 نقلا عن وثيقة .. السعودية تلغي عقوبة الجلد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.04.2020

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أخبار

نقلا عن وثيقة .. السعودية تلغي عقوبة الجلد

أظهرت وثيقة من المحكمة العليا السعودية أن المملكة ألغت الجلد كشكل من أشكال العقاب. نقلت ذلك وكالة أنباء رويترز اليوم مشيرة إلى أن القرار استبدل الجلد بالسجن أو الغرامة.

عناصر الشرطة السعودية في شوارع مكة بالمملكة العربيةالسعودية (صورة من الأرشيف)

قررت المحكمة العليا السعودية إلغاء الجلد كعقوبة واستبداله بالسجن أو الغرامة

أظهرت وثيقة من المحكمة العليا السعودية اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء اليوم (الجمعة 24 نيسان/ أبريل 2020) أن المملكة ألغت الجلد كشكل من أشكال العقاب. وأشار القرار إلى استبدال الجلد بالسجن أو الغرامة أو كليهما.

مختارات

أمير سعودي يتعرض في مدينة جدة للجلد تنفيذا لحكم صدر بحقه في وقت سابق، وفق ما نشرت صحيفة عكاظ السعودية دون الكشف عن التهمة التي أدين بسببها. يأتي ذلك بعد شهر من إصدار محكمة سعودية حكما بالإعدام بحق أمير آخر. (02.11.2016)

في أول مراجعة لأوضاع حقوق الإنسان في السعودية من قبل لجنة تابعة للأمم المتحدة، دعا خبراء مناهضة التعذيب الرياض إلى وقف العقوبات الجسدية التي تشمل الجلد وبتر الأطراف وهي ممارسات تعتبرها المملكة نابعة من الشريعة الإسلامية. (22.04.2016)

وقالت الوثيقة "يضاف ذلك إلى الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".
وتُطبق عقوبة الجلد على مرتكبي مجموعة متنوعة من الجرائم في السعودية. وبدون نظام قانوني مقنن يتسق مع نصوص الشريعة الإسلامية، يتمتع القضاة بحرية تفسير النصوص الدينية والخروج بأحكامهم الخاصة.
ووثقت منظمات حقوقية قضايا سابقة حكم فيها قضاة سعوديون على مجرمين بالجلد في جرائم من بينها السكر العلني.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان المدعومة من الدولة عواد العواد لرويترز إن هذا الإصلاح خطوة هامة إلى الأمام في برنامج المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان، ومجرد واحدة من الكثير من الإصلاحات في الآونة الأخيرة بالمملكة.
ولم يتم بعد إلغاء أشكال أخرى من العقاب البدني، مثل قطع يد السارق أو قطع الرأس في جرائم القتل والإرهاب.
وقال آدم كوجل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "هذا تغيير موضع ترحيب ولكن كان ينبغي أن يحدث منذ سنوات. لا شيء يقف الآن في طريق المملكة العربية السعودية لإصلاح نظامها القضائي غير العادل"، حسب تعبيره. 

م.م/ ص.ش (رويترز)

  • Samar Badawi Menschenrechtsaktivistin Saudi-Arabien (privat)

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    سمر بدوي: أشجع نساء العالم

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  • Souad Al-Shammary (S. Al-Shammary)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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    إلى جانب تأسيسها مع رائف بدوي، موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة"، الذي ينتقد الهيئة الدينية، غُرفت الشمري أيضاً من خلال نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالأخص من خلال تغريداتها المنتقدة لرجال الدين. اعتقلت الناشطة السعودية في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 بتهمة "التطاول على الإسلام". وبعد ثلاثة أشهر من السجن، أفرجت السلطات السعودية عنها، بحسب ما أعلنت ابنتها في شباط/ فبراير 2015.

  • Saudiarabien, Nassima al-Sadah (picture-alliance)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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  • Deutschland Frankfurter Buchmesse 2017 Manal Al Sharif (DW/S. Slimi)

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    منال الشريف من مواليد مدينة مكة، وتعتبر من أبرز الوجوه النسائية التي كافحت وخصوصا عبر مواقع التواصل الإجتماعي من أجل تحرر المرأة السعودية من القيود الإجتماعية والدينية وتمكينها من حقوقها الاجتماعية والسياسية. وخاطرت بنفسها مرات عديدة وقادت سيارة في العاصمة الرياض، وتم إيقافها مرتين. وألفت كتاب "القيادة نحو الحرية"، وصدر الكتاب باللغة الألمانية بعنوان: Losfahren.

  • Saudi Arabien Protest Hinrichtung Scheich Nimr al-Nimr Archiv (Getty Images/AFP/Str)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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    ارتبط اسمها في السعودية بالعمل السياسي والحقوقي، وهي ناشطة سعودية شيعية، عُرفت من خلال مشاركتها في المظاهرات، التي انطلقت عام 2011 في المنطقة الشرقية، المطالبة برفع التهميش والتمييز ضد الشيعة. وعلى إثر نشاطها اعتقلت الغمغام مع زوجها في 2015 وطالبت النيابة العامة بإعدامها. في الصورة جانب من مظاهرات المنطقة الشرقية احتجاجا على إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.

  • Al Fassi Hatoon Saudi Arabien (privat )

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  • Twitter-Seite von Eman Alnafjan, eine saudi-arabische Frauenrechtsaktivistin (twitter/saudiwoman)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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    مدونة وناشطة سعودية، عُرفت من خلال مقالاتها العديدة، على صحيفة الغارديان البريطانية والتي انتقدت من خلالها وضعية المرأة داخل السعودية. كما تُعد النفجان من أبرز الأصوات المطالبة بقيادة المرأة في السعودية، وقامت بالاحتجاج على قانون حظر القيادة من خلال قيادة سيارتها بنفسها في الرياض عام 2011 خلال موجة الاحتجاجات. واعتُقلت الناشطة الحقوقية يوم 15 أيار/مايو 2018.

  • Aziza al-Yousef (picture-alliance/H. Jamali)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    عزيزة اليوسف: من الرائدات

    تُعتبر اليوسف من النساء السعوديات الأوائل، اللاتي طالبن بحقوق المرأة السعودية وتحررها. واشتهرت بدفاعها عن تمكين المرأة من قيادة السيارة. ونظمت حملة، جمعت خلالها توقيع أكثر من 14 ألف رجل وامرأة. كما كان لها عدة حملات أخرى، أهمها حملة تحت شعار "أنا ولية نفسي"، طالبت من خلالها إلغاء ولاية الرجل على المرأة في السعودية. وتعرضت اليوسف للاعتقال عدة مرات، آخرها عام 2018 رفقة أسماء أخرى. إيمان ملوك


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