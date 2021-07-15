أصبح نورد ستريم 2 أو "السيل الشمالي 2 لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر ألمانيا المشروع الأكثر جدلا بين ألمانيا والولايات المتحدة. فالأخيرة ترى فيه خطرا على مصالحها ما دفعها إلى فرض عقوبات ضد الشركات القائمة عليه.

يضم مشروع نورد ستريم 2 أنبوبان لنقل الغاز عبر مياه بحر البلطيق بطاقة سنوية تصل إلى 55 مليار متر مكعب. ويساهم في المشروع شركات عالمية في مقدمتها غاز بروم الروسية وتحالف يضم شركات أوروبية. وترى فيه ألمانيا مصدرا لطاقة نظيفة، لاسيما وأنها تتجه للتخلص من طاقة الفحم والطاقة النووية الخطيرة.