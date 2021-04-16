 نهاية عهد آل كاسترو.. كيف أنشأت كوبا علاقة خاصة مع العرب؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.04.2021

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سياسة واقتصاد

نهاية عهد آل كاسترو.. كيف أنشأت كوبا علاقة خاصة مع العرب؟

تودع كوبا مرحلة آل كاسترو بتقاعد راوول من الحزب الشيوعي. طوال 60 عاما نسجت هافانا علاقات قوية مع العرب، لكن تغيير قادتها والمشاكل الاقتصادية رهنا كوبا بماضيها الثوري.

فيديل وراوول كاسترو - أرشيف

الأخوان كاسترو- نهاية مرحلة

لأول مرة منذ ستة عقود، سيغيب آل كاسترو بشكل تام من السلطة في كوبا، إذ سيتنحى راوول كاسترو من على رأس الحزب الشيوعي الحاكم، ليسلم المشعل غالبا إلى رئيس البلاد ميغيل دياز-كانيل، ما يعد منعطفا تاريخياً في كوبا.

تولى راوول كاسترو رئاسة كوبا عام 2006 بشكل مؤقت بعد مرض شقيقه فيديل كاسترو الزعيم التاريخي لكوبا، ثم تحوّل إلى رئيس رسمي بعدها بسنتين بعد انتخابه من البرلمان. وفي عام 2011 تم انتخابه خلفاً لأخيه في منصب الأمين العام للحزب الشيوعي، وهو منصب له أهمية سياسية أكثر حتى من منصب رئيس البلاد، وتعززت أهمية راوول في البلد بعد وفاة فيديل عام 2016.

وعلى مدار أربعة أيام، ابتداءً من اليوم الجمعة، 16 نيسان/أبريل 2021، سيلتقي أعضاء الحزب الوحيد لمدة أربعة أيام في هافانا للتداول حول خليفة راوول والذي لن يكون حسب التوقعات سوى رئيس البلاد. 

غالبا سيسلم راوول كاسترو المشعل لرئيس البلاد ميغيل دياز-كانيل

غالبا سيسلم راوول كاسترو المشعل لرئيس البلاد ميغيل دياز-كانيل

والمثير أن هذا الاجتماع المغلق يبدأ بعد ستين عاما تماما من اليوم التالي لإعلان فيدل كاسترو الطابع الاشتراكي للثورة التي اعتبرها كثيرون استمرارا للاستبداد في كوبا لكن بشكل "ثوري شيوعي"، خصوصا لممارسات قمعية في ظل حكم فيديل.

ساهم راوول في الثورة الاشتراكية وكان حاضرا بقوة في عملية إسقاط الديكتاتورفولغينسيو باتيستا المدعوم أمريكياً عام 1959. واستمر إلى جانب أخيه في جلّ المحطات الكبرى في كوبا، وكانت له مساهمة في النموذج الكوبي الاشتراكي، إذ كان وزيرا للدفاع ونائبا لأخيه في مجلس الدولة،  كما يعزى له التقارب مع الاتحاد السوفياتي ما بعد الثورة، وساهم كثيرا في تقوية العلاقات مع موسكو بعد العقوبات الأمريكية على هافانا.

علاقات خاصة مع العرب

كانت لكوبا سمعتها الخاصة في مجالات كثيرة، منها الطب، ويتذكر العالم أفواج الأطباء الكوبيين الذين ساعدوا إيطاليا خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا، لكن السمعة الأبرز كانت في نموذجها الخاص بالثورة الاشتراكية الذي ألهم ملايين الاشتراكيين عبر العالم، كما في المنطقة العربية.

واحتفظ الأخوان كاسترو بعلاقات قوية مع أنظمة عربية اشتراكية، منها مصر في عهد جمال عبد الناصر والجزائر في عهد أحمد بن بلة والهواري بومدين وليبيا في عهد القذافي والعراق في عهد صدام وزعماء اليمن الجنوبي قبل الوحدة، لذلك لم يكن غريبا جدا إعلان الجزائر عن حداد ثمانية أيام عندما توفي فيديل كاسترو.

وأكبر ما تقارب به آل كاسترو مع العرب هو طبيعة النزاع مع إسرائيل، إذ كان فيديل كاسترو داعما قويا للفلسطينيين وقطعت كوبا علاقاتها مع إسرائيل منذ 1973 وكانت من أوائل المعترفين بمنظمة التحرير الفلسطينية، فضلا عن مساندته للعراق إبان الغزو الأمريكي.

