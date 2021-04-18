 نقل نافالني للمشفى و″لا عقوبات أوروبية إضافية على روسيا″ بشأن أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.04.2021

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أخبار

نقل نافالني للمشفى و"لا عقوبات أوروبية إضافية على روسيا" بشأن أوكرانيا

بعد نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى المشفى، دعت بروكسل موسكو إلى السماح له بالوصول إلى أطباء يثق بهم. أما بشأن التوتر مع أوكرانيا، فقد اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على عدم فرض عقوبات إضافية على روسيا.

المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيف)

الاتحاد الأوروبي حث روسيا على السماح لنافالني بالحصول على رعاية طبية من أطباء يثق بهم.

نقلت روسيا المعارض المسجون أليكسي نافالني، المضرب عن الطعام، إلى المستشفى اليوم الاثنين (19 نيسان/ أبريل 2021)، معتبرة أن حالته "مُرضِية"، فيما أصبح وضعه الصحي مصدراً جديداً للتوتر بين موسكو والدول الغربية.

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وقالت إدارة السجون الروسية في بيان إن "لجنة أطباء (...) قررت نقل نافالني إلى وحدة استشفائية للمُدانين تقع على أراضي معتقل رقم 3 في منطقة فلاديمير" حيث هو محتجز حالياً، وأضافت أن "وضع نافالني الصحي مُرضٍ حالياً، يفحصه يومياً طبيب معالج"، وتابعت أن بعد "موافقة المريض، وصف (الطبيب) له علاجاً بالفيتامينات".

كذلك، كان الوضع الصحي لنافالني مدرجاً ضمن برنامج يوم الاثنين لاجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المكرس للعلاقات مع روسيا، بعد نشر قواتها عند  الحدود الأوكرانية وعملية طرد متبادلة لدبلوماسيين روس وتشيكيين.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين إنه يجب السماح للأطباء الذين يثق بهم المعارض الروسي أليكسي نافالني بزيارته رغم نقله إلى أحد المشافي، وتابع: "تلقينا أنباء تفيد بنقل نافالني إلى مشفى سجن إقليمي لكن ما زال يتعين على السلطات الروسية منحه حق الوصول الفوري إلى الأطباء الذين يثق بهم". وأضاف بوريل أن "الأوروبيين طلبوا من السلطات الروسية تقديم الرعاية الصحية له. طلبنا لم يؤخذ بعين الاعتبار. الآن مع تدهور الوضع، سنعتبر السلطات الروسية مسؤولة عن صحة نافالني".

من جهته، رفض الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الاثنين تحذيرات الدول الغربية التي تعهّدت برد حازم إذا توفي المعارض، وقال: "لا يمكننا أن نقبل مثل هذه التصريحات من جانب ممثلي حكومات أخرى"، معتبراً أن هذا الموضوع "يجب ألا يحظى باهتمام" من جانبهم. وأضاف: "نحن لا نتابع الوضع الصحي للسجناء الروس".

ونافالني مضرب عن الطعام منذ 31 آذار/مارس احتجاجاً على ظروف اعتقاله السيئة. واتهم المعارض الروسي إدارة السجن بمنعه من الحصول على عناية طبية وأدوية في حين أنه يعاني من انزلاق غضروفي مزدوج، بحسب محاميه.

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التصعيد الروسي الأوكراني يهدد بحرب وشيكة

ودعا أنصار نافالني الروس إلى الخروج إلى الشارع الأربعاء الساعة 19,00 (16,00 ت غ) في "أكبر تظاهرة في التاريخ الحديث" الروسي.

وستجري التظاهرة بالتزامن مع الخطاب السنوي الذي يلقيه بوتين أمام مجلسي البرلمان الروسي وسيعرض فيه "الأهداف" الواجب تحقيقها لتنمية روسيا، كما سيتناول الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل. وحذّرت وزارة الداخلية الروسية الاثنين من المشاركة في تظاهرات غير مرخص لها مرتقبة الأربعاء دعماً لنافالني.

الاتحاد الأوروبي: لا عقوبات على روسيا لتخفيف التصعيد
أما بشأن التوتر بين روسيا وأوكرانيا، فقد قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في محادثاتهم اليوم الاثنين، عدم تكثيف الضغط على روسيا بعد حشد قواتها على الحدود الأوكرانية، وذلك في محاولة لحل التوترات دبلوماسياً.

وضغط وزير خارجية كييف دميترو كوليبا على الاتحاد الأوروبي خلال المحادثات لإعداد "مجموعة جديدة من العقوبات" ضد روسيا. لكن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال إنه لا توجد حالياً عقوبات مقترحة أو قيد الدراسة ضد روسيا.

وقال بوريل، بعد مكالمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزراء خارجية دول التكتل الـ 27: "إن خطر حدوث مزيد من التصعيد بات واضحاً. وعلينا أن نشيد بأوكرانيا لردها المتحفظ ونحث روسيا على عدم التصعيد وتخفيف حدة التوتر".

ورغم دعوة وزير الخارجية الليتواني غابرييليوس لاندسبرغيس أيضاً إلى ضرورة "فرض عقوبات (على روسيا) إذا تم تجاوز الخطوط الحمراء "، إلا أن غالبية وزراء الخارجية لم يعتبروا أن مثل هذه الخطوط الحمراء قد تم تجاوزها، مشيرين إلى أنه لن يتم فرض أية عقوبات إضافية ضد روسيا.

وفرض التكتل على جارته الشرقية عدداً كبيراً من الإجراءات العقابية خلال الأشهر الماضية ومن بينها عقوبات بسبب تسميم نافالني . ويعتبر الحشد الأخير للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية هو الأكبر منذ ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. وقال بوريل بعد الاجتماع: "إن أكثر من 150 ألف جندي روسي يحتشدون على الحدود الأوكرانية وفي شبه جزيرة القرم"، بيد أنه رفض تحديد مصدر هذا الرقم .

ووفقا للتقديرات الأمريكية، فإن روسيا نقلت مؤخراً ما بين 15 إلى 25 ألف جندي إلى شبه جزيرة القرم التي تم ضمها وكذلك نحو الحدود الأوكرانية. وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الوزراء تحدثوا خلال الاجتماع عن 120 ألف جندي في البلاد أو مستعدين للنشر.
م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، أ ف ب)

  • Bildergalerie Putin wird 65 als Kind auf einem Klassenfoto (picture-alliance/Globallookpress.com)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


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