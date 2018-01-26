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نوري شاهين

سابقا كان نوري شاهين يعتبر من الركائز الأساسية لفريق دورتموند الألماني، بيد أن لعنة الإصابات التي طاردته أثرت سلبا على مستواه. وتشير تقارير إلى أن ثلاثة أندية تريد الاستفادة من خبرته وهي مونشنغلادباخ وهامبورغ وليفركوزن.

لاعب دورتموند الألماني والمنتخب التركي نوري شاهين هو صاحب الرقم القياسي لأصغر لاعب يشارك في الدوري الألماني على مدار الـ 53 عاما الماضية، فقد شارك مع دورتموند ضد فولفسبورغ عام 2005 وكان سنه أقل من 17 عاما. كما تم اختياره كأفضل لاعب في صفوف دورتموند في موسم 2010/2011، بالإضافة إلى إحرازه على جائزة أفضل لاعب خط وسط في بطولة الدوري الألماني عام 2011.

06.12.2017 Fußball: Champions League, Saison 2017/2018, Gruppenphase, Gruppe H, Real Madrid - Borussia Dortmund am 06.12.2017 im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid (Spanien). Dortmunds Neven Subotic gibt Anweisungen. | Verwendung weltweit

نوري شاهين يُوجه رسالة خاصة إلى زميله سوبوتيتش! 26.01.2018

في الوقت الذي أعلن فيه الصربي نيفين سوبوتيتش رحيله رسميا عن فريق بروسيا دورتموند الألماني بعد مسيرة دامت 10 سنوات، بعث النجم التركي نوري شاهين رسالة خاصة إلى زميله المفارق للفريق. فما فحوى تلك الرسالة؟
DORTMUND, GERMANY - APRIL 11 : Sven Bender, Nuri Sahin and Marcel Schmelzer (C) of Borussia Dortmund stand at their bus at the hotel L'Arrivee on April 11, 2017. The UEFA Champions League quarter-final soccer match between Borussia Dortmund and AS Monaco has been postponed after an explosions near the bus carrying the Dortmund team, injuring one player. INA FASSBENDER / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

شاهين يتذكر لحظات عصيبة لا تنسى في تفجير حافلة دورتموند 15.08.2017

يتذكر نوري شاهين التفجيرات التي عايشها في حافلة دورتموند وكيف أنه في تلك الليلة بكى بشكل لم يفعله من قبل. كما لن ينسى منظر زميله مارك بارترا والدماء تنزف منه، ولا نحيب زوجة اللاعب الإسباني وهي تتلقى الخبر.

Fussball: 1.Bundesliga, Saison 2016/2017, Training Borussia Dortmund, BVB am 19.07.2016 in Dortmund (Nordrhein-Westfalen). Dortmunds Emre Mor (l) und Dortmunds Ousmane Dembele fuehren aus Spass einen Zweikampf. Foto: Guido Kirchner Copyright: picture alliance/G. Kirchner

خلافا لفلسفته الخاصة- بروسيا دورتموند يفرط بمواهبه الشابة 27.07.2017

يشتهر نادي بروسيا دورتموند بأنه يمنح المواهب الشابة فرص التفتح و التألق، لكنه الآن على مشارف التخلي عن موهبتين، قابلتين للتطور، رغم أنه لم يمر على التعاقد معهما سوى عام. فماذا سيفيد دورتموند من بيعهما؟
GUANGZHOU, July 18, 2017 Pierre-Emerick Aubameyang (3rd L) of Borussia Dortmund celebrates scoring the penalty with teammates during the 2017 International Champions Cup (ICC) China soccer match between AC Milan and Borussia Dortmund at Guangzhou University Town Sports Center Stadium in Guangzhou, capital of south China's Guangdong Province, on July 18, 2017. Borussia Dortmund won 3-1 |

دورتموند - الرابحون والخاسرون من الرحلة للصين واليابان 20.07.2017

ببعثة قوامها 70 شخصا ما بين لاعب وإداري، عاد فريق دورتموند من رحلته الآسيوية. ورغم قصرها إلا أنها كانت فرصة حيث تألق لاعبون وخرجوا منها فائزين. وفي المقابل كان هناك خاسرون أيضا على رأسهم النجم الكبير أوباميانغ.

