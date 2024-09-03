نيجريا ـ مقتل العشرات بهجوم مسلحين يعتقد أنهم من بوكو حرام

قتل العشرات وفقد آخرون في هجوم وقع في قرية مافا بشمال شرق نيجيريا، على ما أفادت سلطات محلية، متهمة جماعة بوكو حرام بشنه. ويبدو أن الانتقام هو الدافع للهجوم.

قال المتحدث باسم شرطة ولاية يوبي النيجيرية، عبد الكريم دونغوس، إن "حوالى 150 إرهابيا يشتبه بأنهم من بوكو حرام مسلحون ببنادق وقذائف آر بي جي هاجموا قرية مافا على أكثر من خمسين دراجة نارية مساء الأحد". وأشار الى أن المسلحين "قتلوا العديد من الأشخاص وأحرقوا الكثير من المحال التجارية والمنازل. ما زلنا غير واثقين من العدد الفعلي لأولئك الذين قتلوا في الهجوم"، موضحا أن دوافعه قد تكون الانتقام "لمقتل اثنين من إرهابيي بوكو حرام على يد حراس من القرية".

من جهته، أفاد المتحدث باسم رئيس الحكومة المحلية في تارموا حيث مافا بـ"مقتل ما لا يقل عن 81 شخصا". وأشار الى أن "15 جثة تمت مواراتها الثرى من قبل الأقارب قبل وصول الجنود الى مافا من أجل نقل الجثث". وأضاف أن "عددا غير محدد من الضحايا القتلى من قرية مجاورة باغتهم الهجوم، تمّ نقلهم ودفنهم من قبل أقاربهم قبل وصول الجنود"، موضحا أن "العديد من الأشخاص ما زالوا مفقودين وأماكن وجودهم مجهولة".

وتشن بوكو حرام وجماعات جهادية أخرى تمردا مسلحا منذ نحو 15 عاما في شمال شرق نيجيريا، ما أدى الى مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

ومنذ سنوات، يشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها نشاط عصابات اجرامية تهاجم القرى وتقتل وتختطف السكان وتحرق المنازل بعد نهبها. لكنّ مسؤولين ومحللين يقولون إن الجهاديين في شمال شرق أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، نسجوا في الآونة الأخيرة علاقات وطيدة مع قطّاع الطرق في ولاية النيجر، ما وفر لهم حضورا متزايدا في وسط البلاد.

ف.ي/ع.ج.م (ا.ف.ب، رويترز)