 نيجيريا.. مقتل العشرات فى تدافع للحصول على تبرعات غذائية مجانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.05.2022

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أخبار

نيجيريا.. مقتل العشرات فى تدافع للحصول على تبرعات غذائية مجانية

قُتل 31 شخصاً على الأقل في تدافع في جنوب نيجيريا خلال حفل خيري لكنيسة في ملعب رياضي حيث كان يُوزّع الطعام، حسبما أفادت الشرطة.

مدينة بورت هاركورت في نيجيريا حيث وقع التدافع

مدينة بورت هاركورت في نيجيريا حيث وقع التدافع

أكدت الشرطة النيجيرية اليوم السبت (28 مايو/ أيار 2022) مقتل واحد وثلاثين شخصاً، وإصابة أكثر من سبعة آخرين، في حادث تدافع خلال فعالية لإحدى الكنائس جنوبي البلاد. وقالت غريس إيرينغ-كوكو المتحدثة باسم الشرطة في ريفر ستيت، لوكالة الأنباء الألمانية: "اشتمل التدافع على حشد كبير جاء  للحصول على تبرعات غذائية مجانية".

مختارات

أقدمت مجموعة من الطلاب على قتل طالبة مسيحية وحرق جثتها في شمال غربي نيجيريا بعدما اتهموها بالإساءة إلى النبي محمد. وألقت الشرطة القبض على طالبين على صلة بالحادث، وأغلقت حكومة الولاية الكلية حتى إشعار آخر.

وأضافت أن التقارير الأولية تشير إلى أنه كان هناك نوع من التزاحم بين الحشد قبل بدء الفعالية في مدينة بورت هاركورت وهو ما أدى إلى التدافع.

وذكر المنفذ الإعلامي المحلي بانش في وقت سابق أن العشرات من الأشخاص تجمعوا من أجل فعالية "شوب فور فري" الخيرية التي تنظمها كنيسة كينجز اسيمبلي والتي أقيمت عند نادي بورت هاركورت بولو كلاب، واصطف الكثيرون من أمس الجمعة للدخول.

وتردد أنه جرى نقل القتلى والمصابين إلى مستشفى بورت هاركورت العسكري القريب.

وشهدت نيجيريا عدة حوادث تدافع بسبب توزيع الطعام في السنوات الأخيرة، بينها تدافع ضمن برنامج غذائي تابع لوكالة إغاثة في شمال ولاية بورنو حيث دُهست سبع نساء حتى الموت العام الماضي.

خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • Eine lächelnde Frau hält einen großen Kürbis mit beiden Händen (Foto: Reuters)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    قسط من تحقيق الذات

    المواد الغذائية والمنتجات من مساعدات الإغاثة ليست دوما بالتحديد ما يحتاجه الناس. ويصعب الحصول على مال أو عمل مدفوع الأجر في مخيم باكازي. وبفضل تبادل الضائع يجد لاجئو الداخل منفذا ويستوفون حاجياتهم.

  • Eine Frau mit einer Schüssel und ein Mann mit einem Holzbündel vor einem roten Tuch (Foto: Reuters)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    المال النقدي يعني الفساد

    " لا نحصل على مال، ولذلك نحن نفعل هذا"، يقول عمرو عثمان كاسكي. إنه يرغب في مبادلة رزمة من الحطب بقيمة 50 نايرا (حوالي 0.11 يورو) لتوفير الغذاء لعائلته المكونة من ثمانية أفراد. والكثير من السكان يرغبون في الحصول على مال نقدي كمساعدة. لكن هذا يبقى في إطار المخاطر بحكم أن الفساد منتشر على كافة مستويات التوزيع.

  • Nigeria Tauschhandel in Flüchtlingslager für Binnenflüchtlinge in Maiduguri (Reuters/A. Sotunde)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    الأرز مقابل طحين الذرة

    منذ أكثر من ثمانية أعوام تتسبب بوكو حرام في ترهيب شمال شرق نيجيريا. وهرب مليونا شخص من الإسلامويين الذين يريدون إقامة دولة خلافة، داخل حدود نيجيريا أو إلى خارج البلاد. وتعتبر الأمم المتحدة ذلك من أسوء الأزمات الإنسانية في العالم. اثنان من الضحايا: هنا تبادل فلماطا مادو أرزها غير المطبوخ مقابل طحين الذرة لحديسة أمادو.

  • Ein Mann und eine Frau stehen sich gegenüber und tauschen eine Schüssel gegen Blätter (Foto: Reuters)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    مخيم كبير بحجم مدينة صغيرة

    الهاربون مكثوا في مخيمات شمال شرق نيجيريا. 670.000 في باكازي المخيم على هامش مدينة مايدوغوري الكبيرة حيث يعيش 21.000 شخص. مقابل صحنها المليء بالذرة تحصل فلماطا أحمدو هنا على خضرة أمارانث من موسى علي والى.

  • Ein Mann hält eine kleine Schüssel mit Trockenfisch in die Kamera (Foto: Reuters)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    لم يوجد شيء آخر

    عبد الوهاب عبد الله لا يحب في الحقيقة السمك كثيرا، لكن أسماك تالابيا الصغيرة هي الشيء الوحيد الذي وجده للشراء، لأن المنتجات شحيحة. مقابل السمك المجفف بقيمة 150 نايرا (حوالي 0.36 يورو) يريد الرجل البالغ من العمر 50 عاما الذي يعيش منذ ثلاث سنوات في المخيم الحصول على زيت الطبخ.

  • Nigeria Tauschhandel in Flüchtlingslager für Binnenflüchtlinge in Maiduguri (Reuters/A. Sotunde)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    الحاجيات تتغير

    ناصرو بوبا (اليمين) اشترى مسحوق الغسيل بعدما عمل كحامل أمتعة في المدينة. في الماضي لم يحتاج إلى شيء يُذكر. إلا أن الوضع تغير الآن، لأنه يحتاج بصفة ملحة للفول السوداني، وهو لم يعد يتوفر على مال. "زوجتي أنجبت لتوه ولدا، ولا يخرج حليب من ثديها"، يقول بوبا. وهو يريد إنعاش تكوين الحليب إذا أكلت زوجته الفول السوداني.

  • Zwei Frauen überreichen sich gegenseitig eine Packung Spaghetti und ein tablett mit einer weißlichen Paste (Foto: Reuters)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    لا نهاية في الأفق

    تُعتبر مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو مهد بوكو حرام ومركز العنف. ففي نهاية أسبوع عيد الميلاد قتل إرهابيون في اعتداء هناك تسعة أشخاص على الأقل. ويبدو بالتالي أن لاجئي الداخل في مخيم باكازي لن يعودوا إلى ديارهم. وفي الوقت الحاضر يتم التبادل ـ في هذه الحال عجين فول الصويا مقابل معكرونة.أوته شتاينفير/م.أ.م


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