Oemer TOPRAK (Ã–mer, DO), Fussball 1. Bundesliga, Testspiel, Rot-Weiss Essen (E) - Borussia Dortmund (DO), am 11.07.2016 in Essen/ Deutschland. Â | Verwendung weltweit

لهذا منعت الصين مدافع دورتموند عمر توبراك من دخول أراضيها! 20.07.2017

أنهى دورتموند رحلة ناجحة لآسيا لعب خلالها مباراة في اليابان وأخرى في الصين. وفي حين غاب رومان بوركي ومارسيل شميلتسر عن مباراة ميلان بسبب الإصابة، غاب عمر توبراك بسبب منعه من دخول الأراضي الصينية، فما السبب؟
22/11/16*** Football Soccer - Borussia Dortmund v Legia Warszawa - Champions League - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - 22/11/16 - Dortmund's Nuri Sahin celebrates after he scored against Warszawa. REUTERS/Wolfgang Rattay TPX IMAGES OF THE DAY

نوري شاهين...لاعب مهم في فترات حرجة بعد حادث الاعتداء 18.04.2017

لشهور طويلة غاب نوري شاهين عن المباريات. وبعد الاعتداء بمتفجرات على حافلة دورتموند قبيل مباراة موناكو فاجأ هذا اللاعب القيادي المدرب توماس توخل، الذي اتضح له من جديد أهمية مشاركته في مباراة العودة.

22/11/16*** Football Soccer - Borussia Dortmund v Legia Warszawa - Champions League - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - 22/11/16 - Dortmund's Nuri Sahin celebrates after he scored against Warszawa. REUTERS/Wolfgang Rattay TPX IMAGES OF THE DAY

نوري شاهين تحت مجهر ثلاثة أندية في الدوري الألماني 13.12.2016

لم يعد لاعب بوروسيا دورتموند نوري شاهين يلعب ذلك الدور المحوري الذي كان يضطلع به في الماضي ضمن تشكيلة الفريق. وضع شاهين الجديد شجع ثلاثة أندية في الدوري الألماني للاستفادة من خدماته في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
Dortmunds Nuri Sahin trainiert am 09.01.2016 mit einem Medizinball. Borussia Dortmund bereitet sich bis zum 16.01.2016 auf die Rückrunde in der Bundesliga in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai vor. Foto: Guido Kirchner/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/G. Kirchner

نوري شاهين أول الضحايا الكبار لتوخل في الموسم الجديد؟ 03.09.2016

بسبب الإصابات المتكررة، تراجع دور نوري شاهين في بوروسيا دورتموند. والآن يقال إنه الخاسر الأكبر في الفريق، فالمدرب توماس توخل لم يعد يعتمد عليه، لأسباب معينة. ورغم ذلك توجد عدة دوافع تدعو توخل للاعتماد على شاهين.
4. Oktober 2015: Muenchen, Allianz Arena: Fussball 1. Bundesliga, 8. Spieltag: FC Bayern Muenchen - Borussia Dortmund: Muenchens Robert Lewandowski (rot) gegen Dortmunds Mats Hummels. 4 October 2015 Munich Alliance Arena Football 1 Bundesliga 8 Matchday FC Bavaria Munich Borussia Dortmund Muenchens Robert Lewandowski Red against Dortmund Mats Hummels Copyright: Imago

نقاط تفوق دورتموند على بايرن ميونيخ 23.02.2016

رغم أن بايرن يتقدم على دورتموند بثمان نقاط في البوندسليغا إلا أن دورتموند يتفوق على البافاري حاليا في نواح مهمة، على رأسها الأجواء داخل الفريق. كان هناك قصور لدى دورتموند في بعض النقاط واستطاع تصحيحها في المعسكر الشتوي.
Fußball, UEFA Europa League: Borussia Dortmund - FC Porto, K.o.-Runde, Zwischenrunde, Hinspiele am 18.02.2016 im Signal Iduna Park in Dortmund (Nordrhein-Westfalen). Dortmunds Nuri Sahin (v) gibt Anweisungen an seine Mitspieler. Foto: Guido Kirchner/dpa (c) picture-alliance/dpa/G. Kirchner

