 نهاية قوة عظمى - ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي | تقارير جديدة | DW | 11.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

نهاية قوة عظمى - ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي

قبل ثلاثة عقود، انهار الاتحاد السوفيتي وتقسم إلى خمس عشرة دولة مستقلة. فأي من الجمهوريات المؤسسة حديثاً حققت نجاحا؟ وأين توجد تبعيات جديدة لموسكو؟ وما هو الدور الذي يلعبه حلف الناتو والاتحاد الأوروبي؟

Videostill Dokumentation Das Erbe einer Weltmacht - Geopolitik auf den Trümmern der Sowjetunion

Videostill Dokumentation Das Erbe einer Weltmacht - Geopolitik auf den Trümmern der Sowjetunion

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه "أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين". وكان سقوطا صامتا. منذ ذلك الحين ، بدأت 15 دولة واقعة بين بحر البلطيق وجبال بامير طريقها الخاص.
 

Videostill Dokumentation Das Erbe einer Weltmacht - Geopolitik auf den Trümmern der Sowjetunion



وكانت ليتوانيا الصغيرة هي المبادرة في مسلسل الاستقلال هذا.روسلاناس بارانوفاس من فيلنيوس يعرف الحقبة السوفيتية فقط من كتب التاريخ. وهو ناشط سياسي ويعمل في البرلمان الليتواني. ففي جمهوريات البلطيق، تعمل الديمقراطية البرلمانية وفق أسس الديمقراطية في أوروبا الغربية. 
 

Videostill Dokumentation Das Erbe einer Weltmacht - Geopolitik auf den Trümmern der Sowjetunion



ومن ناحية أخرى تحول مسؤولو الحزب السابقون إلى زعماء مستبدين في دول آسيا الوسطى. يعتقد رسلان سيميونوفيتش غرينبيرج ، الاقتصادي الشهير والمقرب من غورباتشوف، أن جميع الدول المستقلة والتي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي تسير وفقا لمبدأ متشابه- بأقصى قدر من التعاون الاقتصادي مع روسيا وأدنى حد من التبعية السياسية لها في نفس الوقت.


Videostill Dokumentation Das Erbe einer Weltmacht - Geopolitik auf den Trümmern der Sowjetunion

لكن الرئيس الروسي بوتين عليه التعامل مع هذه الدول في ظل توسع حلف الناتو حيث ينظر معظم الروس إلى أن هذا الحلف، أي الناتو، أصبح على أعتاب منازلهم تقريبًا ما يشكل في نظرهم تهديدا لهم. في ظل ذلك يريد بوتين قيادة بلاده إلى آفاق جديدة ، مدفوعا بالحنين إلى العهد السوفييتي، ومتسلحاً بسياسة داخلية صلبة. يُظهر هذا الفيلم الوثائقي ما آل إليه إرث قوة عالمية عظمى - في ليتوانيا والقوقاز وقيرغيزستان وروسيا.

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 16 مايو/أيار 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 16 مايو/أيار 2022 – 07:00 UTC
الإثنين 16 مايو/أيار 2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 17 مايو/أيار 2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 18 مايو/أيار 2022 – 01:00 UTC
الخميس 19 مايو/أيار 2022 – 11:00 UTC
الخميس 19 مايو/أيار 2022 – 15:00 UTC
السبت 21 مايو/أيار 2022 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

 

مواضيع ذات صلة

BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 24: German Chancellor Olaf Scholz delivers a statement following a meeting of the security cabinet of the government on February 24, 2022 in Berlin, Germany. Russian President announced a military operation in Ukraine on February 24, 2022, with explosions heard soon after across the country and its foreign minister warning a full-scale invasion was underway. (Photo by Clemens Bilan - Pool/Getty Images)

شولتس: بوتين يحاول "شطب أوكرانيا من الخارطة" 24.02.2022

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس بعد هجوم روسيا على أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من "عدم الاستخفاف بتصميم حلف الأطلسي على الدفاع عن كل أعضائه" وعن أوكرانيا، متهماً بوتين بمحاولة إعادة الزمن إلى الوراء.

President Bush, center, welcomes the seven former Soviet Bloc nations to NATO membership during a ceremony on the South Lawn of the White House Monday, March 29, 2004 in Washington. Prime Ministers with Bush are, from left to right, Indulis Emsis of Latvia, Anton Rop of Slovenia, Algirdas Brazauskas of Lithuania, Mikulas Dzurinda of Slovakia, Adrian Nastase of Romania, Simeon Saxe-Coburg Gotha of Bulgaria, Juhan Parts of Estonia, and NATO Secretary-General Jaap de Hoop Scheffer. (AP Photo/Charles Dharapak)

لماذا تخشى روسيا من توسع الناتو شرقا؟ 25.02.2022

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ومعه حلف وارسو، بدأ توسع حلف الناتو شرقا في إثارة حفيظة روسيا وريثة السوفييت، التي تؤكد أن وعدا قطع بعدم التوسع شرقا. سردية يرفضها الناتو بينما يستشهد بها بوتين حتى في حربه على أوكرانيا.

Christine Lambrecht (SPD), Bundesministerin der Verteidigung, spricht auf einer Pressekonferenz im Nato-Stützpunkt in Rukla zu den Medienvertretern. Die SPD-Politikerin unternimmt vor Weihnachten ihre erste Auslandsreise in dem neuen Amt.

وزيرة الدفاع الألمانية تتبنى الحوار والردع في الصراع مع روسيا 19.12.2021

في أول زيارة لها للخارج، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية خلال زيارة لجنود ألمان في روكلا الليتوانية على أهمية التكاتف بين أعضاء حلف الناتو. وبعد مقترحات روسية بخصوص أوكرانيا، قالت لامبرشت "سنبحث المقترحات الروسية ولكن...".

إعلان