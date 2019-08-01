 نهاية حكومة شعبوية.. سالفيني يطالب بإجراء انتخابات مبكرة | أخبار | DW | 08.08.2019

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أخبار

نهاية حكومة شعبوية.. سالفيني يطالب بإجراء انتخابات مبكرة

يبدو أن الحكومة الشعبوية في إيطاليا في طريقها للانهيار بسبب خلاف طرفيها: حزب الرابطة وحركة خمس نجوم على مشروع للقطارات السريعة. وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني طالب بإجراء انتخابات مبكرة.

Italien Matteo Salvini (picture-alliance/Photoshot)

أعلن ماتيو سالفيني، الرجل القوي في الحكومة الإيطالية وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، مساء الخميس (الثامن من آب/ أغسطس 2019) انهيار الائتلاف الحكومي، مطالباً بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في أسرع وقت ممكن.

وقال سالفيني في بيان صدر في ختام سلسلة لقاءات بين عدد من القادة السياسيين "لنذهب فوراً إلى البرلمان لإبلاغه بأنّه لم تعد هناك أغلبية (...) ولنعد الكلمة سريعاً إلى الناخبين".

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وأضاف وزير الداخلية الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء "لا طائل من الذهاب إلى الأمام بلاءات وخلافات، مثلما حصل في الأسابيع الأخيرة. الإيطاليون بحاجة إلى ثبات وإلى حكومة تعمل".

وصدر بيان سالفيني في ختام نهار طويل من اللقاءات السياسية بينه وبين رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء جوسيبي كونتي.

وانفجر الائتلاف الحكومي بين حزب سالفيني وحزب رئيس الوزراء بسبب خلاف بين الطرفين حول مشروع للسكك الحديد.

ويعتقد على نطاق واسع أن سالفيني هو المستفيد الوحيد من إجراء انتخابات جديدة نظرا لتقدم حزبه في كل استطلاعات الرأي على حساب شريكه في الائتلاف الشعبوي: حركة "خمس نجوم".

أ.ح/ز.أ.ب (أ ف ب)

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