نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

نوري المالكي

تولى نوري المالكي رئاسة الحكومة العراقية بين عامي 2006 و 2014 وسط أحداث عنف طائفي هددت وحدة البلاد. تمكن المالكي بفضل جرأته وحنكته من تجاوز هذه التهديد. كما قاوم ضغوط واشنطن لإعادة تكثيف تواجدها العسكري في البلاد.

قضى المالكي قرابة ربع قرن في المنفى، أغلبه في سوريا وإيران. قبل ذلك صدر بحقه حكم بالإعدام من قبل حكومة الرئيس صدام حسين بسبب انتمائه لحزب الدعوة الإسلامي الشيعي. وبعد عودته إلى العراق في عام 2003 انضم إلى الحكومة المؤقتة واصبح رئيس للوزراء في عام 2006. ويمتدحه أنصاره كسياسي محنك وشجاع صادق على حكم إعدام صدام حسين ورفض السماح للقوات الأمريكية بالبقاء في العراق بعد عام 2011.

5. Juni 2019, Najaf, Irak, Iraqi Shiite cleric and political leader Moqtada al-Sadr delivers the Eid al-Fitr sermon during the Muslim holiday's morning prayer at the Grand Mosque of Kufa near the central Iraqi shrine city of Najaf, some 160 kilometres south of the capital Baghdad, on June 05, 2019. - Muslims worldwide are celebrating Eid al-Fitr marking the end of the fasting month of Ramadan. (Photo by Haidar HAMDANI / AFP) (Photo credit should read HAIDAR HAMDANI/AFP/Getty Images) Der irakische schiitische Kleriker und politische Führer Moqtada al-Sadr hält am 05. Juni 2019 während des Morgengebets des muslimischen Feiertags in der Großen Moschee von Kufa in der Nähe der zentralirakischen Schreinstadt Najaf, etwa 160 Kilometer südlich der Hauptstadt Bagdad, die Eid al-Fitr-Predigt. - Muslime auf der ganzen Welt feiern das Eid al-Fitr, das das Ende des Fastenmonats Ramadan markiert. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator

الصدر يطالب دول الجوار بعدم التدخل في الشأن العراقي 24.10.2021

حذر مقتدى الصدر من تدخل الدول المجاورة في الشؤون الداخلية للعراق، ملوحا "باللجوء للطرق الدبلوماسية الدولية لمنع ذلك". فيما يحاول الإطار التنسيقي للقوى الشيعية احتواء أزمة خسارة كيانات سياسية الانتخابات.

BAGHDAD, IRAQ - OCTOBER 11: Supporters of Iraqi Shiite cleric Moqtada al-Sadr take to the streets to celebrate in Baghdad's Tahrir square on October 11, 2021 following the announcement of parliamentary elections' results. Iraqi Shia cleric Muqtada al-SadrÄôs party won most seats in this weekendÄôs early parliamentary elections, initial results showed on Monday.SadrÄôs bloc won 73 seats in the 329-member parliament, followed by Taqaddoum (progress) bloc of Parliament Speaker Mohamed al-Halbousi with 38 seats, according to results cited by the official Iraqi news agency. Ayman Yaqoob / Anadolu Agency

العراق اليوم: مآلات تشكيل الحكومة ونشوة فوز التيار الصدري! 21.10.2021

بدأت مرحلة اللقاءات والاجتماعات لتشكيل حكومة جديدة، التيار الصدري الفائز بالانتخابات يعيش نشوة النصر ، بينما خيمت خيبة الأمل فوق رؤوس تيارات فشلت. أي حكومة تتشكل، من يقودها؟ وهل سيعود العراق إلى المربع الأول؟

11.10.2021, Bagdad. Jaleel Adnan Khalaf (M), Richter und Vorsitzender der Unabhängigen Hohen Wahlkommission des Irak, spricht während einer Pressekonferenz nach den irakischen Parlamentswahlen. Unter einem Großaufgebot an Sicherheitskräften hat im Irak am Sonntag (10.10.2021) die Parlamentswahl stattgefunden. +++ dpa-Bildfunk +++

نتائج أولية.. التيار الصدري "يتصدر" الانتخابات العراقية 11.10.2021

رغم أن المفوضية العليا لم تعلن رسميا هوية الفائز في الانتخابات التشريعية العراقية، إلا أن عدة معطيات تشير إلى حلول التيار الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر بالمركز الأول. الصدر وصف الأمر بـ"انتصار الإصلاح على الفساد".
WASHINGTON, DC - NOVEMBER 01: (L-R), Ahmad Maki Kubba, founder and president of GAFTA, former Iraq Minister of Communications Mohammed Allawi, and Imam Hersham Al Huseini, co-founder of the Iraqi opposition movement against Saddam Hussein, pariticipate in a discussion billed as United We Stand to Terminate ISIS. at the National Press Club, November 1, 2016 in Washington, DC. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)

