 ″نموذج يحتذى به″.. كيف نجحت بلدة برتغالية في إدماج المهاجرين | ثقافة ومجتمع | DW | 11.08.2019

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ثقافة ومجتمع

"نموذج يحتذى به".. كيف نجحت بلدة برتغالية في إدماج المهاجرين

قبل عام تم نقل نحو 20 مهاجراً من بين 630 تم إنقاذهم من البحر المتوسط بواسطة السفينة اكواريوس إلى البرتغال. انتهى المطاف بهؤلاء جميعاً في بلدة فونداو الصغيرة التي نجحت في دمج هؤلاء في المجتمع وسوق العمل.

Portugal Migranten in Fundao (InfoMigrants/Maeva Poulet)

في يونيو/ حزيران 2018، كانت أكواريوس واحدة من أوائل سفن الإنقاذ التي اعترضت الحكومة الإيطالية على عملها بعد أن أغلقت الباب أمام عمل المنظمات غير الحكومية التي تقوم بإنقاذ المهاجرين من البحر المتوسط. كان على متن أكواريوس 630 مهاجرا وتم توزيعهم في جميع أنحاء أوروبا، استقر 19 منهم في بلدة صغيرة تسمى فونداو في البرتغال.

بعد مرور عام على محنتهم، تزدهر حياة هؤلاء اللاجئين في بلدهم الجديد. قامت سلطات المدينة عام 2017 بتحويل مدرسة كاثوليكية سابقة إلى مركز لاستقبال اللاجئين، تحيط به الحقول الخضراء الواسعة من كل اتجاه. يضم المركز حوالي 30 لاجئًا، بما في ذلك من أنقذتهم أكواريوس. معظم المهاجرين من نيجيريا والسنغال وإريتريا والسودان - وهي البلاد التي دفعتهم فيها الحرب الأهلية والفقر إلى البحث عن حياة جديدة في أوروبا. من بين هؤلاء ديبورا أوساريتين (21 عاما) والتي فرت من جماعة بوكو حرام المتطرفة في نيجيريا.

دمج المهاجرين أولوية قصوى

تقضي أوساريتين أيامها في العمل بالمطبخ تصنع وتبيع الكسكس - وهو طبق شعبي في بلدها الأم. عملها هو جزء من برنامج تدفع نفقاته الحكومة المحلية، كما أنها مسجلة في برنامج أوروبي لمدة 18 شهرا لتعزيز اندماج الوافدين الجدد من خلال تعليمهم المهارات اللغوية وتنمية مهاراتهم الشخصية من أجل الحصول على عمل.

مختارات

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استطاع لاجئ سوري في ألمانيا أن يحصل على براءة اختراع لحلم راوده طويلا، ورغم التحديات التي واجهته، تمكن من الحصول على دعم جمعية ألمانية لمشروعه. ففكرة المشروع تستهدف شريحة واسعة من الألمان. (15.07.2019)

في غضون ستة أشهر، سيكون على أوساريتين أن تتخلى عن غرفتها في المدرسة الكاثوليكية السابقة وتبدأ في إعالة نفسها دون مساعدة من السلطات. قد تبدو هذه مهمة شاقة، لكن أوساريتين تبدو ممتنة بما لديها، على الرغم من أنها "لن تنصح أي شخص أن يفعل ما فعلته".

وتتذكر رحلة لجوئها وما عاناته خلالها، قائلة: "في كل يوم أفكر في المخاطر التي كنت أمر بها، حيث خارت قواي تماما وبقيت بدون ماء للشرب". لكنها الآن سعيدة جدا وتقول لوكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) "بصراحة، أنا سعيدة للغاية لأن لدي الآن سقف فوق رأسي ولدي عمل وآكل جيدًا". وهدفها هو أن "تكون لدي حياة هنا وأن أجد زوجا وأنجب سبعة أطفال".

