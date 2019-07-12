 نيجيريا: مشروع قرى الفولاني كإشكالية سياسية | سياسة واقتصاد | DW | 13.07.2019

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سياسة واقتصاد

نيجيريا: مشروع قرى الفولاني كإشكالية سياسية

يتوقع من تسوية مشكلة مناطق الرعي القروي في نيجيريا إنهاء النزاع الدموي الذي تسبب بمئات القتلى. وعوضا عن المضي في التسوية اندلعت معركة سياسية بين المعارضة الرافضة للمشروع وحكومة الرئيس بخاري التي تعتبره مسألة محسومة.

Nigeria - Gewalt zwischen Hirten und Bauern (picture-alliance/F. May)

يبدو أنها كانت قضية محسومة: حكومة نيجيريا تحت قيادة الرئيس محمدو بخاري أعلنت إدراج ما يُسمى تسوية قضية "مجال الرعي القروي"  التي يتم اختصارها تحت اسم روغا/ Ruga. كما أن  روغا هي تسمية الهاوسا لشعب الفولاني، وهي مجموعة عرقية تعيش تقليديا على تربية الماشية وبعضها يعيش إلى يومنا هذا كشبه رحل. وخصيصا لهم يُراد إنشاء قرى تضمن حدا أدنى من البنية التحتية كالمدارس ومراكز صحية وطبيب بيطري.

والأمل هو أن مناطق مجال الرعي القروي تبقى مخصصة لتربية الماشية، فبالإمكان التحكم في طرق الرحل بشكل أفضل وستحصل نزاعات أقل مع الفلاحين في الجوار. ففي أقل من ثلاث سنوات قُتل أكثر من 3600 شخص في مواجهات بين رعاة ماشية ومزارعين، كما كشفت عن ذلك أرقام منظمة العفو الدولية في ديسمبر 2018. وفي الأثناء تسببت المواجهات في عدد من القتلى يفوق عدد ضحايا اعتداءات جماعة "بوكو حرام" الإرهابية.

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احتدام الصراع بين رعاة الماشية والمزارعين في نيجيريا

المعارضة ضد مخططات مجال الرعي القروي

والآن لا يتم للوهلة الأولى متابعة النقاش والعمل بهذه الفكرة. فالحكومة واجهت معارضة قوية، لاسيما من الولايات التي ينتمي محافظوها إلى "حزب الشعب الديمقراطي" المعارض، وهذا كان ملموسا بشكل ملفت في ولاية بينو شرقي نيجيريا. هناك حصلت أيضا خلال السنة الماضية مواجهات عنيفة أدت إلى عدد من الوفيات. وتم توجيه المسؤولية في بعض الهجمات لرعاة الفولاني الذين اتُهموا بالتعاون مع إسلامويين. وفي بداية السنة عدَدت مؤسسة الطوارئ في ولاية بينو "سيما" أكثر من 480.000 لاجئ داخلي. إيمانويل شيور، كاتب رئاسة مؤسسة سيما ينتقد بالقول:" لم يتم الحديث لا مع محافظ بينو ولا مع السكان أو المسؤولين في القرى المعنية حول المشروع. يتم إدراج مبادرة مجال الرعي القروي بدون إشراك الأطراف المختلفة".

تكهنات حول أجندة خفية

في ولاية بينو غادر المحافظ سامويل أورتوم قبل الانتخابات في بداية مارس الماضي 2019 حزب المؤتمر التقدمي الحاكم وانضم لحزب الشعب الديمقراطي المعارض. وهو الآن من المنتقدين بقوة  لفكرة تنظيم مجال الرعي القروي. بالنسبة إلى شتيما محمد، الكاتب العام لجمعية مربي الماشية في بينو يبقى هذا كله لعبة سياسية. ففي بعض الولايات الاتحادية يتم حسب قوله قبول القرى الجديدة ويضيف: "أعرف مجالات رعي قروي في ولاية إينوغو. هناك لا توجد مشاكل ولا وجود لأزمة. هناك تعقل أكبر". ويغضبه أن تتم إثارة زوبعة كبيرة بسبب مشروع قديم. "قرى الفولاني موجودة في كل مكان منذ عقود. ولا علاقة لها بعملية أسلمة أو أجندة سياسية. ولا يرتبط الأمر بسرقة الأرض أو طرد أحد".