عودة نوري شاهين تجعل فرحة جماهير دورتموند فرحتين 19.02.2016

لم يكن فوز بوروسيا دورتموند على نظيره بورتو في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سيغنال إدونا بارك" هو ما أسعد جماهير الفريق الأصفر فقط، بل أيضاً عودة نوري شاهين للمنافسة بعد غياب دام لمدة قاربت العام بداعي الإصابة.
Fußball Bundesliga 24. Spieltag: FC Bayern München - Borussia Dortmund am Samstag (26.02.2011) in der Allianz Arena in München (Oberbayern). Nuri Sahin (M) von Dortmund jubelt über sein Tor zum 1:2, im Hintergrund Trainer Jürgen Klopp. Foto: Andreas Gebert dpa/lby

نوري شاهين والحنين إلى الملاعب بعد غياب طويل 07.12.2015

عاد صانع ألعاب دورتموند نوري شاهين للتدرب مع الفريق بعد شفائه التدريجي من إصابة خطيرة أبعدته عن الملاعب لأكثر من ثمانية أشهر. ويتطلع الدولي التركي كثيرا إلى تعزيز صفوف فريقه قريبا والعودة إلى التألق من جديد في صفوفه.
Dortmund's Sven Bender (L) vies for the ball with Augsburg's Arkadiusz Milik during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and FC Augsburg at the SignalIdunaPark in Dortmund, Germany, 25 January 2014. Photo: JAN-PHILIPP STROBEL (ATTENTION: Due to the accreditation guidelines, the DFL only permits the publication and utilisation of up to 15 pictures per match on the internet and in online media during the match.)

بداية مخيبة لليفركوزن ودورتموند في رحلة إياب الدوري 25.01.2014

استهل ليفركوزن ودورتموند مشوار إياب الدوري بالفشل في تحقيق الفوز، بسقوط الأول أمام مضيفه فرايبورغ وتعادل الثاني مع ضيفه اوغسبورغ، ما يعني أن ميونيخ قد يتجه لإحراز اللقب مبكرا جدا.
فريق بوروسيا دورتموند – الاعتماد على الروح الجماعية بدلاً من الأسماء الكبيرة

فريق بوروسيا دورتموند – الاعتماد على الروح الجماعية بدلاً من الأسماء الكبيرة 05.08.2011

أثار فريق بوروسيا دورتموند الموسم الماضي إعجاب الجمهور من خلال لعبه كرة تعتمد على الهجوم، وتمكن من تحقيق المفاجأة وفاز بلقب الدوري الألماني. ويعمل المدرب يورغين كلوب على مواصلة دعم الأداء المشوق للاعبيه هذا الموسم أيضا.
firo Fußball,Fussball, 25.09.2010 1. Bundesliga, Saison 2010/2011 FC St. Pauli - BVB, Borussia Dortmund 1:3 Jürgen Klopp, Trainer BVB, lacht

مدرب دورتموند: هدفي ليس الدفاع عن اللقب وإنما تقديم المتعة للجماهير 04.08.2011

يعرف يورغين كلوب مدرب بوروسيا دورتموند أن المحافظة على القمة أصعب من الوصول إليها. كلوب الذي حقق مفاجئة بفوزه بالدوري الألماني الموسم الماضي تحدث مع دويتشه فيله عن أهدافه في الموسم الجديد، والتي ليس بينها الفوز باللقب.
نوري شاهين يلعب دورا أساسيا في التكتيك الجديد لريال مدريد

نوري شاهين يلعب دورا أساسيا في التكتيك الجديد لريال مدريد 19.06.2011

أعرب اللاعب الألماني/التركي نوري شاهين عن ثقته اللعب كأساسي في ريال مدريد رغم صعوبة المنافسة. ومن المرجح أن يلعب نجم دورتموند السابق دورا أساسيا في النهج التكتيكي الجديد الذي سيتبعه مدرب الفريق الأسباني مورينيو.
firo Fußball , Fussball: 22.02.2011 Champions League: Achtelfinale Olympique Lyon - Real Madrid 1:1 Torchance Zweikampf am Boden links CRIS / gegen Torwart Hugo Zweikampf Mesut Oezil Özil

الثلاثي التركي في الريال: فنون شرقية بتقنية ألمانية 25.05.2011

أصبح فريق ريال مدريد الاسباني معززا بقوة تركية المانية، فبجانب اوزيل أصبح قوة وسط وهجوم الريال افضل بوجود نوري شاهين وحميد التنتوب. الذي أثار جلب مورينيو له حيرة خصوم البرتغالي بالإضافة إلى مشجعيه.
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