الوصول إلى بلد آمن

تشارك ديبورا أوساريتين غرفتها مع أوغستينا سنداي، وهي أيضا لاجئة نيجيرية تعمل في بستان كرز. تحدث مهاجر نيوز إلى سنداي عن تجربتها منذ وصولها إلى فونادو، قالت إنها لم تسمع بالبرتغال من قبل إلى أن وصلت إلى أوروبا. تمت إعادة توطين سنداي في البرتغال وهو ما حدث مع كل من كانوا على متن أكواريوس من المهاجرين، حيث كانت السفينة واحدة من أوائل السفن التي رفضت السلطات الإيطالية إرساءها في إحدى موانئها. وتقول سنداي لمهاجر نيوز متذكرة رحلتها "ما أعرفه الآن، هو أن البرتغال بلد آمن ومسالم".

الافتخار باستقبال اللاجئين

منذ الصيف الماضي، أبدت البرتغال أكثر من مرة استعدادها لمواصلة استقبال المهاجرين بعد اشتراكها في برامج إعادة التوطين الأوروبية، وقالت إنها ستنظر في طلبات إعادة التوطين المقدمة من المهاجرين خصوصاً أولئك الذين تم إنقاذهم بواسطة سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الإنسانية.

Portugal Migranten in Fundao (InfoMigrants/Maeva Poulet)

وفي عام 2018، قبلت البرتغال باستضافة 86 مهاجراً تم إنقاذهم من البحر المتوسط. إجمالاً ومنذ عام 2015، وصل ما يقرب من 2000 مهاجر إلى البرتغال.

في الأشهر الأخيرة، أظهرت البرتغال بشكل متكرر اهتماما كبيرا بالانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في الترحيب بالمهاجرين الذين رفضتهم إيطاليا وغيرها. وتريد البرتغال محاربة التدهور الديموغرافي ونقص العمالة لديها مع التأكيد على سمعتها كدولة "إنسانية".

وقالت روزا مونتيرو، وزيرة الخارجية المكلفة بشؤون اللاجئين، لوكالة فرانس برس إن حوالي نصف اللاجئين والمهاجرين في البرتغال وجدوا عملاً في مجالات الزراعة أو المطاعم أو صناعة الملابس أو البناء، في حين أن غالبية من تبقوا دون عمل إما ما زالوا منخرطين في برامج التدريب والاندماج، أو غادروا البلاد وذلك في الأغلب للانضمام لأسرهم في بلدان أخرى.

ترغب بلدة فونداو الصغيرة في تقديم نفسها كوجهة نموذجية لدمج المهاجرين. ولا يقصد بذلك فقط أن تكون مكاناً لإظهار قيم الحداثة، ولكن أيضا أن تكون جزء من خطة لمواجهة الهجرة من الريف.

وقال رئيس بلدية فونداو باولو فرنانديز لوكالة فرانس برس: "يسعدنا مشاركة المهاجرين في تطوير أعمالنا وخلق قيمة.. لقد تجاوزنا المرحلة الأولى من عدم الثقة لنتحول إلى الفخر باستقبال اللاجئين".

سرتان ساندرسون/ عماد حسن

المصدر: مهاجر نيوز

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    أطفال جمعتهم المعاناة

    من الرقة ودير الزور وعين عيسى ومنبج قدمت عائلاتهم إلى بلدة الطَيْبِة البقاعية. بعض الأطفال من وُلد في المخيم، ومنهم من سار مع عائلته على درب رحلة الحزن الطويلة.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    "عمالة" مبكرة

    قبل التعليم واللهو، وقبل "الخربشات" الطفولية المُفتَرَض أنها بديهية... قبل كل شيء، يعمل الصغار مع عائلاتهم على جمع العبوات البلاستيكية، وأغصان الأشجار بهدف التدفئة. ففي خلفية المشهد جبال مكللة بالثلوج، و"الجنرال الأبيض" ضيف شبه دائم أيام الشتاء والعواصف.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    وحل الشتاء يزيد المعاناة

