نيران الحب.. شاب يقتحم السجن ليستعيد صديقته السابقة!

لم يتردد شاب ألماني في المخاطرة بنفسه واتباع طريقة غير عادية من أجل إعادة الأمور إلى نصابها مع واحدة من أقرب الناس إلى قلبه. الشاب المُتيم، وبمجرد إنهاء مكالمة هاتفية مع حبيبته، توجه على وجه السرعة إلى مكان تواجدها وكله أمل في تغيير قرارها.

أما عن هذا القرار، فقد ذكرت صحيفة "شتوتغارته تسايتونغ" أن شاباً اقتحم قبل أيام أحد السجون في بلدة فشتا الألمانية من أجل الظفر بقلب صديقته السابقة مجدداً، والتي كانت قد أخبرته في مكالمة هاتفية بأنها انفصلت عنه.

ولفت نفس المصدر إلى أن الشاب البالغ من العمر 18 عاماً تسلق جداراً بارتفاع أربعة أمتار ثم وصل إلى زنزانة حبيبته عبر نوافذ عليها قضبان، مضيفاً أن أحد حراس السجن اكتشف أمر الشاب وطلب منه النزول، إلاّ أنه رفض، لتتدخل بعدها قوات الإطفاء وتنزله من أعلى عبر سلم.

في المقابل، تعرض الشاب إلى إصابة طفيفة، ولا يُعرف حتى الآن إن كانت صديقته ستعدل عن قرارها وتقرر الرجوع إليه أم أنها ستتمسك بقرارها، فيما يتم الآن التحقيق مع الشاب بتهمة اقتحام السجن والاتصال غير المُصرح به مع السجناء، حسب صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

ر.م/ ي.أ