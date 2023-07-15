نقل مقر السفارة الألمانية في ليبيا من تونس إلى طرابلس

أعلنت السفارة الألمانية في ليبيا نقل مقرها من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس في خطوة جديدة أخرى تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

ووفق تغريدة نشرتها السفارة الألمانية عبر حسابها على موقع تويتر، "ينتقل غالبية الدبلوماسيين الألمان الآن، وبشكل دائم، إلى مقر عملهم في طرابلس". وأضافت السفارة في التغريدة أن الهدف الرئيسي للعام المقبل هو "تسهيل كافة الاجراءات لانتقال باقي الزملاء إلى ليبيا، بما في ذلك فريق التأشيرة".

يُذكر أن السفارة الألمانية، كغيرها من السفارات الأخرى، كانت غادرت طرابلس منتصف عام 2014، بسبب عدم استقرار الوضع الأمني في البلاد.

وكان وزير الخارجية الألماني السابق، هايكو ماس، قد افتتح السفارة الألمانية في العاصمة الليبية في التاسع من أيلول/سبتمبر 2021، بعد سبعة أعوام من مغادرة جميع الدبلوماسيين لليبيا بسبب الحرب الأهلية هناك.

حيث تم سحب جميع الدبلوماسيين الألمان من طرابلس في تموز/يوليو عام 2014. ولكن منذ عام 2018 كانت هناك زيارات دورية مجددا لدبلوماسيين إلى ليبيا، ومنذ نهاية أعمال القتال في حزيران/ يونيو 2020 كان يعمل بعض موظفي السفارة لمدة أسبوع تقريبا شهريا في طرابلس.

ع.ج/ ف. ي ( د ب أ )