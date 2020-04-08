نهاية العزل.. ووهان الصينية تفتح أبوابها أمام حرية التنقل

غادر أول قطار يحمل مسافرين إلى خارج مدينة ووهان، التي تقع في وسط الصين، بعد منتصف ليل الثلاثاء بخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي (16:50 بتوقيت غرينتش) وفُتحت الطرق السريعة أمام السيارات للخروج من المدينة في التوقيت نفسه تقريباً للمرة الأولى منذ تطبيق العزل.

وقال تلفزيون الصين نقلا عن هيئة السكك الحديدية إن 55 ألف شخص سيغادرون ووهان بالقطار اليوم (الأربعاء 08 نيسان/أبريل 2020)، وذلك استناداً إلى مبيعات التذاكر.

وعزلت الصين المدينة التي يقطنها 11 مليون شخص يوم 23 يناير/ كانون الثاني بعد أن أصبح واضحا أن الفيروس الذي ظهر في المدينة أواخر عام 2019 شديد العدوى،وقد بلغ عدد الوفيات بسبب كورونا في المدينة 2571 شخصا، أي نحو 80 بالمئة من إجمالي الوفيات في الصين حسب الأرقام الرسمية.

وخففت الصين القيود المفروضة على ووهان خلال الأيام الماضية مع تراجع الإصابات بالفيروس، وسمحت لسكان المدينة باستئناف نشاطهم الاقتصادي واستخدام وسائل النقل العامة، ولم تسجل ووهان سوى إصابتين فقط خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضحى موضوع انتهاء العزل في ووهان الأكثر رواجاً على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ووييو، وكتب مشاركون تعليقات مثل "مرحبا بعودة ووهان"، وهي المدينة التي تحولت خلال الأسابيع الماضية إلى ما يشبه مدينة أشباح، حيث لم تسمح السلطات إلا للشرطة وسيارات الإسعاف بالتجوال.

لكن رغم إنهاء العزل، إلّا أن هناك مخاوف من موجة جديدة للفيروس من الحالات الوافدة من الخارج أو من الأشخاص الذين من المحتمل أن يكونوا حاملين للفيروس ولا تظهر عليهم أي أعراض، خاصة أن الصين سجلت 137 إصابة جديدة عبر تراب البلاد يوم أمس الثلاثاء، لم تظهر أعراض المرض على أصحابها.

إ.ع/ع.ش (رويترز، أ ف ب)