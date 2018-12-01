يعتبر نهر الراين أحد أهم الأنهار في أوروبا كونه شريان للملاحة النهرية التي تستوعب أيضا سفنا كبيرة. ويمر النهر في فرنسا وألمانيا وهولندا انطلاقا من سويسرا.

يعد نهر الراين أحد أهم شرايين الاقتصاد الهامة في أوروبا. يبلغ طوله 1200 كيلو مترا وهو ينبع من سويسرا ويصب في بحر الشمال على الساحل الهولندي. وتعد صخرة "دراخنفيلز" قرب مدينة بون من أكثر الأماكن شهرة التي تطل على نهر الراين. كان نهر الراين مصدر إلهام لفنانين كثر من بينهم رسام المناظر الطبيعية الإنجليزي ويليام ترنر الذي استلهم لوحاته من رومانسية نهر الراين.