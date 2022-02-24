نهاية قوة عظمى - ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه "أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين". وكان سقوطا صامتا. منذ ذلك الحين ، بدأت 15 دولة واقعة بين بحر البلطيق وجبال بامير طريقها الخاص.







وكانت ليتوانيا الصغيرة هي المبادرة في مسلسل الاستقلال هذا.روسلاناس بارانوفاس من فيلنيوس يعرف الحقبة السوفيتية فقط من كتب التاريخ. وهو ناشط سياسي ويعمل في البرلمان الليتواني. ففي جمهوريات البلطيق، تعمل الديمقراطية البرلمانية وفق أسس الديمقراطية في أوروبا الغربية.







ومن ناحية أخرى تحول مسؤولو الحزب السابقون إلى زعماء مستبدين في دول آسيا الوسطى. يعتقد رسلان سيميونوفيتش غرينبيرج ، الاقتصادي الشهير والمقرب من غورباتشوف، أن جميع الدول المستقلة والتي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي تسير وفقا لمبدأ متشابه- بأقصى قدر من التعاون الاقتصادي مع روسيا وأدنى حد من التبعية السياسية لها في نفس الوقت.





لكن الرئيس الروسي بوتين عليه التعامل مع هذه الدول في ظل توسع حلف الناتو حيث ينظر معظم الروس إلى أن هذا الحلف، أي الناتو، أصبح على أعتاب منازلهم تقريبًا ما يشكل في نظرهم تهديدا لهم. في ظل ذلك يريد بوتين قيادة بلاده إلى آفاق جديدة ، مدفوعا بالحنين إلى العهد السوفييتي، ومتسلحاً بسياسة داخلية صلبة. يُظهر هذا الفيلم الوثائقي ما آل إليه إرث قوة عالمية عظمى - في ليتوانيا والقوقاز وقيرغيزستان وروسيا.





مواعيد البث

DW عربية

الإثنين 16 مايو/أيار 2022 – 03:00 UTC

الإثنين 16 مايو/أيار 2022 – 07:00 UTC

الإثنين 16 مايو/أيار 2022 – 13:00 UTC

الثلاثاء 17 مايو/أيار 2022 – 09:00 UTC

الأربعاء 18 مايو/أيار 2022 – 01:00 UTC

الخميس 19 مايو/أيار 2022 – 11:00 UTC

الخميس 19 مايو/أيار 2022 – 15:00 UTC

السبت 21 مايو/أيار 2022 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق