نهائيا.. القضاء اللبناني يبرّئ زوج الفنانة نانسي عجرم في قضية قتل

أوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة أصدرت قراراً صادقت فيه على قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بمنع المحاكمة عن فادي الهاشم في قضية قتل السوري محمد موسى .
وشرح وكيل الهاشم المحامي غابي جرمانوس لوكالة فرانس برس أن " قرار الهيئة الاتهامية الذي صادقت عليه محكمة التمييز اليوم (الاثنين الثاين من أكتوبر/تشرين أول 2023) يثبت أن شروط الدفاع المشروع متوافرة في قضية فادي الهاشم".
وأضاف "هذا يعني ببساطة أن القرار اعتبر أن الهاشم مارس حق الدفاع عن نفسه وعن عائلته في ضوء الظروف التي كان موجوداً فيها والثابتة بموجب تقارير علمية، من دخول السارق ليلاً وهو يحمل سلاحاً وتهديده الهاشم بإيذاء عائلته، وهذه الظروف كلها تتيح توصيف فعل الهاشم بأنه فعل دفاع عن النفس"، مشيراً إلى وجود "توازن بين رد فعله والخطر الذي تسبب به السارق".
وأشار إلى أن "هذا القرار أعطى التوصيف الصحيح للدفاع المشروع عن النفس في حالات مماثلة وبات تالياً في إمكان أي شخص أن يدافع عن نفسه من دون أن يخشى صدور أي حكم قضائي بحقه بشرط التناسب بين الفعل الضار بالشخص وردة فعله المتمثلة في الدفاع عن نفسه".
ولم يصدر بعد تعليق من أهل القتيل على القرار.
وحسب حيثيات القضية ـ وفقا لرواية الهاشم وعجرم ـ فإن موسى تسلل إلى فيلا الفنانة عجرم في نيو سهيلة على بعد حوالي عشرين كيلومترا شمال بيروت ليل الرابع إلى الخامس من كانون الثاني/يناير 2020، وهو ملثم ومسلح بمسدس.
وتضيف الرواية أنّ موسى وصل الى غرفة نوم طفلات الهاشم الثلاث، وهدده بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده الى خزنة الأموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى إحضار مسدسه وأطلق النار على المهاجم وأرداه بـ 18 طلقا ناريا.
ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)
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المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد
هيفاء وهبي
تعد اللبنانية هيفاء وهبي، البالغة من العمر 37 عاماً، من أكثر المغنيات المثيرات للجدل. ففي الوقت الذي تلقى فيه حفلاتها إقبالاً كبيراً، يشكك الكثيرون في إمكانياتها الصوتية. هيفاء وهبي نفسها صرحت أن إمكانياتها الصوتية لا تصل إلى درجة الطرب. ورغم ذلك، تحقق أغانيها أعلى نسب المشاهدة على موقع "يوتيوب" مثلاً.
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المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد
نانسي عجرم
لم تحقق نانسي عجرم في بداية مسيرتها الفنية نجاحاً كبيراً إلا بعد ظهور أغنية "أخاصمك آه"، التي اعتُبرت حينها أغنية عري جريئة. توقع الكثيرون حينها أن تنتهي مسيرة نانسي عجرم، غير أنها اتخذت منحى أكثر جدية وطورت تجربتها الغنائية، فلم تعد تعتمد على الاستعراض فقط وإنما على جودة الأغنية.
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المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد
أليسا
ظهرت أليسا لأول مرة قبل أكثر من عشرين سنة في برنامج المواهب "استوديو الفن" تحت اسم أليسار خوري، غير أن بدايتها الحقيقية كانت في أغنية "بتغيب"، التي غنتها مع راغب علامة. ورغم أن الكثير من المراقبين يرون في أليسا مغنية تعتمد مظهرها، إلا أنها حققت جماهيرية عريضة من خلال اتباعها لوناً غنائياً يتسم بالرومانسية.
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المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد
ماجدة الرومي
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المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد
أصالة نصري
تعد أصالة نصري من أفضل المطربات العربيات، إذ بدأت مسيرتها في وقت لم تنتشر فيه ظاهرة "الفيديو كليب" في الفضائيات العربية. تعاونت أصالة مع كبار الملحنين العرب كمحمد سلطان وسيد مكاوي. ورغم أن أغاني اليوم تمتاز بسرعة الإيقاع، إلا أنها بين الحين والآخر تنتج أغان طربية طويلة كأغنية "قد الحروف".
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المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد
أنغام
تعد المطربة أنغام من بين أهم الأصوات المصرية والعربية الموجودة على الساحة، فمسيرة أنغام الغنائية تجاوزت 25 عاماً، إذ كانت بدايتها وهي طفلة مع والدها الملحن محمد علي سليمان. تسجل ألبومات أنغام اليوم أعلى المبيعات ولها أغان كثيرة تعد علامات فارقة في أغاني الثمانينيات والتسعينيات، مثل "الركن الهادي" أو "يا طيب".
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المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد
سميرة بنسعيد
هي المطربة المغربية التي حققت أكبر شهرة في العالم العربي. عرفت باسم سميرة سعيد وتمتد مسيرتها الغنائية على مدار 47 سنة، إذ بدأت الغناء في المغرب وهي طفلة قبل أن تنتقل إلى مصر في سبعينيات القرن الماضي. مازالت سميرة تتربع على عرش أفضل المطربات وآخر إصداراتها الناجحة أغنية "ما زال" باللهجة المغربية.
