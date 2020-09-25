نهاية الانقسام؟ السلطة تعلن إجراء انتخابات وحماس ترحب

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة (15 يناير/كانون الثاني)، مرسوما بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية لأول مرة منذ 15 عاما. وبحسب مرسوم أصدره عباس عقب استقباله رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر في مدينة رام الله، ستجري الانتخابات العامة على ثلاث مراحل وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو المقبل والرئاسية في 31 تموز/يوليو، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

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وسيتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس المقبل "وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن".

ووجه عباس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.

ورحبت حركة "حماس" بصدور المراسيم الرئاسية بشأن إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية، مؤكدة حرصها على إنجاحها. وأبدت الحركة في بيان صحفي "حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه".

وأكدت على "أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة، يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود، وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني".

ولم تُجر أي انتخابات فلسطينية عامة منذ إجراء انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) مطلع عام 2006 التي فازت بها حماس، وأدى ذلك إلى سيطرة الحركة على قطاع غزة وحصول الانقسام مع السلطة في رام الله، فيما جرت قبل ذلك أخر انتخابات رئاسية وفاز فيها عباس.

إ.ع/خ.س (أ ف ب، رويترز)