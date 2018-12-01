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نهر الراين

يعتبر نهر الراين أحد أهم الأنهار في أوروبا كونه شريان للملاحة النهرية التي تستوعب أيضا سفنا كبيرة. ويمر النهر في فرنسا وألمانيا وهولندا انطلاقا من سويسرا.

يعد نهر الراين أحد أهم شرايين الاقتصاد الهامة في أوروبا. يبلغ طوله 1200 كيلو مترا وهو ينبع من سويسرا ويصب في بحر الشمال على الساحل الهولندي. وتعد صخرة "دراخنفيلز" قرب مدينة بون من أكثر الأماكن شهرة التي تطل على نهر الراين. كان نهر الراين مصدر إلهام لفنانين كثر من بينهم رسام المناظر الطبيعية الإنجليزي ويليام ترنر الذي استلهم لوحاته من رومانسية نهر الراين.

Blick auf den Kölner Dom, die Altstadt und Groß St. Martin  ©kölnprogramm/H.Rheindorf 

لمحات من الحياة في كولونيا قبل الحرب العالمية 01.12.2018

باحات واسعة وبنايات وشوارع رائعة وبيوت جميلة. بيد أن قنابل الحرب العالمية الثانية هدَمت بشكل كبير مدينة كولونيا. منتج الأفلام هرمان رايندورف يعيد إحياء الجمال الماضي لمدينته عبر هذه الصور.
Kanus auf Fluss Lahn, vor Kirche St. Lubentius, Dietkirchen, Kreis Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland | Verwendung weltweit

تعرف على أجمل المناطق على ضفاف نهر اللان الألماني 15.07.2018

قلاع وكنائس ومناطق استفشاء، على طول 245 كيلومتراً تمتزج المناظر الطبيعية بالتاريخ من منبع نهر (لان)، أحد روافد نهر الراين، في جبال (روتهار)، إلى أن يصل إلى الراين. تعرف على أجمل محطات هذه الجولة.

Fahrräder stehen am 06.01.2018 auf einem vom Hochwasser des Rheins überfluteten Parkplatz in Vallendar(Rheinland-Pfalz). Mit einem weiteren Anstieg der Pegel wird in den nächsten Tagen gerechnet. Foto: Thomas Frey/dpa | Verwendung weltweit

ارتفاع منسوب مياه الراين وتوقف حركة الملاحة 07.01.2018

تسببت الأمطار الغزيرة وذوبان الجليد جنوبي ألمانيا في فيضانات وارتفاع مستويات المياه في عدة أنهار من بينها الراين والموزل والدانوب، حيث غمرت المياه الكثير من الأماكن على ضفتي نهر الراين.

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مشاهداتي: عشاء في قصر بيترزبيرغ 24.07.2017

دعاني صديقي وزير تربية عربي سابق إلى لقاء جمعنا بأكاديمية ألمانية تلقي محاضرات في علوم التربية والتعليم بإحدى الجامعات. اللقاء جرى في قصر بيترزبيرغ الذي تحول من قصر ضيافة لكبار زوار ألمانيا إلى قندق يطل على بون.
Titel - Schiffe, die den Rhein fahren Bildbeschreibung: Schiffe, die den Rhein fahren. Rechte : Mulham Al-Schalan, DW/Arabisch Fotos von Mulham Al-Schalan, DW/Arabisch Datum 15.07.2017

مشاهداتي: مع الراين عكس التيار ! 17.07.2017

قررت أن أسافر عكس مسار نهر الراين الذي يسافر دائما نحو الشمال، فأخذت مقعدا في اليخت "راين ستار" من محطة خلف ساحة كاتدرائية "الدوم" بمدينة كولونيا متجها الى مدينة لنتز، فكانت قصة بلا رتوش لمشاهداتي.
Der Rhein - Ausstellung in der Bundeskunsthalle Peter Birmann Blick vom Isteinerklotz rheinaufwärts gegen Base, um 1819

نهر الراين ـ حكاية أحد أهم الأنهار الأوروبية 17.09.2016

تحتضن مدينة بون الألمانية معرضا فنيا يتناول البعد التاريخي والثقافي لنهر الراين الذي يعتبر أحد أهم الأنهار في أوروبا. في هذه الجولة المصورة نستعرض بعض اللوحات التي تؤثث فضاء المعرض.
Jecken feiern am 11.11.2014 vor dem Dom in Köln (Nordrhein-Westfalen) den Beginn der Karnevalssession. In den rheinischen Karnevalshochburgen hat die närrische Zeit begonnen. Pünktlich um 11.11 Uhr nahm das Unvermeidliche seinen Lauf. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

انطلاق موسم الكرنفال في منطقة الراين 11.11.2015

في 11.11 وتماماً في الساعة 11 و11 دقيقة ينطلق موسم الكرنفال في منطقة الراين، فتتحول المدن على ضفاف نهر الراين إلى بحر ملون من الناس المتنكرين في ملابس مختلفة. وبهذا يبدأون في الاحتفال في "الفصل الخامس" من السنة.
Bremm an der Mosel