علاقة خاصة جمعت فيديل كاسترو بياسر عرفات

علاقة خاصة جمعت فيديل كاسترو بياسر عرفات

غير أن آل كاسترو كانت لهم عداوات مع دول عربية أخرى، منها المغرب بسبب دعم كوبا لجبهة البوليساريو في نزاع الصحراء الغربية، بل كانت هافانا أقوى داعم تاريخي للجبهة خارج إفريقيا، واستقبلت صحراويين من الجبهة بمن فيهم أطفال وطلبة، لكن الأمور بدأت تتغير مؤخراً مع عودة العلاقات المغربية الكوبية.

وحافظ راوول كاسترو على العلاقات التي نسجها شقيقه مع جل الدول العربية، غير أن أسفاره إليها كانت نادرة، لكنه في المقابل تبنى نهجا منفتحا نوعا ما تجاه الغرب، خصوصا لقاءه الشهير مع باراك أوباما في هافانا وزيارته لدول حليفة لأمريكا كفرنسا.

ومن المستبعد أن تعود العلاقات الكوبية- العربية إلى ما كانت عليه في عهد كاسترو بسبب تغيير النخب السياسية وسقوط أنظمة عربية حليفة لهافانا وتراجع التيارات الشيوعية بشكل عام في العالم والتغيير الحاصل داخل كوبا، وقد تكرر ذلك في فينزويلا بعد رحيل هوفو تشافيز، ما سيجعل كوبا تستمر عند العرب مقرونة أكثر بآل كاسترو، خصوصا أن الرئيس الحالي ميغيل دياز-كانيل نادرا ما يحضر في وسائل الإعلام العربية.

رحيل من الباب الصغير؟ 

خلافا لكل أحلام الثورة، يظهر الواقع الكوبي صعبا جدا في الحياة المعيشية للسكان، ففي الأشهر الأخيرة، شهدت كوبا تذمرا اجتماعيا غير مسبوق، ومظاهرات عديدة للمطالبة بتحسين الوضع. كما يطالب شبابها بحرية التعبير. وفتحت مواقع التواصل جانباً من نقاش لم يعهده الكوبيون الذين لم يستفيدو من الانترنت الجوال إلا عام 2018.

ويرى نورمان مكاي المحلل في وحدة "ايكونوميست إنتليجنس يونيت" أن "رحيل (راوول) كاسترو يشكل علامة فارقة، ليس فقط لأنه يمثل نهاية عائلة استمرت أكثر من خمسين عاما، بل أيضا لأنه يأتي في زمن تمر فيه البلاد بصعوبات واضطرابات اقتصادية كبيرة".

World Press Photo Awards 2017 World Press Photo Awards 2017 - Daily Life - First Prize, Stories - Tomas Munita, for The New York Times - Cuba On The Edge Of Change

كوبا في فترة ما بعد وفاة فيديل كاسترو

وأوضح حسب فرانس برس "هذا لا يعني بالضرورة أنه سيكون هناك تغيير جذري في أسلوب الحزب الشيوعي" لكن "يجب أن تسهل الإنترنت مطالب الشفافية والحريات، ما يؤدي إلى ظهور تحديات للحكومة سيصعب على الحزب الشيوعي تجاهلها".

غير أنه لا يمكن الحديث عن سوء الوضع الاقتصادي في كوبا دون ذكر أحد أسبابه وهو الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على البلد منذ عام 1960، والذي يمنع إقامة علاقات تجارية أمريكية مع هافانا ردا على مصادرة أملاك أمريكية في كوبا دون تعويض بعد الثورة الاشتراكية.

التغيير ضرروي

وزاد تأثير الحصار بشكل كبير في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ويقول مسؤولون كوبيون إن عقوبات ترامب كلّفت هافانا ملايير الدولارات، كما تطالب الأمم المتحدة منذ مدة طويلة بإنهاء هذا الحصار. غير أنه في الجانب الآخر تملك كوبا علاقات تجارية حتى مع حلفاء أمريكا وليس الحصار الأمريكي السبب الوحيد لضعف الاقتصاد الكوبي، خصوصا أن الشركات الأمريكية بدورها تخسر جراء قرار البيت الأبيض.

