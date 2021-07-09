أطول نهر في العالم ويتشكل من النيلين الأبيض الأزرق. تسمى الدول التي يمر بها دول حوض النيل ومن أبرزها مصر والسودان وإثيوبيا. وتشهد العلاقات بين مصر وإثيوبيا توترات سياسية بسبب الخلافات حول الحصص المائية.

من أبرز سمات النيل أنه النهر الذي ينبع من الجنوب ويصب في الشمال. يلتقي رافدا النيل، النيل الأبيض والنيل الأزرق في العاصمة السودانية الخرطوم، لتبدأ من هناك رحلة النيل حتى مصبه في البحر الأبيض المتوسط شرق مدينة الإسكندرية. وفيما ينبع النيل الأبيض من البحيرات العظمى في وسط أفريقيا، ينبع النيل الأزرق من بحيرة تانا في أثيوبيا.