Nigeria - Gewalt zwischen Hirten und Bauern (Imago/epd/A. Staeritz)

شعب الفولاني في نيجيريا يمتهن تقليديا تربية الماشية

في هذا السياق اتهم وبشكل خاص نيجيريون مسيحيون الحكومة في الأسابيع الماضية بتنفيذ مخطط خفي لأسلمة البلاد. والسبب قد يعود في ذلك لكون الرئيس بخاري نفسه من الفولاني ومسلم.

الخوف بسبب ضيق الأراضي

قضية الأرض في نيجيريا تكتسي حساسية كبيرة. فالبلاد تضم نحو 200 مليون نسمة وتنمو سنويا بأربعة إلى خمسة ملايين شخص. فالأرض مكتسب ذو قيمة. عيسى سنوسي، المتحدث باسم منظمة العفو الدولية يؤيد مبدئيا مخططات مجال الرعي القروي، لكنه "من المهم جدا أن لا تستولي الحكومة على أرض من اجل الإسكان دون الموافقات اللازمة". ومن المهم أيضا أن يفهم السكان أسباب المبادرة وأن يقبلوها.

في السنوات الماضية، لاسيما على المستوى المحلي حصلت مبادرات سلمية. وفي 2014 كان متوقعا تحت حكومة الرئيس السابق غودلاك جونثان توفير نحو 500 مليون يورو لمزارع الماشية. وعكس بخاري لم يواجه جونثان معارضة لاقتراحه. وبالرغم من ذلك لم يتم تنفيذ المشروع.

Nigeria - Gewalt zwischen Hirten und Bauern (Getty Images/AFP/P. Utomi Ekpei)

تحصل مواجهات من حين لآخر بين الرعاة والمزارعين بسبب الأرض

لاغوس تستهلك يوميا 7000 بقرة

محمد بيلو توكور، محامي وناشط ومدير مؤسسة يدافع بقوة عن مشروع مجال الرعي القروي. وحسب وجهة نظره التالية لا يفهم المنتقدون أن الماشية لا تضمن الدخل فقط لرعاة الفولاني: " لا يمكن ربط الاقتصاد حول الماشية فقط بمجموعة عرقية. فحتى تجار الماشية وعمال النقل والجزارون ينتمون لسلسلة الإنتاج، جميعهم سيستفيدون".

والطلب على اللحم مرتفع في نيجيريا. ووزير الزراعة قال في مايو/ أيار الماضي 2019 خلال زيارة إلى جامعة أحمدو بيلو في زاريا بأنه فقط في العاصمة الاقتصادية لاغوس يتم يوميا استهلاك نحو 7000 بقرة.

بالمقابل لا يهم أشخاص أمثال أليس نيتور البعد السياسي والاقتصادي للنزاع. فالسيدة البالغة من العمر 60 عاما تعيش منذ بداية 2018 في معسكر للاجئين في ولاية بيتنو. وعوضا عن  معركة سياسية فهي تتمنى السلام. "إذا توفر الفولاني على مراعي لأبقارهم، فالسلام إذن ممكن". وأضافت:" عندما كنت طفلة لم تكن لدينا مشاكل. تعايشنا وقسمنا كل شيء".

كاثرين غينزلير/ م.أ.م

  • Eine lächelnde Frau hält einen großen Kürbis mit beiden Händen (Foto: Reuters)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    قسط من تحقيق الذات

    المواد الغذائية والمنتجات من مساعدات الإغاثة ليست دوما بالتحديد ما يحتاجه الناس. ويصعب الحصول على مال أو عمل مدفوع الأجر في مخيم باكازي. وبفضل تبادل الضائع يجد لاجئو الداخل منفذا ويستوفون حاجياتهم.