أوباما- راوول كاسترو

بدأت كوبا عهدا جديدا في العلاقات مع أمريكا في عهد أوباما لكن ترامب أعاد كل شيء لدرجة الصفر

وتظهر كوبا مدركة لهذا التحدي الاقتصادي الذي تعيشه، لذلك أعلنت قبل مدة بسيطة عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الضخمة، ومن ذلك فتح مجالا أكبر أمام القطاع الخاص، في توجه قيل إنه محاكاة لنموذج الصين، أحد أكبر أصدقاء كوبا.

لكن في المقابل ليس الوضع سوداويا تماما في البلد، فكوبا تحتل المركز 70 في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، وتوجد في خانة "مؤشر مرتفع" متقدمة على عدد من دول محيطها كالبرازيل والمكسيك وكولومبيا.

ورغم تقاعد راوول ورحيل فيديل، إلّا أن النظام السياسي لا يزال وفيا لإرثهما، وكثيرا ما كتب الرئيس الحالي ميغيل دياز-كانيل على تويتر وسم "نحن الاستمرارية". ويشير خبراء إلى أن منظري الحزب لا يزالون يحتفظون بالأفكار القديمة، وأن الإصلاحات الاقتصادية كانت ضرورية لإنقاذ البلد من التدهور المعيشي.

إسماعيل عزام (DW ، أ ف ب)

  • Fidel Castro mit Zigarre kurz vor dem Einzug in Havanna

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    الثورة تنتصر ـ 1959

    فيدل كاسترو والثوار الملتفون حوله يصلون إلى السلطة بعدما فر الدكتاتور فولجينسيو باتيستا في يناير. والولايات المتحدة الأمريكية تعترف أولا بالحكومة الجديدة، لكن سرعان ما انتابها القلق من قوانين الإصلاح الزراعي "الثوري". والرئيس الأمريكي أيزنهاور يوافق على مخطط لوكالة الاستخبارات الأمريكية من أجل الإطاحة بكاسترو في غضون سنة وتعويضه بزمرة عسكرية مساندة للولايات المتحدة الأمريكية.

  • Fidel Castro bei der Beerdigung der Opfer der La Coubre-Explosion

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    عمليات تأميم وتقارب مع الاتحاد السوفياتي -1960

    أيزنهاور يحظر جميع الصادرات الى كوبا (عدا المواد الغذائية والطبية) ويوقف استيراد السكر منها. وكوبا أممت على إثرها الممتلكات الأمريكية وبحثت عن التقارب من الاتحاد السوفياتي. هنا يظهر فيدل كاسترو (يسارا) ورفاقه خلال دفن ضحايا انفجار سفينة النقل La coubre التي حمّلت كوبا مسؤوليتها بوكالة الاستخبارات الأمريكية.

  • Fidel Castro während der Invasion in der Schweinebucht im Süden Kubas.

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    "غزو" خليج الخنازير ـ 1961

    التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا ازدادت. واشنطن علقت في الـثالث من كانون الثاني/ يناير 1961 العلاقات الدبلوماسية مع هافانا. وفي نيسان/ أبريل من نفس العام وصلت بعثة من كوبيي المهجر مدعومين من وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى خليج الخنازير للإطاحة بنظام فيدل كاسترو. هذه المحاولةالانقلابية المخطط لها فشلت في غضون ثلاثة أيام.

  • Fidel Castro und Nikita Chruschtschow

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    إحدى نقاط الذروة في الحرب الباردة ـ 1962

    رئيس الحكومة السابق للاتحاد السوفياتي نيكيتا خروتشوف قال:" لا أعرف هل فيدل شيوعي، ولكنني من أتباع فيدل". الاتحاد السوفياتي رفع من قوة الدعم وقرر نشر صواريخ متوسطة المدى في كوبا. وهذا أدى إلى ما يسمى "أزمة كوبا". والأزمة انتهت بعد 13 يوما بإبرام حل وسط سري بين موسكو وواشنطن.

  • Fidel Castro und Salvador Allende

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    فيدل كاسترو في تشيلي ـ 1971

    أزمة خليج الخنازير وأزمة كوبا قوت الطابع الماركسي اللينيني للثورة الكوبية. كوبا قوبلت بعزل متزايد في أمريكا اللاتينية، وتطورت في الوقت نفسه إلى نموذج للحركات اليسارية الثورية في كافة أرجاء القارة. في 1971 استُقبل كاسترو من الرئيس الاشتراكي في تشيلي سالفادور ألييندي (يمين).

  • Fidel Castro und Michail Gorbatschow 1989 in Kuba.