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المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد
لطيفة التونسية
تملك لطيفة التونسية أو لطيفة العرفاوي عشرات الألبومات في رصيدها الغنائي الممتد لعقود. فالفنانة البالغة اليوم 51 عاماً بدأت في مرحلة كان فيها عمالقة الطرب ما يزالون على قيد الحياة، أمثال بليغ حمدي وسيد مكاوي ومحمد الموجي. لذلك، تعاملت لطيفة مع العديد منهم. حصلت لطيفة على جوائز عربية وعالمية وتعد من أفضل المطربات العربيات.
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المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد
نجوى كرم
يلقبها الكثيرون بشمس الأغنية اللبنانية، إذ تميزت بأداء اللون الجبلي على مدار سنوات طويلة. ورغم قوة صوتها وجمال أغانيها، إلا أنها تُعتبر من أكثر المطربات العربيات اهتماماً بمظهرها، إذ أن لها إطلالات جريئة. من أشهر أغانيها " لا تبكي يا ورود الدار" و"حكم القاضي" و"ما بسمح لك".
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المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد
شيرين عبد الوهاب
لشيرين صوت مميز جداً واستطاعت أن تحقق بفضل صوتها واختياراتها الغنائية مكانة كبيرة في الغناء العربي. تعتبر شيرين سميرة سعيد مثلها الأعلى. صدر لشيرين عبد الوهاب الكثير من الألبومات الناجحة وتحظى بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي. تبلغ شيرين من العمر 33 عاماً ومن أنجح أغانيها" آه يا ليل" و"جرح ثاني" و"مشاعر".
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المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد
كارول سماحة
من المطربات اللواتي جئن من التمثيل، إذ عملت كارول في بدايتها كممثلة مسرحية مع الفنان الراحل منصور الرحباني. ورغم أنها جريئة في أزيائها واستعراضاتها، إلا أنها تمتلك صوتاً مميزاً. حصلت على العديد من الجوائز العربية ومن أشهر ألبوماتها "أضواء الشهرة". كما أدت دور البطولة في مسلسل "ملكة على الأرض" تجسيداً لحياة المطربة صباح.
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المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد
دنيا سمير غانم
دنيا، ابنة الممثل المصري الشهير سمير غانم والبالغة من العمر 29 عاماً، هي ممثلة أساساً. لكنها استطاعت أن تحقق نجاحات كمطربة أيضا في إطار الغناء الرومانسي الهادئ، إذ أن أغنيتها "قصة شتا،" حققت رواجاً كبيراً سنة 2013. كما اشتهرت دنيا سمير غانم بقدرتها على تقليد أصوات العديد من المطربات العربيات.
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المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد
شمس
رغم أنها كويتية الأصل، إلا أنها تعد مغنية سعودية. حصلت على عدة جوائز، منها أفضل مطربة خليجية سنة2001 وأفضل مطربة عربية سنة 2007. لها إمكانيات صوتية جيدة، غير أنها تولي اهتماماً كبيراً لشكلها واستعراضاتها داخل الفيديو كليب. كما اشتهرت بصراعات إعلامية وقضائية بينها وبين مغنيات خليجيات أخريات.
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المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد
أحلام
ظهرت المطربة الإماراتية في الآونة الأخيرة كعضو لجنة تحكيم برنامج "عرب آيدول". تعد أحلام إلى جانب نوال الكويتية من أفضل الأصوات الخليجية التي لها تاريخ فني طويل ومستمر حتى اليوم. وإلى جانب صوتها الجميل، تعرف أحلام بثرائها الفاحش وملابسها ومجوهراتها الغالية التي تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات. (في الصورة: الثانية من اليسار)
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المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد
ريهام عبد الحكيم
اشتهرت ريهام عبد الحكيم بأدائها لدور أم كلثوم في المسلسل الشهير الذي تناول حياة كوكب الشرق. ركزت ريهام على أداء الأغاني الطربية لفترة طويلة في الأوبرا المصرية واعتمدت على صوتها فقط. واستطاعت ريهام في الفترة الأخيرة أن تحقق لنفسها مساراً خاصاً، لاسيما بعد نجاح أغانيها في فيلم "عسل أسود"، مثل "فيها حاجة حلوة" و"بالورقة والقلم".
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المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد
مي كساب
من الأصوات المصرية الجميلة التي أخذها التمثيل من الغناء. بدأت مي أساساً كمطربة واشتهرت بفيديو كليب مع المطرب السوري مجد القاسم. درست الموسيقى وأصول الغناء، غير أن حصولها على بطولة مسلسل "تامر وشوقية" الكوميدي جعلها تدخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه.
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المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد
غادة رجب
يشبه الكثيرون صوت غادة رجب بصوت المطربة نجاة الصغيرة، حتى أنه تم اختيارها لأداء شخصيتها في مسلسل "سعاد حسني". فصوت غادة رجب يمتاز بالرقة، مما يجعلها موفقة في أداء الأغاني الطربية الرومانسية. بدأت مسيرتها وهي طفلة وتعاملت مع كبار الشعراء والملحنين كعمار الشريعي وحلمي بكر.
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المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد
مايا دياب
حققت المغنية اللبنانية مايا دياب انتشاراً في الآونة الأخيرة بالرغم من أن مسيرتها الفنية كمغنية منفردة لم تعط الكثير بعد. ظهرت مايا دياب كعضو في فرقة "فوركاتس" الشهيرة، غير أنها قررت الانفصال عنها سنة 2010. يعتبرها الكثيرون نجمة استعراضية أكثر منها غنائية.
الكاتب: ريم نجمي