من هو محمد علاوي ولماذا انقسم الشارع العراقي بعد تسميته؟ 01.02.2020

تكليف الرئيس العراقي برهم صالح لوزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي تشكيل الحكومة العراقية خطوة يراها البعض أنها أتت في الوقت الضائع. أبرز ملامح المسيرة السياسية لرئيس الوزراء المكلف في هذا التقرير.
Anti-government protesters take cover while Iraq security forces fire during a demonstration in Baghdad, Iraq, Friday, Oct. 4, 2019. Security forces opened fire directly at hundreds of anti-government demonstrators in central Baghdad, killing several protesters and injuring dozens, hours after Iraq's top Shiite cleric warned both sides to end four days of violence before it's too late. (AP Photo/Khalid Mohammed) |

مقتل ثمانية متظاهرين في بغداد رغم الإعلان عن تدابير اجتماعية 06.10.2019

في اليوم السابع للاحتجاجات في العراق، ذكرت مصادر أمنية وطبية أن ثمانية متظاهرين قتلوا في مواجهات مع القوات الأمنية في بغداد، التي قوبلت استقالة محافظها. جاء ذلك بعد وعود الحكومة بحزمة إصلاحات في محاولة لتهدئة الشارع.
02.10.2018 +++ Barham Salih, Iraq's newly elected president (L), swears next to the speaker of Iraq's parliament Mohammed al-Halbousi (C), in Baghdad, Iraq October 2, 2018. Picture taken October 2, 2018. Iraqi Parliament Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

بعد تفجير مخازن للحشد.. الرئاسات العراقية ترفض سياسة المحاور 22.08.2019

مع تفاعل قضية استهداف مستودعات أسلحة تابعة للحشد الشعبي، شددت الرئاسات العراقية الثلاث على الالتزام بسيادة وأمن البلاد. فيما دعا نوري المالكي إلى الإسراع في التحقيق وإعلان نتائجه، بعد اتهام الحشد لأمريكا بالتفجيرات.

02.10.2018 +++ Newly designated Iraqi Prime Minister Adel Abdul Mahdi (C) walks out of the Parliament in Baghdad on October 2, 2018. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP) (Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images)

الحكومة العراقية المرتقبة.. ولادة قيصرية بعد مخاض عسير 04.10.2018

أقل من شهر بقليل بقي في جعبة رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي لتشكيل حكومته "التوافقية". ما شكل تلك الحكومة ومجالي حركتها ومناورتها؟ وهل ستأتي بما لم تستطعه الأوائل؟

Treffen zwischen Sadr und Ameri. Irakische Politiker. Lizenz Frei. Quelle: Fars Schlagwörter: Irak Wahlen. Iraq policy, Sadr, Ameri, Amiri, Irak Koalition Gespräche.

تشكيل الحكومة يؤجج "الصراع" الأمريكي-الإيراني على العراق 22.08.2018

تشهد بغداد هذه الأيام حراكاً سياسياً لتشكيل الحكومة العتيدة. غير أنه وراء الكواليس، وحتى على خشبة المسرح، يشتبك لاعبان خارجيان: إيران وأمريكا. عمّ يبحث كل منهما في بلاد ما بين النهرين؟ وهل يتهدد العراق المزيد من التشظي؟
An Iraqi security forces member checks policemen during early voting for the parliamentary election in Baghdad April 28, 2014. Iraq will be holding its national elections on April 30. REUTERS/Ahmed Saad (IRAQ - Tags: ELECTIONS POLITICS)

مسائية DW: الانتخابات البرلمانية في العراق – الموعد والتحالفات 19.01.2018

فشل البرلمان العراقي في التصويت على موعد حددته الحكومة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في حين تواصل القوى السياسية تشكيل تحالفاتها، فعلى أي أسس ومضامين سيجتمع حلفاء المستقبل؟
Iraq's Vice President Nouri al-Maliki (L) and new Prime Minister Haider al-Abadi shake hands during the session to approve the new government in Baghdad, September 8, 2014.Iraq's parliament approved a new government headed by Haider al-Abadi as prime minister on Monday night, in a bid to rescue Iraq from collapse, with sectarianism and Arab-Kurdish tensions on the rise. REUTERS/Hadi Mizban/Pool (IRAQ - Tags: POLITICS)

