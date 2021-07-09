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نهر النيل

أطول نهر في العالم ويتشكل من النيلين الأبيض الأزرق. تسمى الدول التي يمر بها دول حوض النيل ومن أبرزها مصر والسودان وإثيوبيا. وتشهد العلاقات بين مصر وإثيوبيا توترات سياسية بسبب الخلافات حول الحصص المائية.

من أبرز سمات النيل أنه النهر الذي ينبع من الجنوب ويصب في الشمال. يلتقي رافدا النيل، النيل الأبيض والنيل الأزرق في العاصمة السودانية الخرطوم، لتبدأ من هناك رحلة النيل حتى مصبه في البحر الأبيض المتوسط شرق مدينة الإسكندرية. وفيما ينبع النيل الأبيض من البحيرات العظمى في وسط أفريقيا، ينبع النيل الأزرق من بحيرة تانا في أثيوبيا.

FILE PHOTO: Ethiopia's Grand Renaissance Dam is seen as it undergoes construction on the river Nile in Guba Woreda, Benishangul Gumuz Region, Ethiopia, September 26, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

مصر: سد النهضة "تهديد وجوديّ".. وإثيوبيا ترفض تدويل النزاع 09.07.2021

أكدت الأمم المتحدة على إمكانية التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، فيما أكدت مصر على أن السد يمثل تهديداً وجودياً لها وأنها ستحمي وتصون حقّها في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين.
Die Übersicht zeigt den Grand-Ethiopian-Renaissance-Staudamm. Der künftig größte Staudamm Afrikas sorgt seit Jahren für Streit zwischen Äthiopien, Ägypten und dem Sudan. Die Länder haben nun eine größe Hürde überwindet: Der Stausee ist gefüllt. Doch das Problem ist längst nicht gelöst. Denn Wasser wird weltweit künftig immer knapper werden - und Spannungen um Wasserresourcen wie den Nil werden steigen.

"حماة النيل" يناورون عسكرياً... حرب أم تفاوض؟ 28.05.2021

"حماة النيل" مناورات مصرية سودانية مشتركة ضخمة، فهل هي مقدمة لعمل عسكري يزيد تعقيد أزمة سد النهضة أم هي ضغط على الأرض لتحقيق مكاسب على طاولة المفاوضات؟ وهل تمضي إثيوبيا في خططها لملء السد حتى بدون اتفاق وتتحمل عواقب ذلك؟
This handout satellite image obtained courtesy of Maxar Technologies on July 21, 2020 shows a view of northwestern Ethiopia that focuses on the status of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) and the Blue Nile River on July 11, 2020. - This massive construction project (nearly $5 billion USD) that has been under construction since 2011 will become the largest dam in Africa and affect Sudan and Egypt as the river flows north from the dam and ultimately becomes the vitally important Nile River. The most recent satellite imagery collected on July 12, 2020 reveals that a large reservoir has started to fill behind the dam. Some estimates claim that it may take as long as 5-7 years to fill the reservoir completely. (Photo by Handout / Satellite image ©2020 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2020 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / ìThe erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Handout has been modified in AFP systems in the following manner:taken July 11, 2020 instead of July 12, 2020. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.î

الفرصة الأخيرة: هل تفضي مفاوضات مصر وإثيوبيا إلى اتفاق على سد النهضة؟ 04.04.2021

قبيل اختتام اجتماع ثلاثي يضم مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي العملاق، قالت مصر إن المفاوضات – الذي تتوسط فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية – فرصة أخيرة لإحراز اتفاق قبل ملء السد للسنة الثانية.
FILE PHOTO: Ethiopia's Grand Renaissance Dam is seen as it undergoes construction on the river Nile in Guba Woreda, Benishangul Gumuz Region, Ethiopia, September 26, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

مصر والسودان يؤكدان على أهمية التوصل لاتفاق "ملزم" حول سد النهضة 02.03.2021

أكدت القاهرة والخرطوم على أهمية التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ الحقوق المائية للبلدين ومواجهة أية مخاطر محتملة. جاء ذلك في بيان مشترك على هامش زيارة وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي للقاهرة.
FILE PHOTO: Ethiopia's Grand Renaissance Dam is seen as it undergoes construction on the river Nile in Guba Woreda, Benishangul Gumuz Region, Ethiopia, September 26, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

المحادثات الثلاثية بشأن "سد النهضة" تصل مجددا إلى طريق مسدود 10.01.2021

وصلت المفاوضات بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد النهضة، مجددا إلى طريق مسدود، وفق ما قالت الدول الثلاث. وتباينت تفسيرات الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا حول أسباب الاختلافات التي أدت إلى فشل الجولة الجديدة.
Aegypten, Kairo, Boot im Nildelta, im Hintergrund die Schornsteine einer Fabrik.

