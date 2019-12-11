نوبل للآداب تمنح للشاعرة الأمريكية لويز غلوك

نالت الشاعرة الأمريكية لويز غلوك الخميس (الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) جائزة نوبل للآداب على ما أعلنت الأكاديمية المانحة للجائزة.

وأوضحت الأكاديمية السويدية للعلوم في حيثيات قرارها أن غلوك مُنِحت الجائزة "على صوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعا عالميا على الوجود الفردي".

وقالت الأكاديمية، في بيان بعد إعلان فوزها، :"في قصائدها، تستمع النفس لما تبقى من أحلامها وأوهامها، ولا يمكن أن يكون هناك من هو أشد منها في مواجهة أوهام الذات". وكان الظهور الأول لغلوك ككاتبة عام 1968 بمجموعتها الشعرية "فيرستبورن" (البِكر)، كما نشرت 12 مجموعة شعرية، بالإضافة إلى مجلدات من المقالات حول الشعر. وقد ولدت غلوك عام 1943 في نيويورك، وتعمل أستاذة للغة الإنجليزية في "جامعة ييل" بمدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس.

ع.ح./ع.خ. (ا ف ب، د ب ا)