العبادي والمالكي يخوضان الانتخابات بقائمتين متنافستين 14.01.2018

في سابقة لم يشهدها العراق يخوض حزب الدعوة الإسلامي الانتخابات النيابية المقبلة بقائمتين منفصلتين. رئيسا الوزراء العراقيان، الحالي حيدر العبادي والسابق نوري المالكي، يقودان القائمتين في ظل سعيهما للظرف برئاسة الحكومة.
Kurdistan flag waving on the wind in Erbil, 28 May, 2016, Kurdistan (Photo by Krystian Dobuszynski/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

المالكي يستفز الأكراد ويصف الاستفتاء بـ "إسرائيل ثانية" 17.09.2017

في تصريحات تعتبر استفزازية لأكراد العراق، حذر زعيم الكتلة الشيعية في البرلمان ونائب الرئيس نوري المالكي من قيام "إسرائيل ثانية" في إشارة إلى الاستفتاء حول الاستقلال، فيما اقترحت الأمم المتحدة العدول عنه مقابل مفاوضات.
Prime Minister Nouri al-Maliki speaks during news conference Thursday, Nov. 30, 2006, on his return to Baghdad from a two-day visit to neighboring Jordan, where he met with President George W. Bush and King Abdullah II. Prime Minister Nouri al-Maliki called on lawmakers and cabinet ministers loyal to anti-American cleric Muqtada al-Sadr to end their boycott of the parliament and government. (AP Photo/Hadi Mizban, Pool)

استوديو الحدث: العراق- خصماء الأمس في حضرة المصالح 11.05.2017

أروقة السياسة في العراق تحكي قصصَ تحركاتٍ مفاجئة لشخصيات سياسية بمواقف متباعدة، أعداء الأمس التقوا بعد انقطاع، وحضرت المصالح كمقدّمة لحملات انتخابية مبكرة. فيما بقيت البرامج غائبة.
Protesters run from tear gas fired by security forces during protests for followers of Iraq's influential Shiite cleric Muqtada al-Sadr in Tahrir square, Baghdad, Iraq, Saturday, Feb. 11, 2017. (AP Photo/ Karim Kadim) |

مسائية DW: تداعيات الصراع بين التيار الصدري وكتلة المالكي 14.02.2017

مثلت الاحتجاجات الدامية التي نظمها أتباع رجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر في بغداد علامة على تجدد الصراع على السلطة بين زعماء الشيعة في العراق. فما تداعيات هذا الصراع وخصوصا بين الصدر وبين رئيس حزب الدعوة نوري المالكي.
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki (L) and Iraqi Kurdish President Masoud Barzani (R) speak to each other during a joint news conference in Arbil, about 350 km (220 miles) north of Baghdad June 9, 2013. Maliki visited the Kurdistan region on Sunday for the first time in more than two years, in an attempt to resolve a long-running dispute over oil and land that has strained Iraq's unity to the limit. REUTERS/Azad Lashkari (IRAQ - Tags: POLITICS)

خبير ألماني ينصح بارزاني بعدم الانفصال ولو عاد المالكي للحكم 24.01.2017

صرّح مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق أنه سيعلن استقلال الإقليم عن العراق إذا عاد السياسي العراقي نوري المالكي إلى رئاسة الوزراء. لكن الخبير الألماني شتاينباخ ينصحه بعدم الاستقلال حتى ولو عاد المالكي إلى الحكم.
04.2016 Albasheer Sendungslogo (Titel englisch)

البشير شو يكشف أهم إنجاز في العراق منذ 2003 16.09.2016

البشير شو يكشف أهم إنجاز شهده العراق منذ عام 2003 حتى اليوم ويضعنا في أجواء العيد وأهم الأغاني التي على الساحة الفنية ويدعو إلى مساعدة الأمريكان في الانتخابات ويبعث برسالة إلى نوري المالكي باعتباره أهم شخصية في العراق.
24.10.2015 *** Shi'ite Muslim pilgrims take part during the religious ceremony of Ashura in Kerbala, October 24, 2015. Millions of Shi'ite Muslims gather in the holy city of Kerbala for the climax of Ashura, a 10-day long event commemorating the death of the Prophet Mohammad's grandson Imam Hussein in battle 1300 years ago. REUTERS/Alaa Al-Marjani FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE. Copyright: Reuters/A. Al-Marjani

العراق: آلاف الإيرانيين يقتحمون معبرا حدوديا بالقوة 01.12.2015

وجهت وزارة الداخلية العراقية اللوم إلى السلطات الإيرانية بالسماح للآلاف من الزوار الإيرانيين من اقتحام معبر حدودي باتجاه مدينة كربلاء المقدسة بالقوة والدخول إلى أراضيه بدون تأشيرة.
مزيد من المقالات