتحمل شاب ألماني قرار حبيبته وضع حداً لعلاقتهما العاطفية. الشاب توجه على وجه السرعة إلى السجن الذي تتواجد به حبيبته السابقة وخاطر بنفسه على أمل أن تغير قرارها. فهل نجحت مساعي الشاب المُتيم؟ وكيف انتهى به الأمر؟

18-Jähriger bricht in Gefängnis ein (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

السجن الذي اقتحمه الشاب المُتيم..

لم يتردد شاب ألماني في المخاطرة بنفسه واتباع طريقة غير عادية من أجل إعادة الأمور إلى نصابها مع واحدة من أقرب الناس إلى قلبه. الشاب المُتيم، وبمجرد إنهاء مكالمة هاتفية مع حبيبته، توجه على وجه السرعة إلى مكان تواجدها وكله أمل في تغيير قرارها.

مختارات

أرادت شابة من ولاية تكساس الأمريكية زيارة كلبيّها البيتبول في إحدى عيادات الحيوانات وملاعبتهما، لكنها لم تعلم أنها ستدفع حياتها ثمناً لذلك، إذ قاما بمهاجمتها ونهش جسدها. (25.03.2019)

تحولت لحظة رومانسية إلى مأساة بعد أن تقدم شاب أمريكي لطلب يد حبيبته بطريقة لا تخلو من شجاعة ومغامرة، بيد أن هذه المغامرة كانت الأخيرة للشاب الأمريكي، إذ قضى نحبه بشكل مأساوي وهو في أسعد لحظات حياته. (23.09.2019)

أما عن هذا القرار، فقد ذكرت صحيفة "شتوتغارته تسايتونغ" أن شاباً اقتحم قبل أيام أحد السجون في بلدة فشتا الألمانية من أجل الظفر بقلب صديقته السابقة مجدداً، والتي كانت قد أخبرته في مكالمة هاتفية بأنها انفصلت عنه.

ولفت نفس المصدر إلى أن الشاب البالغ من العمر 18 عاماً تسلق جداراً بارتفاع أربعة أمتار ثم وصل إلى زنزانة حبيبته عبر نوافذ عليها قضبان، مضيفاً أن أحد حراس السجن اكتشف أمر الشاب وطلب منه النزول، إلاّ أنه رفض، لتتدخل بعدها قوات الإطفاء وتنزله من أعلى عبر سلم.

في المقابل، تعرض الشاب إلى إصابة طفيفة، ولا يُعرف حتى الآن إن كانت صديقته ستعدل عن قرارها وتقرر الرجوع إليه أم أنها ستتمسك بقرارها، فيما يتم الآن التحقيق مع الشاب بتهمة اقتحام السجن والاتصال غير المُصرح به مع السجناء، حسب صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

ر.م/ ي.أ

  • Bildergalerie Die Hochzeitsfeier in der Arabischen Welt (Picture-alliance/epa/Palast)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

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  • Hochzeit im jordanischen Königshaus (picture-alliance/dpa/Ossinger)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

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    شهد القصر الملكي في الأردن عدة زيجات ملكية. إذ تزوج الملك الحسين ملك الأردن الراحل أربع مرات. الصورة توثق لزفافه الرابع والأخير مع الملكة نورالحسين في 15 يونيو/ حزيران 1978، وهي الزيجة الأطول في تاريخ زيجات الملك الراحل، والتي دامت 21 سنة حتى وفاته في 7 فبراير/شباط 1999.

  • Ägypten - Hochzeit König Faruk (Wikipedia/Gemeinfrei/R. Shehata )

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

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  • Bildergalerie Iran Historischer König Schah Mohammed Reza (picture alliance/Keystone)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

    زوجة عاقر لشاه إيران

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  • Iran Hochzeit Schah von Persien und Farah Diba (picture-alliance/dpa)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

    الزيجة الثالثة ثابتة

    تزوج شاه إيران مرة ثالثة وأخيرة من فرح ديبا في 21 ديسمبر 1959 ومنحها لقب الشاهبندو على عكس باقي زوجاته. وكان الشاه قد شاهد زوجته الثالثة لأول مرة في حفل أقامته السفارة الإيرانية بباريس، حيث كانت فرح تدرس هناك الهندسة المعمارية. استمر زواجهما حتى وفاته سنة 1980.

  • 100 Jahre Haus Windsor | Hochzeit Kronprinzessin Elisabeth mit Philip Mountbattan (picture-alliance/akg-images)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

    الزواج من أمير يوناني دنماركي

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  • Hochzeit Carl Gustaf und Silvia von Schweden Flash-Galerie (picture-alliance/ dpa)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

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  • Flash-Galerie Königliche Hochzeiten (picture-alliance/dpa)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

    زواج من نجمة سينمائية

    تزوج أمير موناكو رينيه الثالث بنجمة هوليوود غريس كيلي في 19 أبريل/نيسان 1956 وهو الزواج الذي عرف اهتمام وسائل الإعلام العالمية آنذاك، نظرا لنجومية كيلي الكبيرة في ذلك الوقت، وظل السؤال يُطرح إن كانت ستكمل مشوارها كممثلة، غير أن غريس كيلي اكتفت بدورها كأميرة، واستمر الزواج حتى وفاتها في حادث سيارة سنة 1982، ولم يتزوج أمير موناكو بعدها.

  • Kaiser Akihito Tokyo Japan Hochzeit (picture-alliance/dpa/Kyodo)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

    60 سنة زواج

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مختارات

أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

بلاشك يظل أي زواج ملكي حدثا استثنائيا لما يعرفه من مظاهر احتفالية كبيرة وباذخة. إلى جانب ذلك تظل قصص الحب التي تجمع الملوك والملكات متميزة أيضا، خاصة عندما يكون الشريك من عامة الشعب. (22.03.2018)  

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