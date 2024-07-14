نهائي يورو24..زيارة ملكية ووعود بمكافآت ضخمة لمنتخب إسبانيا

زيارة ملكية ومكافآت ضخمة تنتظر منتخب إسبانيا في حال فوزه بلقب بطولة أمم أوروبا، لأول مرة منذ 12 عاماً. فيما يسعى منافسه الإنجليزي إلى تحقيق انجاز تاريخي غاب عن خزائنه منذ عام 1966.

يتطلع ملك إسبانيا فيليب السادس للتوجه إلى غرفة الملابس لمنتخب الماتادور عقب المواجهة أمام إنجلترا مساء اليوم الأحد (14 يوليو/ تموز 2024)، على الاستاد الأولمبي في برلين في نهائيكأس أمم أوروبا لكرة القدم(يورو 2024) للتعبير عن إعجابه بأداء منتخب بلاده في البطولة القارية.

وذكرت صحيفة "آس" اليوم الأحد أن ملك إسبانيا تقدم بطلب في هذا الصدد لاتحاد الكرة الإسباني، بصرف النظر عن محصلة المباراة النهائية. ويعتزم الحضور رفقة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزير الرياضة بيلار إليغريا، بحسب صحيفة "آس".

وفي المعسكر المقابل سيحضر ويليام أمير ويلز ورئيس اتحاد كرة القدم في بلاده المباراة رفقة كير ستارمر رئيس الوزراء، وذلك بعد حضوره المواجهة أمام الدنمارك.

من جهته، طالب مدربالمنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي لاعبيه بصناعة التاريخ لبلادهم عندما يتواجهون مع المنتخب الإنكليزي في نهائي كأس أوروبا لكرة القدم في برلين الأحد.

ويسعى منتخب "لا روخا" للفوز باللقب القاري للمرة الأولى بعد 12 عاماً من تتويجه الأخير وللمرة الرابعة القياسية في تاريخه لفضّ شراكته مع ألمانيا.

ومع صانعي الألعاب رودري وداني أولمو في الوسط والمغربي الأصل لامين يامال الذي احتفل بعيد ميلاده السابع عشر السبت ونيكو وليامس (22 عاماً) في الهجوم، عكس المنتخب الإسباني صورة متألقة على الملاعب الألمانية في طريقه إلى النهائي.

وقال دي لا فوينتي السبت عشية المواجهة المنتظرة "إنه جيل رائع، العديد منهم مروا بمستويات شبابية ناجحة وهذا عادة ما يبشر بالخير للنجاح". وتابع "نريد أن نبدأ في صناعة التاريخ. لقد صنعنا التاريخ بالفعل في طريقنا إلى (النهائي)... أثق في مستقبل عظيم، هناك حاضر ومستقبل".

وفازت إسبانيا بكأس أوروبا أعوام 1964، 2008 و2012 وكأس العالم 2010 مع العديد من النجوم من برشلونة وريال مدريد، أبرزهم اندريس إنييستا وتشافي هرنانديس وسيرخيو راموس ودافيد فيا.

المنتخب الإنجليزي لا يريد إضاعة الفرصة

في المقابل، يتعين على المنتخب الإنجليزي لكرة القدم أن يوقف المنتخب الإسباني، الذي لم يخسر حتى الآن، عندما يلتقيان في نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" على استاد برلين الأولمبي غدا الأحد، وذلك إذا أراد أن يتوج بأول لقب أوروبي له، وأول لقب في بطولة كبرى في آخر 58 عاما.

وبعد تأهل المنتخب الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي لنهائي بطولة أمم أوروبا، قال هاري كين، قائد الفريق: "خطوة واحدة أخرى فقط وسنتواجد في سجلات التاريخ".

وكان المنتخب الإنجليزي فشل في التتويج بيورو 2020 بعد خسارته بركلات الترجيح أمام المنتخب الإيطالي في ملعب ويمبلي.

لحظات مثيرة في بطولة يورو 2024 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وتحظى المباراة النهائية بأهمية وطنية في إنجلترا، ليس بسبب الخوف من فشل آخر، ولكن بسبب حلم تحقيق الإنجاز الرياضي. واقترح رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، الذي سيحضر المباراة النهائية، إمكانية منح عطلة رسمية جديدة في حال فوز منتخب الأسود الثلاثة باللقب. وقال على هامش قمة "الناتو" في واشنطن": ينبغي أن نخلد هذه المناسبة. يجب أن نخلدها بطريقة ما، ولكن الشيء المهم هو أن نتجاوز هذه المناسبة بنجاح يوم الأحد".

وحقق المنتخب الإنجليزي لقبه الوحيد في بطولة كبرى عندما توج بلقب كأس العالم 1966. ومنذ ذلك الوقت، اقترب الفريق من التتويج بيورو 2022 وكان قريبا من التأهل لنهائي كأس العالم 2018 ولكنه خسر أمام المنتخب الكرواتي في الدور قبل النهائي.

وتحسن أداء المنتخب الإنجليزي رويدا رويدا طوال منافسات البطولة، ولكن تبقى الكثير من الشكوك قائمة فيما يتعلق بقدرة الفريق على التتويج باللقب بعدما تأخر في النتيجة في مبارياته الثلاثة بالأدوار الاقصائية حتى الآن.

و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ)