نواب أميركيين يزورون الشمال السوري الخاضع للمعارضة

قام ثلاثة أعضاء في مجلس النواب الأمريكي بزيارة نادرة اليوم الأحد (27 أغسطس/ آب 2023) إلى منطقة في شمال سوريا تسيطر عليها فصائل معارضة موالية لتركيا، وفق ما ذكر فريق من وكالة فرانس برس في المكان.

وزار جو ويلسون وفيكتوريا سبارتز ودين فيليبس أحد مستشفيات مدينة أعزاز (محافظة حلب) آتين من تركيا عبر معبر باب السلامة الحدودي، حيث تم استقبالهم بلافتة كُتب عليها "مرحبا بكم في سوريا الحرة".

وقال مسؤول العلاقات العامة في الحكومة المؤقتة (معارضة) المدعومة من تركيا ياسر الحجي إن "الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الواقع في المناطق المحررة".

والتقى النواب أيتاما بسبب الحرب التي أودت منذ عام 2011 بأكثر من نصف مليون شخص، قبل اختصار الزيارة لأسباب أمنية، على ما افاد أحد مرافقيهم لوكالة فرانس برس.

وتسيطر هيئة تحرير الشام ( تشكيل عسكري يضم فصائل جهادية) على نحو نصف مساحة محافظة إدلب (شمال غرب) وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة. كما توجد أيضاً فصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً، تدعمها تركيا بدرجات متفاوتة.

واشار رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أنه "لتجنب إثارة جدل في الولايات المتحدة، لم يتوجهوا إلى جنديرس، في المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام".

ورغم إعلان فكّ ارتباطها بالقاعدة، لا تزال واشنطن تصنّف الهيئة على أنّها تنظيم "إرهابي". واضاف عبد الرحمن أن "أعضاء الكونغرس أرادوا تقييم عمل الحكومة المؤقتة، من أجل دراسة إمكانية إرسال المساعدات الإنسانية عبر باب السلامة بدلاً من باب الهوى" الذي تسيطر عليه هيئة تحرير الشام.

وقال النائب جو ويلسون الجمعة على موقع "إكس" (تويتر سابقا) إن "أولئك الذين يسعون للتطبيع وعقد الصفقات مع (الرئيس السوري) بشار الأسد يتعاملون مع الموت نفسه".

وبموجب آلية الأمم المتحدة التي أنشئت عام 2014، يشكل باب الهوىالبوابة الوحيدة لدخول المساعدات الى شمال غرب سوريا من تركيا، من دون إذن الحكومة السوريّة.

وفي 11 تموز/ يوليو، لم تُمدد هذه الآلية التي ندّدت بها دمشق باعتبارها انتهاكا لسيادتها، قبل أن تعلن الأمم المتحدة مطلع آب/أغسطس عن اتفاق مع النظام السوري يتيح ايصال المساعدات لمدة ستة أشهر عبر معبر باب الهوى.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب )