سابقا كان نوري شاهين يعتبر من الركائز الأساسية لفريق دورتموند الألماني، بيد أن لعنة الإصابات التي طاردته أثرت سلبا على مستواه. وتشير تقارير إلى أن ثلاثة أندية تريد الاستفادة من خبرته وهي مونشنغلادباخ وهامبورغ وليفركوزن.

لاعب دورتموند الألماني والمنتخب التركي نوري شاهين هو صاحب الرقم القياسي لأصغر لاعب يشارك في الدوري الألماني على مدار الـ 53 عاما الماضية، فقد شارك مع دورتموند ضد فولفسبورغ عام 2005 وكان سنه أقل من 17 عاما. كما تم اختياره كأفضل لاعب في صفوف دورتموند في موسم 2010/2011، بالإضافة إلى إحرازه على جائزة أفضل لاعب خط وسط في بطولة الدوري الألماني عام 2011.