رحلة في ألمانيا مع نهر موزيل 21.04.2014

نهر موزيل ينبع من فرنسا ويمر بعدة دول أوربية ليلتقي مع نهر الراين في منطقة كوبلنز الألمانية. رحلة مع نهر موزيل في ألمانيا في ملف للصور.
Schaufelradbagger im Tagebau Garzweiler

صراع الناس والقرى مع آلات استخراج الفحم البني العملاقة 20.10.2013

ذهبت قرى كثيرة في الأراضي المنخفضة إلى جانب نهر الراين في غرب ألمانيا ضحية صناعة استخراج الفحم البني. ورغم الأنباء التي تتحدث عن أن استخراج الفحم البني هناك سينتهي قريبا، فإن سكان المنطقة تراودهم الشكوك حول ذلك.
ARCHIV - Rieslingtrauben hängen am 22.09.2006 in einem Weinberg des Klosters St. Hildegard (Hintergrund) bei Rüdesheim im Rheingau an einem Rebstock. Mit den Schwerpunkten Wandern und Wein geht Hessen in die neue Tourismussaison. Foto: Arne Dedert dpa/lhe (zu lhe 0146 vom 04.04.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

الوجبات اللذيذة التي تميز مناطق نهر الراين 08.09.2013

لا تتميز منطقة نهر الراين بطبيعتها الخلابة وموقعها الاستراتيجي المهم فقط، بل تشتهر أيضا بتنوع وجباتها الغذائية. خلال هذه الجولة المصورة سنتعرف على ألذ الوجبات التي تشتهر بها المنطقة، والتي تستمد مكوناتها من طبيعة المكان.
Köln Kranhäuser Rhein

منطقة الراين السفلى: ثقافة صناعية ومتعة ترفيهية 26.08.2013

في منطقة الراين السفلى بين كولونيا و كالكار تتحول المنشآت الصناعية لتصبح أماكن للثقافة والترفيه. في الصور التالية نعرض تصميمات المهندسين المعماريين ومنتزهات على ضفاف نهر الراين
#### ACHTUNG NUR ZUR BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIESE AUSSTELLUNG VERWENDEN### 4. Georg Schneider, Blick vom Niederwald auf Bingen, um 1800. Öl auf leinwand, 49 x 65 cm. Sammlung RheinRomantik Nr. 153 Bildergalerie zum Thema: Rheinromantik. Das Museum Siebengebirgsmuseum der Stadt Königswinter zeigt, welche Rolle Natur und Kunst am Rhein in der Aufklärung und der Romantik gespielt haben.

الراين – نهر الرومانسية 07.08.2013

سُجِّل وادي نهر الراين الأوسط عام 2002 في لائحة التراث الثقافي العالمي. نهر الراين ألهم الرومانسيين في حقبة ماضية، مع العلم أن عصر ازدهار الراين سبق اكتشافه من قبل الرومانسيين بمائتي عاماً.
بالصور: نهر الراين - طبيعة رومانسية ألهمت المبدعين

بالصور: نهر الراين - طبيعة رومانسية ألهمت المبدعين 04.08.2013

حظي نهر الراين، الذي يعتبر أشهر نهر في ألمانيا، باهتمام الفنانين وعلماء الطبيعة في القرنين 18 و19 حيث شكل مصدر إلهام لهم في الرسم ونظم القصائد والاستمتاع بجمالية الطبيعة.
Eiszapfen hängen am Donnerstag (02.02.2012) in Köln am Rheinufer an einem Schiffsanleger gegenüber dem Dom. Eine Kaltfront mit Temperaturen im zweistelligen Minusbereich liegt über Deutschland. Foto: Oliver Berg dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

كولونيا: متعة السياحة على ضفاف نهر الراين 26.01.2013

تعتبر كولونيا في ولاية شمال الراين وستفاليا مدينة سياحية جذابة بفضل كاتدرائيتها العملاقة، التي تعد من أكثر المعالم الأكثر في ألمانيا. ولكن في موسم البرد يجد السياح هنا أيضاً أماكن أخرى للاسترخاء والاستماع بنهر الراين.
Köln, Kölner Dom. Deutschland entdecken, Relaunch. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU028

كنوز التراث العالمي على ضفاف نهر الراين من بينجين إلى ايسّين 06.08.2012

على مسافة ثلاثمئة وتسعين كيلومترات في منطقة غرب ألمانيا بدءً من مدينة بينجين وانتهاءً بمدينة ايسّين تتوزع خمس مدن متتالية تشمل ستة مواقع من كنوز التراث العالمي. كنوز طبيعة وأخرى أثرية من معالم معمارية دينية وصناعية
Köln, Karneval, Schul- und Veedelszug (2010). Deutschland entdecken, Relaunch. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU072

كولونيا "تتنكر" وترقص على إيقاع موسيقى الكرنفال 07.02.2012

فيكي يونغبورث يقف منذ 40 سنة على منصات الكرنفال في مدينة كولونيا ـ مدينة المهرجانات والمعارض ـ كما تعرف في ألمانيا. ويبقى سر نجاحه هو أداؤه المتميز للموسيقي الشعبية النابعة من ثقافة نهر الراين وتشبته باللهجة المحلية.
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