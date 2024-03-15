نهائي مبكر بين الريال ومان سيتي في دوري الأبطال

في مواجهات نارية بقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يصطدم ريال مدريد بحامل اللقب مانشستر سيتي، في حين يواجه برشلونة باريس سان جيرمان، ويسعى أرسنال للثأر من بايرن ميونيخ، بينما يلتقي دورتموند أتلتيكو مدريد.

اصطدم ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14)، بمانشستر سيتي الإنجليزي بطل الموسم الماضي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق القرعة التي سحبت اليوم الجمعة (15 آذار/مارس 2024) في نيون السويسرية.

وستكون من أبرز المواجهات في هذا الدور تلك التي تجمع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، فيما يلعب أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي حاليًا، مع بايرن ميونيخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وتقام مباريات ربع النهائي في 9-10 و16-17 نيسان/أبريل ونصف النهائي في 30 نيسان/أبريل-الأول من أيار/مايو، و7-8 أيار/مايو. ويحتضن ملعب ويمبلي المباراة النهائية السبت 1 حزيران/يونيو. وسُحبت أيضًا قرعة الدور نصف النهائي التي أسفرت عن وضع ريال مدريد أو سيتي ضد الفائز من مواجهة أرسنال وبايرن ميونيخ.

وبالتأكيد، ستكون المواجهة الأبرز في ربع النهائي بين ريال وسيتي في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي حين تعادلا ذهابًا في مدريد 1-1 قبل أن يحقق النادي الإنجليزي انتصارًا كاسحًا في الإياب على أرضه برباعية نظيفة، في طريقه لإحراز اللقب الأول في تاريخه على حساب إنتر الإيطالي.

ولم تكن مواجهة الموسم الماضي الأولى بين الفريقين، إذ وقعا معًا في دور المجموعات موسم 2012-2013 حين كان سيتي في بداية صعوده مع ملاكه الإماراتيين، وفاز ريال 3-2 ذهابًا ثم تعادلا 1-1. واصطدما بعدها في نصف نهائي موسم 2015-2016 حين فاز ريال 1-0 بمجموع المباراتين، ومرة أخرى في ثمن نهائي موسم 2019-2020 وفاز سيتي ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة 2-1، ثم نصف نهائي موسم 2021-2022 حين حقق ريال "ريمونتادا" رائعة إيابًا في الوقت القاتل وفاز 3-1 بعد التمديد بفضل ثنائية البرازيلي رودريغو وهدف الفرنسي كريم بنزيمة، معوضًا خسارته ذهابًا خارج الديار 3-4.

وعلّق مدير الكرة في سيتي الإسباني تشيكي بيغيريستاين على مواجهة ريال للموسم الثالث تواليًا، قائلًا: "عندما واجهناهم الموسم الماضي على أرضنا في الإياب، قدمنا أداء راقيًا جداً. نحن نعلم مدى قوتهم. إنهم يتصدرون الدوري الإسباني. يملكون لاعبين جيدين ويلعبون كرة جيدة ويملكون أحد أفضل اللاعبين في العالم" في إشارة إلى الإنجليزي جود بيلينغهام.

وفي ردّه على سؤال حول قدرة سيتي على الاحتفاظ باللقب، أجاب لاعب برشلونة السابق "لمَ لا؟ نحن نقوم بعمل جيد في هذه المسابقة ونفوز بمبارياتنا. نحن أقوياء ذهنيًا وثقتنا مرتفعة جدًا".

وقال نجم ريال السابق إميليو بوتراغوينيو الذي يشغل منصب مدير العلاقات المؤسساتية في النادي، لشبكة "موفيستار+" الإسبانية: "إنهم (سيتي) الأبطال ونعرف بعضنا تمامًا، بالتالي لا أحتاج إلى تفسير مزايا سيتي. تنتظرنا مباراتان رائعتان".



برشلونة يواجه باريس سان جيرمان

وبعدما بلغ ربع النهائي لأول مرة منذ 2020 حين خسر 2-8 أمام بايرن في مباراة أقيمت في لشبونة بسبب تداعيات فيروس كورونا، يعود برشلونة في مواجهته مع باريس سان جرمان ونجمه كيليان مبابي الى ذكريات الـ"ريمونتادا" التاريخية في ثمن النهائي عام 2017 حين فاز الفريق الفرنسي ذهابًا على أرضه 4-0 قبل أن يقلب النادي الكاتالوني الطاولة عليه إيابًا بفوزه 6-1 بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار اللذين انتقلا لاحقًا للعب في "بارك دي برانس".

