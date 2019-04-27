نورنبرغ يتعادل مع بايرن ويبقي دورتموند في المنافسة على اللقب

فشل فريق بايرن ميونخ في استغلال تعثر، ملاحقه، بوروسيا دورتموند على الوجه الأمثل، وسقط في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه نورنبرغ اليوم الأحد (28 أبريل/ نيسان 2019)، في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا،) والتي شهدت أيضا فوز فولفسبورغ على هوفنهايم 4/1.

فعلى ملعب "فرانكن ستاديون"، تقدم نورنبرغ بهدف سجله ماتيوس بيريرا في الدقيقة 48، قبل أن يدرك سيرج غنابري التعادل لبايرن ميونيخ في الدقيقة 75. وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة أهدر تيم ليبولد لاعب نورنبرغ ركلة جزاء لينتهي ديربي الجنوب بالتعادل بهدف لمثله.

وبهذه النتيجة رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين أمام بوروسيا دورتموند الذي تجددت آماله في استمرار المنافسة على اللقب، وذلك بعد خسارته 2 / 4 أمس أمام شالكه.

فرحة لاعبي فولفسبورغ بالفوز على هوفنهايم

في المقابل، حصد نورنبرغ نقطة مهمة في صراعه عن الابتعاد عن الهبوط، حيث رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير بفارق خمس نقاط خلف شتوتغارت صاحب المركز السادس عشر، الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا للبقاء في الدوري.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق فولفسبورغ تأخره بهدف أمام مضيفه هوفنهايم إلى فوز 4 / 1. ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن، ليجدد آماله في اللعب بالبطولات الأوروبية، حيث تفصله نقطتين فقط عن المراكز المؤهلة للعب في الدوري الأوروبي، وخمس نقاط عن آخر المراكز المؤهلة للعب في دوري الأبطال، في حين توقف رصيد هوفنهايم عند 50 نقطة في المركز السابع، الذي يؤهل صاحبه للعب دور فاصل للتأهل إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

هـ.د/ أ.ح (د ب أ، رويترز)