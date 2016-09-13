نقل 15 طفلاً إلى المستشفى بعد هجوم من دبابير

في قرية كفيرسا الواقعة في ولاية ساكسونيا الألمانية (شرق) تعرض 15 طفلا لهجوم من دبابير، ما استلزم نقلهم إلى المستشفى، وفق ما أعلنت شرطة الولاية اليوم الأحد (التاسع من أيلول/ سبتمبر).
ووقع الحادث حين كان الأطفال يلعبون على هامش احتفالات القرية، ولم ينتبهوا إلى عش الدبابير القريب منهم. وأوضحت الشرطة أن الأصوات المرتفعة وحركة الأطفال العفوية، عوامل جعلت الدبابير أكثر عدائية.
الأطفال بدورهم وإثر هجوم الدبابير عليهم، ركضوا باتجاه أهاليهم. فانتهى الأمر أن تعرض أحد الآباء إلى قرصة الدبابير، لينقل بدوره إلى المستشفى. وذكرت الشرطة أنها لم يتم تسجيل أي إصابة خطيرة، بل لم تخرج جميع الأعراض عن إطار قرصة الدبور العادية.
وتشهد ألمانيا اكتساحا كبيرا للدبابير في هذا العام. والسبب يعود بالأساس إلى درجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها البلاد هذا الصيف، مع ندرة تساقط المطر، ما جعل الخبراء يتحدثون عن عام الدبابير بامتياز.
ويوصي الخبراء بالاحتفاظ بالهدوء وتجنب الحركات المفاجئة في حال اقتراب الدبابير. والأهم من ذلك عدم النفخ عليها مهما كانت الظروف. لأن ثاني أوكسيد الكربون الذي تحمله أي نفخة إضافة إلى درجة الحرارة المرتفعة يولد لدى الدبابير حالة من التوتر يجعل مزاجها عدائيا.
ويحذر الخبراء أيضا من أن أي محاولة لقتل الدبابير قد تنتهي وفي حالات نادرة بهجوم من قبل سرب كامل لهذا النوع من الحشرات. لأن الدبور وإن شعر بالخطر، فإنه يذهب لإحضار بني جلدته لمساعدته على الهجوم، ولهذا يفضل إبعاد الدبور وبهدوء بواسطة صحيفة أو قطعة ورق.
و.ب/ع.خ (د ب أ، ان إي إس)
-
الشتاء الدافئ يربك تزاوج الحيوانات وإزهار النباتات
موسم التزاوج غير الصحيح: فصل الشتاء الدافئ، الذي من المفترض أن يكون بارداً في العادة، يتسبب بفوضى الطبيعة. فنظراً لتغير الطقس تصبح الحشرات والحيوانات الأخرى، في أوروبا مثلاً، مقتنعة بأن فصل الربيع أصبح قريباً على الأبواب. وهذا يجعل الحيوانات تتزاوج في وقت مبكر جداً، أبكر من المعتاد. وتصبح الحياة البرية، في غابات ألمانيا على سبيل المثال، كثيفة أكثر بكثير من المعتاد نظراً لتزاوج الحيوانات المبكر.
-
الشتاء الدافئ يربك تزاوج الحيوانات وإزهار النباتات
اتجاه مثير للقلق: يخشى خبراء الحدائق والباحثون من أن يصبح ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ أمراً مألوفاً وطبيعياً ابتداءً من هذا الشتاء 2015/2016. إذ "من الغريب أن نرى أن بعض النباتات تُزهِر بجنون"، كما يقول مربّي النحل الألماني النحل هانس يورغن باكهايزر (عمره 76 عاما وهو من ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية) لوكالة الأنباء الفرنسية.
-
الشتاء الدافئ يربك تزاوج الحيوانات وإزهار النباتات
نحل يموت لقلة الرحيق: ويرى خبراء النحل أن ارتفاع حرارة الشتاء في بعض مناطق أوروبا هو السبب الرئيسي لانخفاض إنتاج العسل وموت النحل الذي تعتقد أن فصل الربيع قد اقترب، فمثلا بعض النحلات التي يربّيها الألماني هانس يورغن: "تعتقد بالفعل أنّ الشتاء قد انتهى فتخرج إلى البرّية باحثةً عن رحيق الأزهار"، لكن الرحيق الذي تريد جمعه لا يكون موجودا بعد.
-
الشتاء الدافئ يربك تزاوج الحيوانات وإزهار النباتات
طيور مرتكبة: الطقس غير الاعتيادي الحار في الشتاء يريك أنواع الطيور أيضا. فالطيور التي تَغُطُّ نوماً في سبات الشتاء تصبح يقظةً وتحلّق في الجو معتقدةً باقتراب فصل الربيع. وتبقى بعض الطيور المهاجرة في أماكنها في مناطق شمال الأرض دون أن ترحل طالما بقي الطقس عندها حاراً.أما الدواجن فتضع بيضها في وقت مبكر على غير العادة، ويقال إن بعض الحيوانات قد بدأت في وقت مبكر من شهر نوفمبر تشرين/ الثاني 2015 بذلك.
-
الشتاء الدافئ يربك تزاوج الحيوانات وإزهار النباتات
البرودة تقتل الحشرات الضارة والدفء يؤدي إلى تكاثرها. وبالتالي فإن الحرارة المرتفعة غير الاعتيادية في فصل الشتاء تتسبب أيضا بمشاكل للمزارعين الذين يأخذون بعين الاعتبار مواسم الزراعة والحصاد. ونظراً لتغير الطقس يكون حصاد بعض الحبوب أكثر من المعتاد، ولكن في حالات أخرى يكون أقل من المعتاد.
-
الشتاء الدافئ يربك تزاوج الحيوانات وإزهار النباتات
ارتفاع الحرارة في فصل الشتاء يؤدي إلى أن تُزهِر النباتات بشكل مبكر، مثلا نباتات النرجس البري وأشجار الكرز. وهذا يسبب لها مشكلات في فصل الربيع.
-
الشتاء الدافئ يربك تزاوج الحيوانات وإزهار النباتات
يقول خبراء إن الشتاء الدافئ غير جيد للنباتات، لأنها تحتاج إلى وقت في الشتاء البارد كي تنمو وتتطور قبل أن تُزهِر.
-
الشتاء الدافئ يربك تزاوج الحيوانات وإزهار النباتات
الأمطار الغزيرة وارتفاع درجات الحرارة في هذا الشتاء 2016 أثّرت أيضاً حتى على البرمائيات في أوروبا. صغار الضفادع مثلاً تذهب مبكرةً إلى بيئتها الجديدة، فتموت في الطريق.
-
الشتاء الدافئ يربك تزاوج الحيوانات وإزهار النباتات
لقد كان هذا الشتاء 2015/2016 هو الأدفأ على الإطلاق في كثير من البلدان الأوروبية.
الكاتب: جيسي فينغريد/ علي المخلافي