 نوفمبر 2020 الأكثر حرا في العالم! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 07.12.2020

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منوعات

نوفمبر 2020 الأكثر حرا في العالم!

رقم قياسي مقلق جديد سجله خبراء الأرصاد، بعد أن حطم نوفمبر 2020 الرقم القياسي لأكثر الشهور حرا، والذي تم تسجيله عام 2016. تطور يقول الخبراء إنه يجب أن يدق ناقوس الخطر لأصحاب القرار السياسي في العالم.

صورة لرجل ينظر في اتجاه حرائق الغابات المشتعلة في كاليفورنيا في الثالث من مايو 2013

صورة أرشيفية لحرائق الغابات في كاليفورنيا

سجل شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رقما قياسيا في سجلات الأرصاد الجوية، إذ سجلت درجات الحرارة خلاله، أعلى معدل لها منذ بدء التسجيل في ثمانينات القرن الماضي. تجاوزت درجات الحرارة في نوفمبر الماضي الرقم القياسي المسجل حتى الآن لنفس الشهر من عام 2016، بمقدار 0,1  درجة.

 

وعلى مستوى القارة الأوروبية، سجلت خدمة "كوبرنيكوس"لمراقبة الغلاف الجوي، أرقاما قياسية جديدة، إذ جاءت درجات الحرارة في الفترة بين أيلول/سبتمبر و تشرين الثاني/نوفمبر، أعلى من نفس الفترة في العام السابق، بمقدار 9ر1 درجة.

البيانات المسجلة هذا العام يجب أن تدق ناقوس الخطر لأصحاب القرار السياسي في العالم، كما قال كارلو بونتيمبو، رئيس خدمة كوبرنيكوس، مضيفا:" يجب أن ينظر أصحاب القرار السياسي لهذه السجلات كجرس إنذار ويعيدوا التفكير بشكل جدي في كيفية تنفيذ الالتزامات التي أقرتها اتفاقية باريس في 2015".

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موجة حر شديد تدفع متطوعين لمنع الحرائق في روسيا

تطورات مقلقة

كانت أكثر من 200 دولة، قد تعهدت في اتفاقية باريس، بخفض الانبعاثات الغازية من أجل تحقيق هدف محدد يتمثل في الحد من ارتفاع معدلات الحرارة لأقل من درجة ونصف إلى درجتين بحلول عام 2100، لكن على أرض الواقع يسجل العالم ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل 0,2 درجة مئوية كل عقد منذ نهاية سبعينات القرن الماضي. ويثير هذا الارتفاع في درجات الحرارة مخاوف منتبعات مدمرة على الكرة الأرضيةمن بينها انقراض بعض الكائنات الحية وتهديد الأمن الغذائي في العالم. نشطاء حماية البيئة من جهتهم يوجهوا أصابع الاتهام للمجتمع الدولي الذي لا يقوم بإجراءات كافية

وتتزامن هذه البيانات مع موجة حر شديدة في أستراليا، التي تعيش بدايات فصل الصيف، إذ تجاوزت الحرارة 45 درجة مئوية، في وقت أتت فيه حرائق الغابات على مساحات كبيرة من جزيرة فيزر المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو).

ا.ف/ع.ج.م

  • Der Zwinger in Dresden ist komplett mit matschigem Wasser vollgelaufen (Matthias Hiekel).

    تحديات التغيرات المناخية- معالم ثقافية شهيرة

    دريسدن

    ما يُسمى بفيضان القرن غمر أجزاء واسعة في دريسدن بالمياه ـ وهدد العديد من المعالم الثقافية. وحتى مجمع المباني من طراز الباروك غمرته المياه. وقد أسست المدينة خلية للتعامل مستقبلا مع ظروف الطقس الخطيرة. واليوم تُبذل جهود على مستوى العالم لحماية المعالم الثقافية بفضل عمليات محاكاة التغيرات المناخية.

  • Ansicht des Saales der Oper von Venedig

    تحديات التغيرات المناخية- معالم ثقافية شهيرة

    البندقية

    المدينة المبنية فوق جزر تكافح على كل حال ضد تأثيرات الماء، والتغيرات المناخية تؤهل لظواهر مثل فيضان 2019. وقاعة الأوبرا في الصورة كانت هي الأخرى تحت المياه. وبالنسبة إلى البحوث لا تبقى فقط هذه الأحداث الخطيرة من الطقس مهمة، بل أيضا التغييرات الطويلة الأمد بسبب تغير المناخ.

