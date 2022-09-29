نورد ستريم- الناتو يندد بـ"تخريب متعمد" وروسيا تتحدث عن "عمل إرهابي"

ندد حلف شمال الأطلسي الخميس (29 أيلول/سبتمبر 2021) بأعمال التخريب "المتعمّدة والمتهوّرة وغير المسؤولة" على خطَي أنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق، مشيراً إلى أنه سيدافع عن نفسه ضد أي هجمات على منشآته الحيوية. وقال الحلف العسكري في بيان "كل المعلومات المتوافرة تشير إلى أنّ هذا (التسرّب) هو نتيجة أعمال تخريب متعمّدة ومتهوّرة وغير مسؤولة".

وأضاف "هذا التسرّب يسبب مخاطر على الملاحة وضرراً بيئياً كبيراً. ندعم التحقيقات لتحديد مصدر الضرر". كذلك، أشار البيان إلى أن الحلف "ملتزم بالاستعداد والردع والدفاع عن نفسه ضد استخدام الطاقة وغيرها من التكتيكات الهجينة". وقال "أي هجوم متعمّد ضد المنشآت الحيوية للحلفاء سيُقابل برد موحّد وحازم".

ويأتي التسرّب الواسع في الوقت الذي تستمر فيه المواجهة بين الغرب وموسكو بشأن الصراع في أوكرانيا . ويتهم الغرب الكرملين باستخدام مخزوناته الضخمة من الطاقة كسلاح للضغط على أوروبا.

وتعهدت الدول الأعضاء في الناتو برد موحد على "أي هجمات تخريبية ضد البنية التحتية الحيوية للحلفاء"، على خلفية حالات التسرب التي اكتشفت مؤخرا في خطي أنابيب الغاز "نور ستريم 1" و"نورد ستريم 2".

وأكد البيان التزام دول الحلف بالدفاع عن الأعضاء "ضد أي استخدام قسري للطاقة والأساليب الهجينة الأخرى من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية".

موسكو: "عمل إرهابي على مستوى حكومي"

من جهتها ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس، أن حوادث خطوط أنابيب نوردستريم وقعت في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك والسويد وهي منطقة "تسيطرعليها وكالات الاستخبارات الأمريكية بالكامل".

وطالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، بأن يصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن ردا بشأن ما إذا كانت واشنطن نفذت تهديدها بشأن خطي الأنابيب وقالت زاخاروفا "بالتحدث عن مكان وقوع الحادث... كان هناك مزاعم أن هذه مياه محايدة. ولكن هذه هي المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك والسويد... وهاتان الدولتان التابعتان لحلف شمال الأطلسي (الناتو) متكدستان بأسلحة أمريكية الصنع وتسيطر عليهما بالكامل وكالات الاستخبارات الأمريكية... التي تسيطر بالكامل على الوضع هناك".

من جهته وصف المتحدث باسم الكرملين الحوادث في خطي نورد ستريم بالأعمال "الإرهابية" وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر صحفي يومي عبر الهاتف "يبدو هذا وكأنه عمل إرهابي، ربما على مستوى حكومي".

وأضاف "من الصعب جدا تخيل أنه يمكن أن يقع مثل هذا العمل الإرهابي دون تورط دولة بشكل ما... هذا وضع خطير جدا يتطلب تحقيقا عاجلا".

وذكرت محطة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية، نقلا عن ثلاثة مصادر، أن مسؤولين أمنيين أوروبيين رصدوا سفنا وغواصات تابعة للبحرية الروسية ليس ببعيد عن مواقع التسريب في نورد ستريم. وردا على طلب للتعليق على تقرير سي.إن.إن، قال بيسكوف إنه كان هناك وجود أكبر بكثير لحلف شمال الأطلسي في المنطقة.

ا.ف/ ع.ج.م (رويترز، أ.ف.ب، د.ب.أ)