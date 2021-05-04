نهاية حقبة.. نقل وثائق "شتازي" للأرشيف الاتحادي الألماني

أغْلِقَ مقر أرشيف وثائق جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية السابقة والمعروف باسم "شتازي" اليوم الخميس (17حزيران/يونيو 2021) وتم نقله إلى الأرشيف الاتحادي. يذكر أن المقر الذي يحوي أرشيفاً ضخماً لوثائق تم إنقاذها، يعتبر من إنجازات الثورة السلمية في عام 1989 والتي انتهت بالوحدة الألمانية.

وسيتم نقل المسؤولية عن ملايين الوثائق وآلاف الصور والتسجيلات الصوتية التابعة لجهاز "شتازي" اعتباراً من اليوم إلى الأرشيف الاتحادي، ومن المنتظر أن يتم تسليم الوثائق مساء اليوم خلال احتفال في برلين.

و يحضر مراسيم الاحتفال في المتحف الألماني التاريخي وزيرة الثقافة مونيكا غروترس والمفوض الاتحادي الأول لوثائق "شتازي" والرئيس الألماني السابق يواخيم غاوك ورئيس الأرشيف الاتحادي ميشائيل هولمان.

وتشهد المراسيم أيضاً تخلي آخر مفوض اتحادي لوثائق "شتازي"، رولاند يان، عن مهام منصبه بعد عشرة أعوام قضاها في المنصب.

من جانبها، قالت غروترس في بيان وُزِّع بشكل مسبق إنها إشارة سياسية أن يتم تسليم الوثائق رسمياً في ذكرى الانتفاضة الشعبية التي وقعت في ألمانيا الشرقية السابقة قبل 68 عاماً (17 حزيران/يونيو 1953). وأضافت الوزيرة أن من المنتظر أن يتم حفظ الوثائق بشكل دائم كجزء من الذاكرة الشاملة للدولة.

كانت الانتفاضة الشعبية التي وقعت في ألمانيا الشرقية السابقة ارتبطت بمطالب سياسية واقتصادية وشهدت البلاد آنذاك إضرابات ومظاهرات واحتجاجات قوبلت بقمع عنيف من جانب الجيش السوفيتي ما أسفر عن مقتل 34 متظاهراً ومتابعاً للمظاهرات بالإضافة إلى خمسة من عناصر الأمن.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)