    يُشكل الأطفال الفئة الأكبر عددا في مخيم الطَيْبة كغيره من المخيمات. وكيفما جلت بناظريك تجدهم يتنقلون استجابة لنداءات عائلاتهم. يُحطيون بالآباء والأمهات، أو يُطلّون من نوافذ خيمهم المهددة بالسقوط في أي لحظة تحت وطأة الثلوج أو الرياح العاصفة.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    أحذية مهترئة

    أرضية المخيمات تُرابية مُوحِلَة. وعلى الرغم من ذلك، ينتعل الأطفال أحذية مهترئة ممزقة. وإن وُجد من يملك منهم زوجين آخرين من الأحذية فإنه يحفظها للذهاب إلى المدرسة، إن كان ممن يحظون بالتعليم، فهنا ليس الكل يتعلمون أو متعلمين.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    الحلم بأبسط الحقوق

    مَلَك (10 سنوات)، وداد (12 سنة)، فادي (10 سنوات) وغيرهم من الصغار، يحلمون بأبسط الحقوق: "نُريد مدرسة في مخيّمنا إن طال بقاؤنا. مدرستنا بعيدة، ونريد أن نتعلم. نريد معلمات ومعملين متفهمين لمأساتنا".

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    مسؤولية أكبر من العمر

    الطفلة هذه صغيرة في السن، كبيرة في المسؤولية. لا وقت، ولا إمكانيات تخولها الذهاب إلى المدرسة مثلاً. فمن العائلات من يُفضل إرسال بعض أبنائهم إلى المدرسة ويُبقون على آخرين في المخيم للمساعدة. وهي في هذه الصورة تحمل باقة من القش لكَنْس الحجارة والأتربة داخل خيمتها.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    مساعدات قليلة

    تقدّم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان/ UNHCR للعائلات النازحة مبلغا ماليا قدره 24 يورو (27 دولارا أميركيا) شهرياً عن كل فرد من أبنائها، إضافة إلى مبلغ 150 يورو لشراء مادة المازوت للتدفئة لكل عائلة.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    ألعاب مهترئة

    يحدُث أن يجد الأطفال لعبة مهترئة مرمية في مكان ما... فيستحضرونها إلى مخيمهم ويلهون بها على "علاتها"، بل وتغدو مادة للتجاذبات لتبادل الأدوار باللهو بها، كما لو أنها جديدة!

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    "مصلحو دراجات" صغار

    دراجة مهترئة واحدة... وأطفال كثر. يصلحون ما أمكن فيها، وهي في النهاية ملك من يجدها أولاً، في الحقول المجاورة أو حتى قرب مكبات النفايات.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    يعيشون في بقايا خيم!

    في المخيم 002 كما في غيره، لا تستغرب إن وجدت بقايا خيمة، جدرانها من الأقمشة وسقوفها من الخشب التعِب أو الحديد الصدئ. ولكي تقي خيمتك من الثلوج أمامك مهمات لا مجال للتخلف عنها في عز العواصف. من المهمات: رش الملح الخشن للمساعدة بذوبان الثلوج ومنع تراكمها... وهي عملية لا تقبل الكسل.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    معاناة وأمل بتلقي المساعدة

    يأمل الأطفال وذويهم أن يُوصل الإعلام صوتهم وصورتهم. لعلّ ذلك يأتي عليهم بالخير وبالمزيد من المساعدات. مهاجر نيوز- إعداد: خلدون زين الدين


مختارات

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

يعيش اللاجئون في المخيمات اللبنانية تحت ظروف صعبة. مهاجر نيوز قصد "المخيم 002" في بلدة الطَيْبِة البقاعية، على بعد أكثر من 80 كلم من بيروت، لتوثيق مشاهدات أبطالها صغار وسعادتهم مؤجلة وأحلامهم مُعلّبة. (18.02.2019)  

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