  • Schloss Moritzburg mit gelblich-weißen Fassaden, rotem Dach und vier Türmen.

    تحديات التغيرات المناخية- معالم ثقافية شهيرة

    قصر موريتسبورغ

    في السابق كانت رطوبة الجو العالية هي التي تؤثر على المعالم الثقافية. وفي الأثناء نجد أن الجفاف المتزايد هو الذي يفعل ذلك. وعلى هذا النحو هي الحال داخل قصر موريتسبورغ من طراز الباروك في سكسونيا حيث يوجد رصيد كبير من الورق الجلدي الذي تم اصلاح رسومه بشكل مكلف لأن الأضرار كانت عميقة. وهذا النوع من الشقوق سببه ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفرط.

  • Tor der einer antiken Stadtmauer mit Turm aus hellgrauen Ziegelsteinen

    تحديات التغيرات المناخية- معالم ثقافية شهيرة

    غوبيو

    مدينة غوبيو الإيطالية يحيط بها جدار تاريخي، وهي مهددة مثل القصر وحفرياته الأثرية من انحرافات أرضية والرطوبة. وجزء من سور المدينة سبق وأن انهار بعدما أثر المطر على الطينة واقتلعت الحجارة. ولمواجهة ذلك هناك مشروع بحث أوروبي يريد حماية المآثر القديمة بالمسح الضوئي المغناطيسي.

  • Die Festung Koules auf der Insel Kreta, eine Ruine direkt am Hafenbecken, umspült von Wellen

    تحديات التغيرات المناخية- معالم ثقافية شهيرة

    قلعة كوليس

    عند مدخل ميناء عاصمة كريت اليونانية تقع منذ القرن السادس عشر قلعة كوليس. ورغم أنها تجاوزت بعض المحن، فإن الأمواج العاتية اليوم تضغط عليها. والسبب في ذلك هو اتجاهات الرياح المختلفة بسبب تغير المناخ. هوا يتوغل الماء إلى داخل الجدران ويجعلها تتهالك. وفي الداخل يخرج كلوريد صوديوم يؤثر على هذا المعلم الأثري.

  • Riesige, rechteckige, aufgebauten Steine stehen auf einer grünen Wiese. Davor ist in Unschärfe ein rotes Verbotsschild mit der Aufschrift No entry zu sehen.

    تحديات التغيرات المناخية- معالم ثقافية شهيرة

    ستونهنج/ بريطانيا

    الإرث العالمي يوجد منذ أكثر من 4000 عام. وحيوان الخلد ينخر الأرض بشكل يهدد على المدى البعيد بالانهيار. وخلف ذلك توجد دورة مرتبطة بالمناخ: فصول الشتاء المعتدلة ترفع من الأعداد. ومن خلال ظروف الأرض الأكثر سخونة والرطوبة تتكاثر ديدان الأرض وهي غذاء مفضل لدى حيوان الخلد. كما أن مياه الأمطار تؤثر على التربة.

  • Marktplatz in der Altstadt von Wismar mit Wasserkunst und historischen Giebelhäusern

    تحديات التغيرات المناخية- معالم ثقافية شهيرة

    مدن قديمة مهددة

    المدينة القديمة في فيسمار الألمانية ببيوتها الجملونية التاريخية وفن الماء (الصورة) هي إرث ثقافي مثل المدن القديمة في لوبيك وشترالزوند، وهي مهددة على المدى البعيد بارتفاع مستوى البحر. وإذا ما تواصل ارتفاع درجة حرارة الأرض، فقد يتوجب على علماء الآثار مستقبلا البحث عن إرثنا تحت الماء. وحتى وسط المدينة في نابولي وبروغه أو إسطنبول تبقى أماكن مهددة.

  • Blick auf die Weinbergterassen von Schloss Sanssouci, im Vordergrund ein großes, rundes Wasserbecken

    تحديات التغيرات المناخية- معالم ثقافية شهيرة

    منتزهات وحدائق تاريخية

    تغير المناخ لا يؤثر فقط على المباني والمعروضات داخلها. فحتى المنتزهات والحدائق التاريخية مثل تلك الموجودة في قصر سان سوسي في بوتسدام/ ألمانيا يجب أن تتهيأ لحالة الطقس الجديدة. وبعض المشاريع تجرب بعض النماذج لتقوية قدرة مقاومة النباتات. كما أنه يتم التحقق من كيفية الغرس لتكييفها مع المناخ.


مختارات

نازحون - الهروب من أزمة المناخ

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