  • Eine Frau mit einer Schüssel und ein Mann mit einem Holzbündel vor einem roten Tuch (Foto: Reuters)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    المال النقدي يعني الفساد

    " لا نحصل على مال، ولذلك نحن نفعل هذا"، يقول عمرو عثمان كاسكي. إنه يرغب في مبادلة رزمة من الحطب بقيمة 50 نايرا (حوالي 0.11 يورو) لتوفير الغذاء لعائلته المكونة من ثمانية أفراد. والكثير من السكان يرغبون في الحصول على مال نقدي كمساعدة. لكن هذا يبقى في إطار المخاطر بحكم أن الفساد منتشر على كافة مستويات التوزيع.

  • Nigeria Tauschhandel in Flüchtlingslager für Binnenflüchtlinge in Maiduguri (Reuters/A. Sotunde)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    الأرز مقابل طحين الذرة

    منذ أكثر من ثمانية أعوام تتسبب بوكو حرام في ترهيب شمال شرق نيجيريا. وهرب مليونا شخص من الإسلامويين الذين يريدون إقامة دولة خلافة، داخل حدود نيجيريا أو إلى خارج البلاد. وتعتبر الأمم المتحدة ذلك من أسوء الأزمات الإنسانية في العالم. اثنان من الضحايا: هنا تبادل فلماطا مادو أرزها غير المطبوخ مقابل طحين الذرة لحديسة أمادو.

  • Ein Mann und eine Frau stehen sich gegenüber und tauschen eine Schüssel gegen Blätter (Foto: Reuters)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    مخيم كبير بحجم مدينة صغيرة

    الهاربون مكثوا في مخيمات شمال شرق نيجيريا. 670.000 في باكازي المخيم على هامش مدينة مايدوغوري الكبيرة حيث يعيش 21.000 شخص. مقابل صحنها المليء بالذرة تحصل فلماطا أحمدو هنا على خضرة أمارانث من موسى علي والى.

  • Ein Mann hält eine kleine Schüssel mit Trockenfisch in die Kamera (Foto: Reuters)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    لم يوجد شيء آخر

    عبد الوهاب عبد الله لا يحب في الحقيقة السمك كثيرا، لكن أسماك تالابيا الصغيرة هي الشيء الوحيد الذي وجده للشراء، لأن المنتجات شحيحة. مقابل السمك المجفف بقيمة 150 نايرا (حوالي 0.36 يورو) يريد الرجل البالغ من العمر 50 عاما الذي يعيش منذ ثلاث سنوات في المخيم الحصول على زيت الطبخ.

  • Nigeria Tauschhandel in Flüchtlingslager für Binnenflüchtlinge in Maiduguri (Reuters/A. Sotunde)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    الحاجيات تتغير

    ناصرو بوبا (اليمين) اشترى مسحوق الغسيل بعدما عمل كحامل أمتعة في المدينة. في الماضي لم يحتاج إلى شيء يُذكر. إلا أن الوضع تغير الآن، لأنه يحتاج بصفة ملحة للفول السوداني، وهو لم يعد يتوفر على مال. "زوجتي أنجبت لتوه ولدا، ولا يخرج حليب من ثديها"، يقول بوبا. وهو يريد إنعاش تكوين الحليب إذا أكلت زوجته الفول السوداني.

  • Zwei Frauen überreichen sich gegenseitig eine Packung Spaghetti und ein tablett mit einer weißlichen Paste (Foto: Reuters)

    نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة!

    لا نهاية في الأفق

    تُعتبر مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو مهد بوكو حرام ومركز العنف. ففي نهاية أسبوع عيد الميلاد قتل إرهابيون في اعتداء هناك تسعة أشخاص على الأقل. ويبدو بالتالي أن لاجئي الداخل في مخيم باكازي لن يعودوا إلى ديارهم. وفي الوقت الحاضر يتم التبادل ـ في هذه الحال عجين فول الصويا مقابل معكرونة.أوته شتاينفير/م.أ.م


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