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    ساعة البيريسترويكا ـ 1989

    تولي السلطة من قبل ميخائيل غورباتشوف كأمين عام للحزب الشيوعي السوفياتي كان بداية الغلاسنوست والبيريسترويكا. والستار الحديدي بدأ ينهار والامبراطورية السوفياتية تلاشت. وكوبا خسرت أهم شريك وانزلقت في أزمة خانقة. آلاف الكوبيين حاولوا الهرب على متن قوارب متهالكة إلى ميامي. والكثيرون تنبأوا بنهاية نظام كاسترو

  • Fidel Castro und Papst Johannes Paul II in Kuba

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    أول زيارة لبابا ـ 1998

    إبتداء من البابا بيوس الثاني عشر في 1941 حظر على جميع الكاثوليك دعم الأنظمة الشيوعية. وعلى هذا الأساس فُرض الحرمان الكنسي على فيدل كاسترو في 1962. لكن العقود مرت وبعد نهاية الحرب الباردة جاءت لحظة التقارب. وفي 1996 زار كاسترو البابا يوحنا بولوس الثاني الذي رد الزيارة بعد عامين. وهذه خطوة تم تصنيفها بالتاريخية.

  • Fidel Castro und Jimmy Carter spielen Baseball.

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    فيدل كاسترو وجيمي كارتر يلعبان البيسبول ـ 2002

    منذ أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حصارها التجاري، لم توجد إلا لحظات قليلة من الانفراج بين واشنطن وهافانا. وإحدى تلك اللحظات كانت زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر لكوبا في 2002. لكن محاولة تحقيق تقارب اندثرت في الرمل.

  • Hugo Chavez und Fidel Castro umarmen sich.

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    فيدل وهوغو شافيز ـ 2006

    ابتداء من 1990 خسرت كوبا بريقها كمصدر إلهام للثورات. وبانهيار المعسكر الشرقي بدت الإيديولوجية الاشتراكية أيضا في أمريكا اللاتينية وكأنها وصلت إلى نهايتها. لكن بعدها جاء في فنزويلا معجب بفيدل كاسترو إلى السلطة، هوهوغو شافيز الذي روج "للثورة البوليفية" وقدم دعما اقتصاديا قيما لكوبا.

  • Fifel Castro und sein Bruder Raúl.

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    عملية التسليم بين الأخوين ـ 2006

    التقدم في السن أجبر فيدل كاسترو على التخلي عن السلطة. في 2006 سلم السلطة لشقيقه راوول، وهي إشارة واضحة بأنه لن تحصل تغيرات راديكالية في كوبا. ورغم التقدم المسجل في مجالات التعليم والصحة، فإن البلاد دفعت من أجل ذلك ثمنا باهضا: بخروقات حقوق الإنسان، وغياب حرية التعبير والقمع.

  • Barack Obama und Raúl Castro

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    انفراج مؤقت ـ 2014

    راوول كاسترو وباراك أوباما يفاجئان العالم في الـسابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2014: فقد أعلنا في آنٍ واحد إقامة علاقات دبلوماسية بين بلديهما وتبادل الأسرى. كما أن أوباما خفف من الحصار الاقتصادي. لكن حالة الانفراج لم تدم إلا وقتا وجيزا. فبمجيئ الرئيس ترامب تدهورت العلاقات من جديد بسرعة.

  • Kubas Parteiorgan Grandma

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    وفاة فيدل كاسترو ـ 2016

    الإعلان تم عدة مرات وتم نفيه فيما بعد: الكثيرون لم يشاؤوا في البداية تصديق خبر وفاة فيدل كاسترو. لكن في الـ 25 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 أغلقت الحانات والمقاهي عندما انتشر الخبر في شوارع هافانا. طوال سنوات تم الإعلان في كل مرة عن وفاة كاسترو ليظهر من جديد أمام العلن، لكنه هذه المرة لم يظهر.

  • Raúl Castro und Miguel Díaz Canel im kubanischen Parlament.

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    خليفة آل كاسترو ـ 2018

    بعد 10 سنوات ينسحب الآن راوول أيضا، الأصغر بين الأخوين كاسترو من الحكومة. والبرلمان الكوبي ينتخب في الـتاسع من نيسان/ أبريل 2018 الخلف الذي لن يحمل لأول مرة بعد 60 عاما تقريبا اسم كاسترو. والمرشح الذي له أكبر الفرص هو نائب الرئيس ميغل دياس كانيل (يمين). ولن يطرأ حسب التوقعات تغير على النهج السياسي لكوبا.