مصر- أحكام بالسجن المشدد لعشرات اشتبكوا مع الشرطة في جزيرة الوراق 27.12.2020

قضت محكمة في القاهرة بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و25 عاما بحق 35 من سكان جزيرة الوراق بسبب اشتباكات مع الشرطة التي كانت تريد تنفيذ قرار بإزالة "التعديات" على أراضي الدولة.
01.01.2010 Stadtansicht von Assuan am Ersten Katarakt. | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/R. Hackenberg

نقش أثري يعيد للأذهان مخاوف المصريين من جفاف النيل 16.09.2020

"مصر هبة النيل" وهو شريان الحياة فيها، وهذا معروف عن مصر منذ آلاف السنين. والآن هناك مخاوف من سد النهضة تذكر بجفاف وقع في عصر بناة الأهرام واستمر سبع سنوات، ولجأ خلالها المصريون إلى حل لا يمكن لهم أن يفعلوه الآن.

ARCHIV - 31.08.2020, Sudan, Shaqilab: Ein Mann steht vor den Trümmern eines Hauses bei Überflutungen südwestlich der Hauptstadt Khartum. Die Regierung im Sudan hat wegen schwerer Überschwemmungen für drei Monate den Notstand ausgerufen. Foto: Marwan Ali/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

السودان يعلن حالة الطورائ لثلاثة أشهر بسبب أسوأ فيضانات منذ عقود 05.09.2020

مجلس الأمن والدفاع بالسودان يعلن حالة الطوارئ بعموم البلاد بعد وفاة نحو 100 شخص وانهيار أكثر من 100 ألف منزل جراء الفيضانات والأمطار التي فاقت معدلاتها الأرقام القياسية التي رصدت خلال عاميي 1988 و1946.
FILE PHOTO: Ethiopia's Grand Renaissance Dam is seen as it undergoes construction on the river Nile in Guba Woreda, Benishangul Gumuz Region, Ethiopia, September 26, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

بطرق مبتكرة.. النزاع حول سد النهضة ينتقل للعالم الافتراضي 01.07.2020

يثير مشروع سد النهضة نزاعاً حول احتياجات إثيوبيا التنموية مقابل مخاوف مصر بشأن انقطاع مصادر المياه من شريان الحياة الأزرق. ورغم تقدم الوساطة الأفريقية انتقل النزاع للعالم الافتراضي بأساليب وطرق مبتكرة. فكيف كان التفاعل؟

the Grand Ethiopian Renaissance Dam. Higher government officials met and held today discussions on reports tabled by the technical committee of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). Dr Seleshi Bekele, Minister of Water, Irrigation and Energy, presented the reports at the meeting chaired by Prime Minister Dr Abiy Ahmed, according to EBC report. Autour/Copyright:- Negassa Desalegen DW Korri

القاهرة والخرطوم تعلنان عن اتفاق مع إثيوبيا بشأن سدّ النهضة 26.06.2020

أعلنت الخرطوم والقاهرة أنّ أديس أبابا وافقت خلال قمّة أفريقية مصغّرة على تأجيل ملء سدّ النهضة، الذي تبنيه على نهر النيل، إلى حين إبرام اتّفاق ثلاثي، وبأنه تم التوافق على تشكيل لجنة لهذا الغرض.
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: من إدارة المخابز إلى سد النهضة 10.03.2020

في هذا المقال* يشرح الكاتب المصري علاء الأسواني العلاقة بين إدارة المخابز وسد النهضة. 
Die Baustelle des Grand Ethiopian Renaissance Dam im Nordwesten von Äthiopien, aufgenommen am 25.11.2017. Der Damm wird derzeit auf dem Blauen Nil gebaut und wird der größte Staudamm Afrikas werden. Das Bauwerk sorgt aber für Spannungen vor allem mit Ägypten, die Sorge um ihren Anteil am Nilwasser haben. (zu dpa Der Kampf um das Nilwasser vom 07.12.2017) Foto: Gioia Forster/dpa | Verwendung weltweit