وعاد الفريقان للتواجه في ثمن النهائي عام 2021 وخرج حينها سان جرمان منتصرًا من كاتالونيا 4-1 قبل التعادل إيابًا 1-1. وتحمل المواجهة نكهة خاصة إضافية إذ تجمع مدرب برشلونة تشافي هيرنانديس بزميله ومدربه السابق في برشلونة لويس أنريكي الذي قاد العملاق الكاتالوني إلى لقبه الخامس والأخير في المسابقة القارية عام 2015.

وكان حينها الموسم الأخير لتشافي كلاعب في "كامب نو" قبل الانتقال للعب مع السد القطري الذي بات مدربه عام 2019. وتوقّع نائب رئيس برشلونة رافايل يوستي في حديث لـ"موفيستار+" أن "تكون مواجهة رائعة. يملك باريس سان جرمان فريقًا شابًا ومدربًا نعرفه تمامًا. لكننا نملك أيضًا فريقًا رائعًا وسيساعدنا ذلك على التأهل".



بايرن مونيخ ضد أرسنال

وسيكون أرسنال الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، أمام مهمة ثأرية ضد بايرن ميونيخ الذي أقصى النادي اللندني في آخر ظهور له في الأدوار الإقصائية باكتساحه 10-2 بمجموعة مباراتي ثمن النهائي عام 2017.

ويعود هداف بايرن الجديد الإنجليزي هاري كين إلى شمال لندن حيث دافع عن ألوان الغريم توتنهام من 2009 حتى 2023 بعدما مر بأرسنال بالذات خلال بدايته في الفرق العمرية بين 2001 و2002.

وحذر كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لفريق بايرن ميونخ، من صعوبة مواجهة أرسنال. وودع بايرن، الذي يمتلك 6 ألقاب في المسابقة، دور الثمانية لدوري الأبطال في النسخ الثلاث الأخيرة، وهو ما لا يرغب دريسن في تكراره هذا الموسم.

وصرح دريسن عقب القرعة: "ستكون بالتأكيد رحلة صعبة لملعب ويمبلي (الذي يستضيف المباراة النهائية). أرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا ولاعبوه في أفضل حالاتهم". وأضاف: "ستكون مباراة متكافئة. لم يعد أرسنال الفريق الذي فزنا عليه في المواجهات الثلاث الأخيرة، ورغم ذلك، فإن الهدف واضح: بعد خروجنا ثلاث مرات متتالية من دور الثمانية، فنحن مصممون على المضي قدمًا".



دورتموند أمام أتلتيكو

وستكون المواجهة الأخيرة في ربع النهائي مفتوحة بين أتلتيكو الذي أقصى إنتر وصيف بطل الموسم الماضي من ثمن النهائي، ودورتموند الألماني الذي يبقى من دون فوز في هذا الدور في ثلاث محاولات، وتحديدًا منذ تخطيه ملقة الإسباني موسم 2012-2013 في طريقه لخسارة النهائي أمام مواطنه وغريمه بايرن (1-2).

وبعد مواجهة قارية أولى بينهما موسم 1965-1966 في ربع نهائي كأس الكؤوس حيث فاز دورتموند 2-1 بمجموع المباراتين، التقى الفريقان مرتين في دوري الأبطال. الأولى كانت في موسم 1996-1997 خلال دور المجموعات حين فاز الفريق الألماني 1-0 ثم خسر 1-2 في مشوار قاده الى إحراز اللقب على حساب يوفنتوس الإيطالي، والثانية موسم 2018-2019 في دور المجموعات حين تبادلا الفوز (4-0 لدورتموند و2-0 لأتلتيكو).

وقال مدرب دورتموند إدين ترزيتش في مؤتمر صحفي "نتطلع لرحلتنا إلى مدريد"، محددًا هدف فريقه بالفوز على أتلتيكو في العاصمة الإسبانية "قبل عودتنا إلى ملعبنا حيث نريد اختبار أمسية ساحرة في دورتموند".

م.ع.ح/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)