جديد مفاوضات سد النهضة.. أين وصلت وساطة واشنطن؟ 10.12.2019

مع مرور قرابة شهر على جولات مفاوضات سد النهضة بوساطة أمريكية، وزارة الخزانة الأمريكية تعلن إحراز تقدم في الجانب الفني من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، وهو الأمر الذي فتح باباً أوسع أمام فرص نجاح الوساطة الأمريكية؟
06.10.2017 In this Oct. 6, 2017 photo, boats sail on the Nile River in Cairo, Egypt. Tensions between Egypt and upstream Nile basin countries Sudan and Ethiopia have flared up again over the construction and effects of a massive dam being built by Ethiopia on the Blue Nile, the waterway’s main tributary. Egypt fears the dam will reduce its vital share of the river’s waters and accuses Addis Ababa of not sufficiently cooperating on containing the dam’s effects. (AP Photo/Amr Nabil) |

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. السيسي يشدد على حماية حقوق مصر المائية 05.10.2019

بعد ساعات من إعلان فشل مفاوضات الخرطوم الثلاثية بشان سد النهضة الإثيوبي، غرد الرئيس السيسي ليعلن عن التزام مصر بكل مؤسساتها بحماية الحقوق المائية للبلاد في مياه نهر النيل. ودعت مصر في بيان إلى وساطة دولية بشأن القضية.

Die Baustelle des Grand Ethiopian Renaissance Dam im Nordwesten von Äthiopien, aufgenommen am 25.11.2017. Der Damm wird derzeit auf dem Blauen Nil gebaut und wird der größte Staudamm Afrikas werden. Das Bauwerk sorgt aber für Spannungen vor allem mit Ägypten, die Sorge um ihren Anteil am Nilwasser haben. (zu dpa Der Kampf um das Nilwasser vom 07.12.2017) Foto: Gioia Forster/dpa | Verwendung weltweit

سد النهضة والخلاف بين مصر وإثيوبيا– لصالح من سيميل الموقف السوداني؟ 19.09.2019

رفض إثيوبيا للاقتراح المصري بشأن سد النهضة يُعمق الخلاف، إذ يحذر الكثيرون من عواقب تأزمه قبل بدء تشغيل السد العام المقبل. فهل سيحسم الموقف السوداني الأزمة أم سيزيد من تعقيدها، خاصة مع التقارب السوداني الإثيوبي الحالي.
ARCHIV 2016 +++ Egyptian singer Shirin Abed al-Wahab aka Sherine performs on the main stage during the annual Baalbeck International Festival (BIF), in Baalbeck, Beqaa Valley, Lebanon, 26 August 2016 (issued 27 August). The festival runs from 22 July to 28 August. EPA/WAEL HAMZEH +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

"أنا مش بتاعة الكلام ده" ـ الفنانة شيرين تثير الجدل مجدداً! 27.03.2019

بعد "قضية البلهارسيا" تسببت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مجددا في جدل كبير على الساحة الإعلامية المصرية، بعد تسريب فيديو جديد لها تنتقد فيه الوضع في مصر. ويبد أن القصة لن تتوقف عند حد توقيفها عن الغناء ومنع أغانيها!
23. März 2015 Egyptian President Abdel-Fattah al-Sisi (L), Sudanese President Omar al-Bashir (C) and Ethiopian Prime Minister Hailemariam Desalegn shake hands during a meeting in the Sudanese capital Khartoum on March 23, 2015, to sign the agreement of principles on Ethiopia's Grand Renaissance dam project. Egypt agreed to a preliminary deal with Ethiopia on a new dam project that Cairo feared would hamper the flow of the Nile, the river on which it depends. AFP PHOTO / ASHRAF SHAZLY (Photo credit should read ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images)

مسائية DW: ماذا بعد فشل المفاوضات الجديدة حول سد النهضة الإثيوبي؟ 07.04.2018

جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة تنتهي بالفشل وسط مخاوف من تزايد التوتر في النزاع حول السد الإثيوبي.. ما أسباب الفشل؟ وأي ُ سيناريوهات متوقعة في ملف هذا النزاع؟
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